Новости Украины: в Винницкой области нашелся судья Чаус, а СНБО рассмотрел вопросы энергорынка и тарифы
В Украине нашелся обвиняемый в коррупции и "похищенный" экс-судья Николай Чаус, а Совет национальной безопасности и обороны впервые заседал на территории Донбасса. В Краматорске ведомство рассмотрело 9 вопросов и ввело новые санкции.
В пятницу, 30 июля, произошли и другие значимые для страны и интересные события. OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомится с главными новостями дня:
Житель села Мазуровка Винницкой области заметил пропавшего бывшего судью Чауса, которого неизвестные якобы похитили в апреле этого года, и сообщил в полицию. Чауса привезли в тюрьму в Киеве.
Тем временем Киевский апелляционный суд принял решение о мере пресечения народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Суд оставил политику круглосуточный домашний арест на два месяца до 7 сентября.
СНБО на новом заседании в Краматорске рассмотрел вопросы энергорынка Украины, тарифов, а также расширил санкционный список против контрабандистов. В частности, прозвучала идея создавать временные администрации на энергетических предприятиях в случае угрозы нацбезопасности.
Доцент Киевского университета им. Б. Гринченко, завкафедрой Технического лицея КПИ, Александр Авраменко дал интервью OBOZREVATEL. Единственный в нашей стране учитель-миллионер рассказал, как заработал свое состояние.
В Украине участились нападения змей. Одна из причин – погода. В жару змеи мало двигаются, ищут укромные места, поэтому легко их не заметить. Специалисты дали рекомендации, что делать в случае укуса.
В Старом Салтове на Харьковщине состоялась церемония прощания с шестилетней Мирославой Третяк, в убийстве которой подозревают 13-летнего соседа Богдана.
В Киеве во время акции "Рейвах Прайд" произошли столкновения между сторонниками ЛГБТ-сообщества и их противниками. Правоохранители задержали 12 человек.