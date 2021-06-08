Новости Украины: на Прикарпатье взорвался газопровод, а СБУ обыскала дома основателей "Партии Шария"

В Украине во вторник, 8 июня, произошел взрыв газопровода на Прикарпатье, а СБУ провела обыски у основателей общественной организации "Партия Шария". Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении пенсионного возраста.

В течение суток произошли и другие важные для украинцев события. Предлагаем ознакомиться с главными новостями дня в подборке от издания OBOZREVATEL:

В селе Грубское Житомирской области неизвестный посреди ночи открыл огонь по дому со спящими людьми . В результате преступления глава семьи погиб, а его жена находится в реанимации. 12-летний ребенок чудом не пострадал.

Государственная дума РФ единогласно приняла проект заявления об осуждении законопроекта президента Владимира Зеленского "О коренных народах Украины". Согласно документу, русские не могут считаться коренным народом страны.

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Народные депутаты от "Слуги народа" во главе с председателем профильного комитета парламента Галиной Третьяковой зарегистрировализаконопроект, предлагающий повысить возраст выхода на пенсию до 61 года . Эту необходимость подтверждает большинство экспертов, и хоть такой шаг, очевидно, не вызовет одобрения со стороны граждан, он был вопросом времени.

В некоторых регионах Украины во вторник прошли мощные ливни. Непогода наделала беды во многих городах, вызвала наводнение на улицах, обесточила целые районы. Пострадали, в частности, Одесса, Полтава, Харьков, Мариуполь, Киев.

Во время судебного заседания в Гааге (Нидерланды) по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе сообщили, что останки двух из 298 жертв так и не были найдены. Кроме этого, коллегии судей показали фото фрагментов ракеты 9М38М1, попавшей в пассажирский самолет в июле 2014 года.

В Международном аэропорту "Борисполь" кинологи с собаками искали бомбу на рейсе из Тбилиси (Грузия). Пассажиров выпускали из самолета по пять человек, каждого из них обнюхивала собака.

В городе Малин Житомирской области группа несовершеннолетних ребят набросилась на двух старших мужчин (один с инвалидностью) якобы из-за того, что кто-то из них "украл деньги в баре". Вскоре местные поймали нескольких 16-летних нападающих и заставили их извиняться на камеру.

Следователи Службы безопасности Украины провели обыски в столице и Киевской области у основателей ОО "Партия Шария". Их подозревают в распространении агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного строя.