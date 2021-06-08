Новости Украины: США предоставят вакцины от коронавируса, а в Крыму отказались от воды с материка
США предоставят Украине 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Оккупанты в Крыму отказались использовать воду, которая может идти с материковой Украины.
В понедельник, 7 июня, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми интересными новостями за минувший день:
Украина получит от США 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.
Незаконные "власти" Крыма заявили, что использовать воду, которая может просочиться на территорию захваченного Россией украинского полуострова через Северо-Крымский канал, не будут.
В Тернополе женщина хотела убить свою 4-летнюю дочь. Она надела на голову девочки пакет и пыталась ее задушить.
В Харькове умер последний Герой СССР, легенда авиации Михаил Карпеев.
В Германии и США начали обсуждать возможные компенсации Украине в связи с вероятными финансовыми потерями из-за транзита газа из России в Европу по "Северному потоку-2".
В Луганской области задержали гражданина Украины, завербованного Федеральной службой безопасности России. Он пытался совершить террористический акт.
В Одесской области якобы застрелили криминального авторитета Василия Паниогло ("Паня"). Он получил огнестрельное ранение грудной клетки и головы.
Первый президент Украины Леонид Кравчук казал, что на встрече лидера США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным затронут вопрос санкций.