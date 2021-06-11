Новости Украины: УЕФА разрешил слоган 'Героям слава!', на Донбассе погиб воин ВСУ

В пятницу, 11 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский защитник, УЕФА разрешил слоган "Героям слава!" на форме сборной Украины, а под Киевом пропагандистка в социальных сетях призывала ввести войска России в Украину.

В этот день в Украине произошли и другие важные события. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

на Донбассе вблизи Водяного в результате обстрела противника погиб один украинский военнослужащий . Герой получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Войска РФ пять раз нарушили перемирие в течение суток.

В Киевской области пророссийской пропагандистке сообщили о подозрении. Она в социальных сетях призывала ввести российские войска в Украину, оправдывала оккупацию Крыма и террористов "Л/ДНР". Как выяснилось, она "вдохновлялось" "байкерскими слетами". Они были организованы российским байкерским клубом "Ночные волки" и его руководителем, "другом Путина", Александром Залдостановым.

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