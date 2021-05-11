Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей

1. Авиация и беспилотники НАТО продолжают активно следить за обезьянами, оккупировавшими Крым

Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей
Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей
Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей
Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей
Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей
Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей
Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей

2. Симферополь. Очередная русско-чеченская встреча закончилась традиционно — поножовщиной. Три понаехавших кавказца освежевали спортсмена после того, как не сошлись во мнениях, какой фонтан лучше. Папа пострадавшего — известный чел. Стал искать обидчиков везде. Мусора быстро нашли нападавших и… извинились и переквалифицировали статью

Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей
Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей
Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей

3. В оккупированной Керчи после военного парада провели дезинфекцию улицы, как после марша пленных нацистов в Москве в июле 1944 года. Совпадение? Не думаю! Некоторые ватники крайне возмущены: “Завершение парада как-то подозрительно напоминает 17 июля 1944 г. в Москве”, “Пленных гнали?”, “Не мешало бы не только вирусы с бактериями потравить, но еще и крыс. Как всегда, не довели дело до конца”, “Как после пленных фашистов улицу помыли? Я думал, что издевательство с лестницами, с факельным шествием, ………….. на "параде" — это предел их фантазии. Оказывается, что нет предела "совершенству"! Ну это реально издевательство над Праздником Победы! Это не управленцы. Просто втоптали праздник в грязь!”

4. Унижение нон-стоп: оккупанты запретили керчанам возлагать цветы к обелиску Славы. Ватники плачут: “Ребята, ну это жестоко! Ну очень жестоко! Вот так вот топтать память наших предков! Это большая жестокость! Это уродство! Это преступление!

5. Новые времена — новые традиции: вместо скамеек на набережной Ялты — голый бетон и шурупы на майские праздники. Такая же картина была и в прошлом, и в позапрошлом году

Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей
Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей
Новости Крымнаша. Животные пришли покормить зверей

6. Тагииил! Акающие животные пришли покормить зверей в зоопарк. И швырнули корм прямо в спящего тигра, попав ему по голове. В Крыму на майских — аншлаг животных

7. “Как прошел день Победы в Севастополе? Типично. Пьяный мужчина залез на памятник затопленным кораблям”, — причитают гардемарины

8. Несмотря на возмущение крымчан, озаборивание Крыма оккупантами продолжается. Крымчане всех политических взглядов пишут, что полуостров начинает напоминать тюремный лагерь. Особенно смешно читать вопли ватников: “Крым превратится в дикую Абхазию, утыканную воинскими частями. Остальное пофигу”, “Больше заборов — роднее гавань!”, “Нельзя так с Крымом”, “Вся трасса вдоль ЮБК скоро превратится в один сплошной забор? При СССР был закон, запрещающий забор вдоль трассы и побережья, чтобы все виды были открыты. ЮБК — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РОССИИ В МИРЕ. Кто и зачем превращает её в сплошной забор?”, “Какая страна, такие и визитные карточки”, “Крым превращается в страну-зазаборию. Даже санатории ЦК не обносили сплошными заборами. Фигурная решетка — да. Но не профильный забор. Уважаемые депутаты, закон о запрете заборов в Крыму уже просится. Вы раздали и продали землю сплошными массивами. Сейчас строятся многоэтажные дома, возводятся заборы, они целиком закрывают обзор и меняют ландшафтные виды. Мне жаль, что мы теряем такой притягательный облик Крыма”, “Последнему императору Российской империи хватило одной Ливадии и фигурной ограды. Нынешним нужен весь Крым”, “Виды побережья видны только со стороны моря или с дронов”, “Заборная болезнь — бедствие для Крыма!”, “Полстраны — преступники, полстраны — охранники (с). Наш дом превращается в камеру”, “А чтобы ГУЛАГИ не забывали!”, “Крымское гетто”, “Страна лагерей и заборов! Дорвались до заветной землицы”, “Скоро будем видеть только небо, а с боков одни заборы и стены”, “Как же они задолбали своими заборами”, “Вся россия в заборах. Так с чего это в Крыму так нельзя? Этой власти можно все, а вас/нас скоро в клетки загонят, и будет норм”, “Мы настолько привыкли жить в кроличьей норе, что уже перестали удивляться вещам, о которых кричать надо. Заборы — это символ этой норы. Их не скроешь никакими парадами и великими словами о нашей уникальности”, “Еще не так давно понятие террористы и заборы были из области фантастики. Откуда они берутся?”, “Если агрессивно настроенные Америка, Украина, Турция и другие агрессоры вздумают напасть на мирный Крым, мы их достойно встретим заборами, ценами и выжженной землёй! Крымчане могут спать спокойно — враг береговую линию не преодолеет!”, “Организуем среди местного населения ополчение для защиты недвижимости тех бедолаг, что за забором. Ведь они, как правило, имеют реальные экономические и политические рычаги эффективного управления страной. Как без них”, “Моря не видно, а оно есть”, “Ой, что вам не нравится опять?? Что вы лодку раскачиваете?? Всего лишь какой-то заборчик. Зато в рф лучшие ракеты, вакцина и президент!!”

9. Окупований Крим, “курортний” Джанкой. Мілітарі-вистава місцевого путлєр’югенду. Незрозуміло, це ще діти чи просто напівфабрикати майбутніх солдатів рейху. Бережіть нашу демократію і нашу свободу, друзі. Бережіть Україну, інакше вона перетвориться на ось таке болото

P.S. Воем ватников из Алупки завершу сегодняшний выпуск: “Мы вернулись в родную гавань мега справедливую, да? И получается, что никто защитить людей здесь не может. Как нам СМИ все говорят про вражескую Украину и т.д., и т.п. А в итоге мы не защищены здесь никем от российской власти! Потому что просто взяли у людей и забрали смотровую площадку! Просто по беспределу! Там была и детская площадка!”, “Приходили с колясками, любовались видом, получали наслаждение, а сейчас что, забор? Везде забор!”, “С 18-го года этот участок стоял на продаже на Авито, т.е. уже были переоформлены документы под российское законодательство. Мы меры предпринимали, но почему-то ялтинская администрация никак не реагировала. Значит, не были заинтересованы в том, чтобы мы имели свою смотровую площадку, которая тут исторически находилась, и детская площадка”, “Алупка — самый лучший город в Крыму! А получается, что инфраструктуры у нас нет, детский садик тоже закрывают, пляжей у нас нет, и вообще, всё плачевно!”. Да, всё очень плачевно, и не без вашего участия

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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