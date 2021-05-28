Новости Украины: трагически погиб экс-глава внешней разведки, а под Ривне простились с 23-летним воином ВСУ

В Украине в пятницу, 28 мая, простились со вторым воином ВСУ, который сгорел в блиндаже. Кроме того, в Египте в результате несчастного случая умер экс-глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздев.

В течение суток произошли и другие важные для страны события. Предлагаем подборку главных новостей дня от OBOZREVATEL:

В городе Вараш на Ривненщине провели в последний путь 23-летнего воина Вооруженных сил Украины Василия Килюшика. Герой погиб в феврале во время пожара в блиндаже в зоне Операции Объединенных сил.

Утром в пятницу вблизи города Дахаб (Египет) во время дайвинга стало плохо бывшему главе СВР (2014-2016 гг.) Виктору Гвоздю. Мужчина умер в больнице, сообщили источники нашего издания.