Новости Украины: Путин ответил Зеленскому, а в России заявили об отводе войск

В России заявили о том, что вскоре начнут отводить свои войска от украинской границы, а президент РФ Владимир Путин дал ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

В четверг, 22 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Владимир Путин ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече, однако готов с ним пообщаться не на Донбассе, а в Москве . Кроме того, он посоветовал украинскому президенту сначала пообщаться с руководством "Л/ДНР".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Крыму заявил, что Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения вблизи границ Украины и на оккупированном полуострове.

В Запорожской гимназии №47 разразился скандал: 15-летняя школьница Вика решила совершить суицид и повесилась . Позже обнаружили предсмертную записку девочки, в которой она пожаловалась на травлю со стороны учителей и одноклассников. Родственники Вики раскрыли детали трагедии.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 22 апреля из-за обстрелов вооруженных формирований России погиб украинский военнослужащий . Имя погибшего Героя – Александр Анатольевич Луцик.

Народный депутат Гео Лерос раскрыл данные о преступной деятельности заместителя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко в 1990-е годы. В частности, речь идет о причастности последнего к убийствам, рэкету и торговле героином.