Новости Украины: США "передумали" с помощью на $100 млн, а СНБО принял новые громкие решения
Украине в пятницу, 18 июня, временно "заморозили" пакет военной помощи от США на $100 млн. Кроме этого, состоялось новое заседание СНБО, на котором украинские власти решили ввести полный пул санкций против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.
За сутки произошел ряд важных и значимых событий, влияющих на страну. Самые главные и интересные новости дня – читайте в подборке от издания OBOZREVATEL:
Белый дом временно остановил пакет военной помощи Украине, что среди прочего содержал и помощь летальным оружием. Этот пакет был разработан в ответ на агрессию российских войск вдоль украинской границы этой весной.
Члены Совета национальной безопасности и обороны ввели ограничения против Фукса и Фирташа. Санкции решили применить и против лиц и компаний, причастным к созданию вируса Petya. Также впервые за 30 лет Украине вернули две лицензии на добычу газа.
Президент Владимир Зеленский рассказал: под санкции СНБО попали и двое россиян из списка Forbes. Это гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов и Михаил Шелков.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов вручил награды ведущим медикам Украины. Среди них Ольга Голубовская, Наталья Виноград, Сергей Дубров.
Бывший помощник российского президента-агрессора Владислав Сурков заявил, что "хлопотал о воссоединении" украинского Крымского полуострова с Россией еще в 90-х годах. Акта сепаратизма, оккупации или расчленения отдельного государства он в этом не находил.
На территории военной части в селе Антоновка Херсонской области застрелился 21-летний военнослужащий, проходивший срочную службу, родом из Кропивницкого. В его телефоне нашли странное сообщение.
В Подольском районе столицы двое неизвестных проникли в квартиру, в которой в это время 20-летний парень сидел в наушниках и сдавал дистанционно экзамен. Его связали и забрали почти миллион гривен.
В Киеве попрощались с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танцы со звездами" Григорием Чапкисом. Кто из знаменитостей явился на церемонию в Национальной филармонии Украины – читайте по ссылке.