Новости Украины: Кабмин захотел сократить часть госслужащих, а Путину напомнили об угрозе Байдена

В Украине сегодня, 28 июня, отмечают День Конституции. Накануне Кабинет Министров решил сократить количество государственных служащих; а Владимиру Путину напомнили об обещании лидера США Джо Байдена "оборвать руки" за наступление на Украину.

Также в Трехсторонней контактной группе рассказали, почему Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса. Кроме того, украинцев предупредили об опасности нападения клещей-невидимок.

Подробнее о главных событиях в Украине за 27 июня читайте в подборке OBOZREVATEL.

В Украине сегодня на государственном уровне отмечается День Конституции. В 2021 году эта дата выпадает на понедельник, поэтому украинцы получили три выходных дня подряд: 26, 27 и 28 числа. Праздник отмечается в годовщину принятия депутатами Верховной Рады украинской Конституции, что состоялось в 1996 году.

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Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что количество госслужащих сократят на 10%. Сначала начнут с вакансий, которые не заполнялись годами. Последних в 2021 году накопилось аж 30 тысяч.

Председатель Фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов сказал, что президент РФ Владимир Путин не рискнет на наступление на Украину. По его словам, лидер США Джо Байден сказал, что если тот еще раз сунется в нашу страну, то ему оборвут руки.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова рассказала, что РФ продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, потому что пытается этим приостановить оттуда поток беженцев. Также в массовой паспортизации украинцев у Москвы есть интерес из-за приближения парламентских выборов.

На Закарпатье родители отказались от своей дочери, которая во время пожара вынесла из огня младших братьев и сестер. Ее зовут София Рознийчук и сейчас она оказалась в детдоме.

В Украине из-за прохладного и дождливого лета активизировались клещи-невидимки. Это личинки, которые могут присосаться к человеку и их можно даже не заметить.