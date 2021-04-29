Новости Украины: у Минэнергетики появился новый глава, в Европарламенте пригрозили РФ "адскими санкциями" за вторжение

На заседании Верховной Рады 305 народных депутатов проголосовали за то, чтобы бывший вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко стал главой Минэнергетики . Он заменил на этом посту Юрия Витренко.

В Европарламенте 548 голосами "за" (25 "против", 113 "воздержались"), поддержали резолюцию, которая советует ЕС ввести крайне жесткие санкции против РФ, если она вторгнется в Украину. В документе также указаны требования к России.