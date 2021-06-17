Новости Украины: ранен воин ВСУ на Донбассе, а сборная получила первую победу на Евро-2020

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
1 минута
134
Последние новости

Украина в четверг, 17 июня, одержала первую победу на Евро-2020, а на Донбассе ранение получил воин ВСУ. Кроме того, Верховная Рада сделала еще один шаг к режиму "без бумаг".

В течение суток произошли и другие значимые и интересные события. Читайте главные новости дня на OBOZREVATEL:

Видео дня

  • Стало известно, что умерший велосипедист, которого в Киеве в районе Окружной дороги под грузовик толкнул пьяный пешеход, – это 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. После содеянного пешеход не помог пострадавшему и пробовал сбежать с места ЧП, но его поймали и передали правоохранителям. Виновнику трагедии грозит всего лишь до пяти лет тюрьмы.

  • В Харькове после суши в двух известных ресторанах города 34 человека были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления, среди них – 12 детей.

Украинаобзор СМИновости