Новости Украины: Романчук завоевал "серебро" на Олимпиаде, а родственники Табанюка назвали авиакатастрофу убийством
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал первую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Он занял второе место в заплыве на 1500 метров. Ранее он уже получил "бронзу" в заплыве на 800 метров вольным стилем.
В воскресенье, 1 августа, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:
В Коломые проводили в последний путь пилота Игоря Табанюка, который погиб в авиакатастрофе. Его родственники считают, что падение на жилой дом самолета, за штурвалом которого был Табанюк, было спланировано и назвали его заказным убийством. Они также озвучили причину, из-за которой пилота могли захотеть "убрать".
На Львовщине 12 июля умер 16-летний подросток. Парень до кости пробил ногу металлическим забором, но медики не спешили приехать на вызов. Именно их родители винят в смерти сына.
В Николаеве подтвердили четыре случая заражения штаммом коронавируса Дельта. Все пациенты накануне вернулись домой после поездок заграницу. Стало известно, в каком состоянии сейчас пациенты.
В Киеве нетрезвый мужчина родом из Донецка открыл стрельбу из окна. На видео он заявил, что целится по "хохлам" и якобы пошел служить в "ДНР" "во имя России-матушки и Владимира Путина". В итоге к стрелку приехала полиция, он объяснил свое поведение.
Экс-судью Николая Чауса накануне обнаружили в селе в Винницкой области. Местные жители рассказали, как именно нашли мужчину и о том, что было после обращения в полицию. При этом у силовиков другая версия событий.