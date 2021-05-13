Новости Украины: появились "пленки" и решение суда по Медведчуку, а украинцам пообещали бесплатные COVID-тесты
В Украине в четверг, 13 мая, обнародовали новые "пленки" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а его самого взяли под круглосуточный домашний арест. Кроме того, Минздрав объявил о будущем бесплатном COVID-тестировании граждан.
За сутки в стране произошли и другие значимые и интересные события. OBOZREVATEL собрал для своих читателей главные новости дня:
В распоряжении нашего издания появились новые записи разговора якобы народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука, которого подозревают в государственной измене, с руководством Российской Федерации. Он состоялся в 2015 году.
В Украине уже летом 2021 года начнут добровольно и бесплатно проводить тесты на наличие антител к коронавирусу и штаммов. Исследование пройдет в два этапа.
На борту самолета, который летел из Анталии (Турция) в Запорожье, произошла драка между двумя пассажирками. Конфликт начался почти сразу после взлета.
В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли работники украинского телеканала "НТН". Авария случилась около 12:00 возле села Гаевое.
Глава ОП Андрей Ермак раскрыл детали готовящихся переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Базовой задачей встречи он назвал анализ выполнения договоренностей Парижского саммита.
В ГБР основной причиной падения самолета АН-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020 года назвали незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом. Трагедии способствовал и ряд сопутствующих факторов.
В дом уволенного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого пришло с обыском Государственное бюро расследований.
Вечером 13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку – его отправили под круглосуточный домашний арест.