Новости Украины: США предоставят вакцины от коронавируса, а в Крыму отказались от воды с материка

США предоставят Украине 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Оккупанты в Крыму отказались использовать воду, которая может идти с материковой Украины.

В понедельник, 7 июня, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми интересными новостями за минувший день:

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