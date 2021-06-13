Новости Украины: гражданам разрешили въезд в Германию, а сборная по футболу стартует на Евро-2020

Немецкое Министерство иностранных дел 13 июня убрало Украину и ряд других государств из списка регионов с высоким риском заражения коронавирусом. Так, украинцы теперь снова смогут свободно путешествовать в Германию.

Уже в 22:00 воскресенья сборная Украины по футболу стартует на чемпионате Евро-2020. В первой игре группы С подопечные Андрея Шевченко встретятся с лидерами квартета Нидерландами. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украины. А также мы подготовили подборку других важных новостей:

В последний день саммита G7 страны Большой семерки подтвердили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Президенты и топовые политики в очередной раз осудили "дестабилизирующие действия" России и призвали ее прикрыть свою агрессию против нашей страны, отвести все войска.

Видео дня

Стало известно, что 12 июня в ДТП в Киеве погиб известный тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов . У мужчины осталось четверо детей.

В Михайловском Златоверхом соборе в столице простились с участником вооруженного подполья Организации украинских националистов Орестом Васкулом . Он умер 8 июня на 94-м году жизни.

Нутрициолог Наталья Дубовик заявила, что борщ – это неправильная блюдо. В частности, эксперт назвала недостатки национального достояния.

У украинцев планируют забирать бумажные паспорта и заменять их на ID-карту, которую с 2016 года граждане обязательно получают только по достижении 14 лет. Однако некоторые могут избежать добровольно-принудительного обмена. Подробнее об этом читайте в материале.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара до 18 июня может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$ и подешеветь до 26,9 грн/$. Однако некоторые наоборот ожидают незначительную девальвацию гривны.