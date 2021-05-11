Новости Украины: РФ может начать войну за Северо-Крымский канал, украинцев предупредили о "лонгкоронавирусе"
Накануне журналисты американской газеты The New York Times выпустили материал о том, что Россия якобы может начать войну с Украиной за контроль Северо-Крымского канала, который соединяет Днепр с временно оккупированным полуостровом.
Со своей стороны экс-советник главы РФ Андрей Илларионов назвал возможную опасную точку в нашей стране для российских провокаций. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
В сети опубликовали видео авиаудара с БПЛА ВСУ по позициям российских оккупантов на Донбассе. На записи показано голого мужчину, который бегал по вражеской позиции перед этим.
Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, что паспорта Российской Федерации, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины, не является полноценными. Их владельцы лишены целого ряда гарантированных Конституцией РФ прав.
В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила. Труп рептилии обнаружили отдыхающие и показали фото.
Руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", пульмонолог Светлана Гук выразила убеждение, что смертность от коронавируса в Украине занижена, люди в регионах умирают и без тестирования.
А врач-инфекционист Татьяна Логинова провела аналогию с Индией, где заговорили о "черном грибке" в переболевших COVID-19, и предупредила украинцев об инфекциях, которые провоцируют "лонгкоронавирус".
Несмотря на падение спроса на квартиры летом, стоимость квадратных метров как в столице, так и в регионах продолжит расти. Так, в среднем после завершения локальных локдаунов цена жилья в стране может увеличиться на 5%.
На девятый день после Пасхи, 11 мая, в Украине отмечают Радуницу, которая у православных считается днем особого поминовения усопших. Подробнее о нем, традициях и запретах читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили, что в этот день погода в большинстве областей будет солнечной, однако не обойдется без осадков и сильного ветра.