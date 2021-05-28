Новости Украины: трагически погиб экс-глава внешней разведки, а под Ривне простились с 23-летним воином ВСУ
В Украине в пятницу, 28 мая, простились со вторым воином ВСУ, который сгорел в блиндаже. Кроме того, в Египте в результате несчастного случая умер экс-глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздев.
В течение суток произошли и другие важные для страны события. Предлагаем подборку главных новостей дня от OBOZREVATEL:
В городе Вараш на Ривненщине провели в последний путь 23-летнего воина Вооруженных сил Украины Василия Килюшика. Герой погиб в феврале во время пожара в блиндаже в зоне Операции Объединенных сил.
Утром в пятницу вблизи города Дахаб (Египет) во время дайвинга стало плохо бывшему главе СВР (2014-2016 гг.) Виктору Гвоздю. Мужчина умер в больнице, сообщили источники нашего издания.
В Одесской области второй за неделю пограничник совершил самоубийство. Он застрелился на рабочем месте в поселке Тарутино.
Полиция Донецкой области взяла под опеку 16-летнюю жительницу "ДНР", которая пришла на линию разграничения днем ранее. Для этого ей пришлось пересечь минные поля.
Высший совет правосудия отправил в почетную отставку судью Печерского райсуда Киева Владимира Карабаня, который освободил от наказания за управление в состоянии опьянения дочь коллеги, Анастасию Константинову. Теперь он будет получать пожизненное денежное содержание – до сотни тысяч гривен ежемесячно.
Инфекционист Ольга Голубовская считает, что после нынешнего спада заболеваемости коронавирусом новой угрозой для Украины в ближайшее время может стать еще одна волна заражений. Спровоцировать ее могут уже известные, распространяемые в стране штаммы.