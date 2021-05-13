Новости Украины: появились "пленки" и решение суда по Медведчуку, а украинцам пообещали бесплатные COVID-тесты

В Украине в четверг, 13 мая, обнародовали новые "пленки" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а его самого взяли под круглосуточный домашний арест. Кроме того, Минздрав объявил о будущем бесплатном COVID-тестировании граждан.

За сутки в стране произошли и другие значимые и интересные события. OBOZREVATEL собрал для своих читателей главные новости дня:

В распоряжении нашего издания появились новые записи разговора якобы народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука, которого подозревают в государственной измене, с руководством Российской Федерации. Он состоялся в 2015 году.

В Украине уже летом 2021 года начнут добровольно и бесплатно проводить тесты на наличие антител к коронавирусу и штаммов. Исследование пройдет в два этапа.

На борту самолета , который летел из Анталии (Турция) в Запорожье, произошла драка между двумя пассажирками. Конфликт начался почти сразу после взлета.

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли работники украинского телеканала "НТН" . Авария случилась около 12:00 возле села Гаевое.

Глава ОП Андрей Ермак раскрыл детали готовящихся переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Базовой задачей встречи он назвал анализ выполнения договоренностей Парижского саммита.