Новости Украины: Романчук завоевал 'серебро' на Олимпиаде, а родственники Табанюка назвали авиакатастрофу убийством

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал первую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Он занял второе место в заплыве на 1500 метров. Ранее он уже получил "бронзу" в заплыве на 800 метров вольным стилем.

В воскресенье, 1 августа, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

В Коломые проводили в последний путь пилота Игоря Табанюка, который погиб в авиакатастрофе. Его родственники считают, что падение на жилой дом самолета, за штурвалом которого был Табанюк, было спланировано и назвали его заказным убийством. Они также озвучили причину, из-за которой пилота могли захотеть "убрать".

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