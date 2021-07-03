Новости Украины: в стране спрогнозировали новую COVID-вспышку, а Путин официально решил укреплять связи с украинцами
В Украине в субботу, 3 июля, в Черном море подало сигнал бедствия рыболовецкое судно, а на Донбассе противник снова обстрелял ВСУ. Кроме того, в России официально приняли документ касательно "укреплении братских связей с украинским народом".
В течение суток произошли и другие важные и интересные события. Читайте главные новости дня в подборке от OBOZREVATEL:
В то время как туристы везут в Турцию штамм Дельта – в стране резко вырос уровень заболеваемости с тех пор, как были возобновлены авиаперелеты для россиян, – Украине также грозит вспышка COVID-19. По прогнозу НАН, новая волна, скорее всего, накроет нашу страну в сентябре. Более детально – по ссылке.
Появились новые подробности гибели 16-летней Марии Бондаренко в с. Бреусовка Полтавской области. Девочку, которая скончалась после распития алкоголя и изнасилования, выбросили на обочину ее подруга и трое парней. После этого один из них отправился домой, чтобы успеть на онлайн-урок в школе, двое спокойно начали высаживать арахис, а насильник – отмывать следы преступления в машине.
Ночью в Черном море украинское рыболовецкое судно отправило сигнал бедствия из-за серьезных неполадок в системе. Уже на утро российские информационные источники сообщили о немедленной реакции кораблей флота РФ, выполняющих плановые задачи поблизости. Однако в Минобороны Украины подчеркнули: любая помощь от российской стороны в этой операции – плод воображения прокремлевских СМИ.
Президент РФ Владимир Путин утвердил "Стратегию национальной безопасности", одной из задач которой является якобы "укрепление братских связей с украинским народом". Как именно это планируют делать, в документе не указано.
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе противник снова нарушил режим "тишины" (восемь раз по состоянию на 17:00). ВСУ ответили на провокации российских наемников.
В Польше возле города Тарнув в ДТП попали легковушка и микроавтобус. В салоне последнего находились украинцы, четверо из них получили травмы, один из потерпевших – 11-летний подросток.