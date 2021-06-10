Новости Украины: на Донбассе погибла 22-летняя военная, УЕФА запретил слоган 'Героям слава'

В четверг, 10 июня, стало известно о гибели в зоне ООС на Донбассе 22-летней лейтенантки Карины Шемчук, а также о том, кто убил 8-летнего Ибрагима Оглы в Покрове на Днепропетровщине – вероятного убийцу уже задержали. Кроме того, две страны признали сертификаты Украины о COVID-вакцинации.

В этот день в Украине и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL собрал подборку самых значимых новостей за четверг:

в УЕФА рассмотрели запрос Российского футбольного союза по поводу новой формы сборной Украины на предстоящее Евро-2020. По итогам запроса, слоган "Героям слава" должен быть убран из формы "сине-желтых".

На Киевщине школьники после ЗНО пошли на дачу одного из друзей, нашли там пневматическое ружье и устроили с ним фотосессию. Во время процесса 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь товарища. Юноша погиб на месте. Ему было 16 лет.

Видео дня

Жители более полсотни стран мира, включая Украину, имели возможность наблюдать солнечное затмение . На этот раз оно было кольцеобразным.

В городе Покров задержали 32-летнего мужчину, его подозревают в убийстве 8-летнего школьника Ибрагима . Мальчика искали более недели и нашли в заброшенном коллекторе. Подозреваемый якобы убил ребенка и спрятал тело.

В связи с дождливой погодой Черное и Азовское моря прогреваются лишь до +17 градусов. На известных украинских курортах пока что не много туристов. В начале июня вода чистая, но в некоторых частях побережья уже начинают появляться медузы.