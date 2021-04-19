Новости Украины: умерли два ребенка с COVID-19, а Тищенко устроил вечеринку в локдаун

В понедельник, 19 апреля, стало известно о том, что народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения супруги Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. Из-за незаконной вечеринки правоохранители открыли уголовное производство.

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