Новости Украины: умерли два ребенка с COVID-19, а Тищенко устроил вечеринку в локдаун
В понедельник, 19 апреля, стало известно о том, что народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения супруги Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. Из-за незаконной вечеринки правоохранители открыли уголовное производство.
OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 19 апреля:
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил NASA с первым успешным запуском беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе. Стало известно, что одним из его разработчиков был украинец Игорь Панченко.
На Донбассе 18 апреля во время обстрела украинских позиций российскими наемниками погиб старший солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, грузин Давид Шартава. Он с 2016 года был на фронте и защищал Украину.
В Днепре и в Одесской области умерли две 11-летние девочки, у которых диагностировали COVID-19. Смерть одной из них наступила в результате сопутствующего заболевания – сахарного диабета, а второй – из-за осложнений коронавируса.
Российский наемник на Донбассе выстрелил из автомата в гражданскую 15-летнюю девочку. В то же время оккупанты пытаются преподнести преступление как "провокацию ВСУ".
Старшему дипломату посольства России в Киеве направили ноту с требованием покинуть территорию Украины с 19 апреля. Для этого у него есть 72 часа. Так Украина отреагировала на скандал с задержанием нашего консула в Санкт-Петербурге.