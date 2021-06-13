Новости Украины: гражданам разрешили въезд в Германию, а сборная по футболу стартует на Евро-2020

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины сегодня

Немецкое Министерство иностранных дел 13 июня убрало Украину и ряд других государств из списка регионов с высоким риском заражения коронавирусом. Так, украинцы теперь снова смогут свободно путешествовать в Германию.

Уже в 22:00 воскресенья сборная Украины по футболу стартует на чемпионате Евро-2020. В первой игре группы С подопечные Андрея Шевченко встретятся с лидерами квартета Нидерландами. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украины. А также мы подготовили подборку других важных новостей:

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  • У украинцев планируют забирать бумажные паспорта и заменять их на ID-карту, которую с 2016 года граждане обязательно получают только по достижении 14 лет. Однако некоторые могут избежать добровольно-принудительного обмена. Подробнее об этом читайте в материале.

  • Аналитики прогнозируют, что курс доллара до 18 июня может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$ и подешеветь до 26,9 грн/$. Однако некоторые наоборот ожидают незначительную девальвацию гривны.

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