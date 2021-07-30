Новости Украины: в Винницкой области нашелся судья Чаус, а СНБО рассмотрел вопросы энергорынка и тарифы

В Украине нашелся обвиняемый в коррупции и "похищенный" экс-судья Николай Чаус, а Совет национальной безопасности и обороны впервые заседал на территории Донбасса. В Краматорске ведомство рассмотрело 9 вопросов и ввело новые санкции.

В пятницу, 30 июля, произошли и другие значимые для страны и интересные события. OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомится с главными новостями дня:

Житель села Мазуровка Винницкой области заметил пропавшего бывшего судью Чауса , которого неизвестные якобы похитили в апреле этого года, и сообщил в полицию. Чауса привезли в тюрьму в Киеве.

Тем временем Киевский апелляционный суд принял решение о мере пресечения народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Суд оставил политику круглосуточный домашний арест на два месяца до 7 сентября.

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СНБО на новом заседании в Краматорске рассмотрел вопросы энергорынка Украины, тарифов, а также расширил санкционный список против контрабандистов. В частности, прозвучала идея создавать временные администрации на энергетических предприятиях в случае угрозы нацбезопасности.

Доцент Киевского университета им. Б. Гринченко, завкафедрой Технического лицея КПИ, Александр Авраменко дал интервью OBOZREVATEL. Единственный в нашей стране учитель-миллионер рассказал, как заработал свое состояние.