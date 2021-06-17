Новости Украины: ранен воин ВСУ на Донбассе, а сборная получила первую победу на Евро-2020

Украина в четверг, 17 июня, одержала первую победу на Евро-2020, а на Донбассе ранение получил воин ВСУ. Кроме того, Верховная Рада сделала еще один шаг к режиму "без бумаг".

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Сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1. Подопечные Андрея Шевченко захватили инициативу с первых минут встречи и постоянно оказывали давление на соперников.

В зоне ООС вблизи Новотошковского пулевое ранение получил украинский военнослужащий. Это произошло во время обстрелов со стороны вооруженных формирований России.

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Стало известно, что умерший велосипедист, которого в Киеве в районе Окружной дороги под грузовик толкнул пьяный пешеход, – это 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. После содеянного пешеход не помог пострадавшему и пробовал сбежать с места ЧП, но его поймали и передали правоохранителям. Виновнику трагедии грозит всего лишь до пяти лет тюрьмы.

В Харькове после суши в двух известных ресторанах города 34 человека были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления, среди них – 12 детей.