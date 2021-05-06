Новости Украины: Киев встречал госсекретаря США, а ВСУ на Донбассе потеряли еще одного воина

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине в четверг, 6 мая, состоялся официальный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена, а Вооруженные силы Украины на Донбассе снова понесли потери.

В течение суток в стране произошли и другие важные события. О самых главных из них предлагаем почитать в подборке новостей OBOZREVATEL:

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