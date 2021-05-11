Новости Украины: РФ может начать войну за Северо-Крымский канал, украинцев предупредили о "лонгкоронавирусе"

Накануне журналисты американской газеты The New York Times выпустили материал о том, что Россия якобы может начать войну с Украиной за контроль Северо-Крымского канала, который соединяет Днепр с временно оккупированным полуостровом.

Со своей стороны экс-советник главы РФ Андрей Илларионов назвал возможную опасную точку в нашей стране для российских провокаций. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

В сети опубликовали видео авиаудара с БПЛА ВСУ по позициям российских оккупантов на Донбассе . На записи показано голого мужчину, который бегал по вражеской позиции перед этим.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, что паспорта Российской Федерации, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины, не является полноценными. Их владельцы лишены целого ряда гарантированных Конституцией РФ прав.

В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила. Труп рептилии обнаружили отдыхающие и показали фото.

Руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", пульмонолог Светлана Гук выразила убеждение, что смертность от коронавируса в Украине занижена, люди в регионах умирают и без тестирования .

А врач-инфекционист Татьяна Логинова провела аналогию с Индией, где заговорили о "черном грибке" в переболевших COVID-19, и предупредила украинцев об инфекциях, которые провоцируют "лонгкоронавирус".