Новости Украины: трагически погиб экс-глава внешней разведки, а под Ривне простились с 23-летним воином ВСУ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине в пятницу, 28 мая, простились со вторым воином ВСУ, который сгорел в блиндаже. Кроме того, в Египте в результате несчастного случая умер экс-глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздев.

В течение суток произошли и другие важные для страны события. Предлагаем подборку главных новостей дня от OBOZREVATEL:

  • В Одесской области второй за неделю пограничник совершил самоубийство. Он застрелился на рабочем месте в поселке Тарутино.

  • Полиция Донецкой области взяла под опеку 16-летнюю жительницу "ДНР", которая пришла на линию разграничения днем ранее. Для этого ей пришлось пересечь минные поля.

  • Высший совет правосудия отправил в почетную отставку судью Печерского райсуда Киева Владимира Карабаня, который освободил от наказания за управление в состоянии опьянения дочь коллеги, Анастасию Константинову. Теперь он будет получать пожизненное денежное содержание – до сотни тысяч гривен ежемесячно.

  • Инфекционист Ольга Голубовская считает, что после нынешнего спада заболеваемости коронавирусом новой угрозой для Украины в ближайшее время может стать еще одна волна заражений. Спровоцировать ее могут уже известные, распространяемые в стране штаммы.

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