Новости Украины: США "передумали" с помощью на $100 млн, а СНБО принял новые громкие решения

Украине в пятницу, 18 июня, временно "заморозили" пакет военной помощи от США на $100 млн. Кроме этого, состоялось новое заседание СНБО, на котором украинские власти решили ввести полный пул санкций против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

За сутки произошел ряд важных и значимых событий, влияющих на страну. Самые главные и интересные новости дня – читайте в подборке от издания OBOZREVATEL:

Белый дом временно остановил пакет военной помощи Украине , что среди прочего содержал и помощь летальным оружием. Этот пакет был разработан в ответ на агрессию российских войск вдоль украинской границы этой весной.

Члены Совета национальной безопасности и обороны ввели ограничения против Фукса и Фирташа. Санкции решили применить и против лиц и компаний, причастным к созданию вируса Petya. Также впервые за 30 лет Украине вернули две лицензии на добычу газа.

Видео дня

Президент Владимир Зеленский рассказал: под санкции СНБО попали и двое россиян из списка Forbes . Это гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов и Михаил Шелков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов вручил награды ведущим медикам Украины . Среди них Ольга Голубовская, Наталья Виноград, Сергей Дубров.

Бывший помощник российского президента-агрессора Владислав Сурков заявил, что "хлопотал о воссоединении" украинского Крымского полуострова с Россией еще в 90-х годах. Акта сепаратизма, оккупации или расчленения отдельного государства он в этом не находил.