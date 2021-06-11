Новости Украины: УЕФА разрешил слоган "Героям слава!", на Донбассе погиб воин ВСУ
В пятницу, 11 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский защитник, УЕФА разрешил слоган "Героям слава!" на форме сборной Украины, а под Киевом пропагандистка в социальных сетях призывала ввести войска России в Украину.
В этот день в Украине произошли и другие важные события. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
на Донбассе вблизи Водяного в результате обстрела противника погиб один украинский военнослужащий. Герой получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Войска РФ пять раз нарушили перемирие в течение суток.
В Киевской области пророссийской пропагандистке сообщили о подозрении. Она в социальных сетях призывала ввести российские войска в Украину, оправдывала оккупацию Крыма и террористов "Л/ДНР". Как выяснилось, она "вдохновлялось" "байкерскими слетами". Они были организованы российским байкерским клубом "Ночные волки" и его руководителем, "другом Путина", Александром Залдостановым.
В городе Изюм Харьковской области ливень полностью смыл асфальт. В то же время в Днепре выпал град размером с оливку.
Бывший народный депутат Дмитрий Крючков явился пьяным на заседание суда. Участник уголовного производства в отношении хищений бюджетных средств в рамках компании "Энергосеть" признался, что накануне употреблял спиртное, но в то же время отрицал опьянение.
Наиболее дружественными государствами к Украине являются США, Канада, Турция, Польша, Литва и все балтийские страны, заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
Европейский футбольный союз (УЕФА) разрешил сборной Украины использовать слоган "Героям слава!" на форме к чемпионату Европы-2020. При этом он будет расположен на внутренней стороне футболке за новым элементом дизайна.