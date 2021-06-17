Новости Украины: ранен воин ВСУ на Донбассе, а сборная получила первую победу на Евро-2020
Украина в четверг, 17 июня, одержала первую победу на Евро-2020, а на Донбассе ранение получил воин ВСУ. Кроме того, Верховная Рада сделала еще один шаг к режиму "без бумаг".
В течение суток произошли и другие значимые и интересные события. Читайте главные новости дня на OBOZREVATEL:
Сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1. Подопечные Андрея Шевченко захватили инициативу с первых минут встречи и постоянно оказывали давление на соперников.
В зоне ООС вблизи Новотошковского пулевое ранение получил украинский военнослужащий. Это произошло во время обстрелов со стороны вооруженных формирований России.
Стало известно, что умерший велосипедист, которого в Киеве в районе Окружной дороги под грузовик толкнул пьяный пешеход, – это 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. После содеянного пешеход не помог пострадавшему и пробовал сбежать с места ЧП, но его поймали и передали правоохранителям. Виновнику трагедии грозит всего лишь до пяти лет тюрьмы.
В Харькове после суши в двух известных ресторанах города 34 человека были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления, среди них – 12 детей.
Совет национальной безопасности и обороны объявил, что проведет заседание в пятницу, 18 июня. Оно будет посвящено санкциям, а один вопрос будет секретным.
Появились подробности смертельного ДТП в Винницкой области, когда автомобиль Volkswagen, за рулем которого был патрульный полицейский из Киева, вылетел в кювет и перевернулся. В аварии пострадали двое братьев-пассажиров (у одного из них, тоже полицейского, перелом позвоночника) и погибла молодая женщина – сиротой остался семилетний ребенок. Уровень алкоголя в крови водителя был превышен в шесть раз.
В Украине могут ввести режим "без бумаг", в рамках которого государственные органы не смогут требовать у граждан бумажные документы для предоставления услуг. Шаг к этому сделали народные депутаты, проголосовав в первом чтении соответствующий законопроект.