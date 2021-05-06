Новости Украины: Киев встречал госсекретаря США, а ВСУ на Донбассе потеряли еще одного воина

В Киеве встретились президент Украины Владимир Зеленский и глава американского Госдепа Блинкен. На переговорах они затронули темы агрессии России, строительства газопровода "Северный поток-2", борьбы с коррупцией в стране. По итогам встречи украинский глава заявил о надежде на то, что 2021-й будет фундаментальным годом в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами.