Новости Украины: на Прикарпатье взорвался газопровод, а СБУ обыскала дома основателей "Партии Шария"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине во вторник, 8 июня, произошел взрыв газопровода на Прикарпатье, а СБУ провела обыски у основателей общественной организации "Партия Шария". Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении пенсионного возраста.

В течение суток произошли и другие важные для украинцев события. Предлагаем ознакомиться с главными новостями дня в подборке от издания OBOZREVATEL:

Видео дня

  • Во время судебного заседания в Гааге (Нидерланды) по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе сообщили, что останки двух из 298 жертв так и не были найдены. Кроме этого, коллегии судей показали фото фрагментов ракеты 9М38М1, попавшей в пассажирский самолет в июле 2014 года.

  • В Международном аэропорту "Борисполь" кинологи с собаками искали бомбу на рейсе из Тбилиси (Грузия). Пассажиров выпускали из самолета по пять человек, каждого из них обнюхивала собака.

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