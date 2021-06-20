Новости Украины: новые детали исчезновения офицера в Одессе и пробки по дороге к Азовскому морю

Вооруженные формирования Российской Федерации в прошедшие сутки ударили по гражданской инфраструктуре Авдеевки на Донбассе, в результате чего ранение получил местный житель. В общем оккупанты семь раз нарушили "тишину" – стреляли по ВСУ из гранатометов и запускали через линию разграничения беспилотники.

Украина стала четвертой среди европейских государств по смертности от COVID-19 за сутки. В частности, в Европе болезнь за 18 июня унесла 740 жизней, а в нашей стране – 40, в мировом рейтинге она оказалась на 29-й строчке. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей:

В Никополе на Днепропетровщине 19 июня за зданием в промзоне нашли мертвой 15-летнюю девочку, которую разыскивали пять дней. Ее звали Настя Карнаух. Впоследствии выяснилось, что по подозрению в убийстве несовершеннолетней правоохранители задержали парня – сверстника девочки.

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Стали известны новые детали об исчезновении начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова . В частности, он якобы мог вернуться в оккупированный Крым, который оставил в 2014 году. Также мужчина мог прихватить с собой секретную информацию, которой владел по месту работы.

Для украинцев из зоны проведения АТО/ООС изменили условия по выплате кредитов. Соответствующий закон был подписан президентом, он вступил в силу с 16 июня.