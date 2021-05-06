Новости Украины: Киев встречал госсекретаря США, а ВСУ на Донбассе потеряли еще одного воина
В Украине в четверг, 6 мая, состоялся официальный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена, а Вооруженные силы Украины на Донбассе снова понесли потери.
В течение суток в стране произошли и другие важные события. О самых главных из них предлагаем почитать в подборке новостей OBOZREVATEL:
В Киеве встретились президент Украины Владимир Зеленский и глава американского Госдепа Блинкен. На переговорах они затронули темы агрессии России, строительства газопровода "Северный поток-2", борьбы с коррупцией в стране. По итогам встречи украинский глава заявил о надежде на то, что 2021-й будет фундаментальным годом в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами.
Зоны карантина в Украине снова поменяли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Было решено, что с 7 мая ограничения "красной" зоны отменят на территории Запорожской и Полтавской областей. Эти регионы станут "желтыми".
В зоне Операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела погиб воин ВСУ, а еще один получил тяжелые ранения. Трагедия произошла вблизи Новотроицкого.
В Виннице произошел смертельный пожар в трехэтажном офисном центре на улице Бевза, 34. Жертвой ЧП стала 21-летняя сотрудница одного из офисов, которая оказалась в ловушке в заблокированном помещении.
На Львовщине в одном из сел Стрыйского района двое пьяных водителей спровоцировали масштабное ДТП. В результате столкновения их машин пострадали две девушки 17 и 20 лет. Младшая была госпитализирована в реанимацию,а старшую отпустили домой.