Новости Украины: появились "пленки" и решение суда по Медведчуку, а украинцам пообещали бесплатные COVID-тесты

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине в четверг, 13 мая, обнародовали новые "пленки" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а его самого взяли под круглосуточный домашний арест. Кроме того, Минздрав объявил о будущем бесплатном COVID-тестировании граждан.

За сутки в стране произошли и другие значимые и интересные события. OBOZREVATEL собрал для своих читателей главные новости дня:

  • В распоряжении нашего издания появились новые записи разговора якобы народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука, которого подозревают в государственной измене, с руководством Российской Федерации. Он состоялся в 2015 году.

  • В Украине уже летом 2021 года начнут добровольно и бесплатно проводить тесты на наличие антител к коронавирусу и штаммов. Исследование пройдет в два этапа.

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