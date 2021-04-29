Новости Украины: у Минэнергетики появился новый глава, в Европарламенте пригрозили РФ "адскими санкциями" за вторжение
В Украине в четверг, 29 апреля, назначили нового министра энергетики, а Европейский парламент принял резолюцию на случай вторжения России на территорию нашей страны.
В течение суток произошли и другие значимые для украинцев события. Читайте в подборке OBOZREVATEL главные новости дня:
На заседании Верховной Рады 305 народных депутатов проголосовали за то, чтобы бывший вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко стал главой Минэнергетики. Он заменил на этом посту Юрия Витренко.
В Европарламенте 548 голосами "за" (25 "против", 113 "воздержались"), поддержали резолюцию, которая советует ЕС ввести крайне жесткие санкции против РФ, если она вторгнется в Украину. В документе также указаны требования к России.
Подросток, подозреваемый в убийстве 38-летнего мужчины в Николаеве, планировал преступление всю жизнь – он хотел отомстил за убийство своего дяди, за которое ранее осудили мужчину.
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.
Дипломат Ватикана заявил, что им ничего не известно о возможных переговорах президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина, но Папа Римский Франциск готов выступить посредником на встрече.
Депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях" (автор – нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев). Этот документ меняет правила контроля за рынком небанковских финансовых услуг и должен сделать финучреждения более "прозрачными".
Украинская армия продолжает нести потери на Донбассе. Так, 26 апреля от пули пророссийского снайпера погиб 48-летний солдат Иван Ковалевский, который был родом из Ивано-Франковской области и много лет прожил на Днепропетровщине.