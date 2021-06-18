Новости Украины: США "передумали" с помощью на $100 млн, а СНБО принял новые громкие решения

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Украине в пятницу, 18 июня, временно "заморозили" пакет военной помощи от США на $100 млн. Кроме этого, состоялось новое заседание СНБО, на котором украинские власти решили ввести полный пул санкций против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

За сутки произошел ряд важных и значимых событий, влияющих на страну. Самые главные и интересные новости дня – читайте в подборке от издания OBOZREVATEL:

Видео дня

  • На территории военной части в селе Антоновка Херсонской области застрелился 21-летний военнослужащий, проходивший срочную службу, родом из Кропивницкого. В его телефоне нашли странное сообщение.

  • В Подольском районе столицы двое неизвестных проникли в квартиру, в которой в это время 20-летний парень сидел в наушниках и сдавал дистанционно экзамен. Его связали и забрали почти миллион гривен.

  • В Киеве попрощались с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танцы со звездами" Григорием Чапкисом. Кто из знаменитостей явился на церемонию в Национальной филармонии Украины – читайте по ссылке.

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