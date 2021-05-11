1. Авиация и беспилотники НАТО продолжают активно следить за обезьянами, оккупировавшими Крым

2. Симферополь. Очередная русско-чеченская встреча закончилась традиционно — поножовщиной. Три понаехавших кавказца освежевали спортсмена после того, как не сошлись во мнениях, какой фонтан лучше. Папа пострадавшего — известный чел. Стал искать обидчиков везде. Мусора быстро нашли нападавших и… извинились и переквалифицировали статью

3. В оккупированной Керчи после военного парада провели дезинфекцию улицы, как после марша пленных нацистов в Москве в июле 1944 года. Совпадение? Не думаю! Некоторые ватники крайне возмущены: “Завершение парада как-то подозрительно напоминает 17 июля 1944 г. в Москве”, “Пленных гнали?”, “Не мешало бы не только вирусы с бактериями потравить, но еще и крыс. Как всегда, не довели дело до конца”, “Как после пленных фашистов улицу помыли? Я думал, что издевательство с лестницами, с факельным шествием, ………….. на "параде" — это предел их фантазии. Оказывается, что нет предела "совершенству"! Ну это реально издевательство над Праздником Победы! Это не управленцы. Просто втоптали праздник в грязь!”

4. Унижение нон-стоп: оккупанты запретили керчанам возлагать цветы к обелиску Славы. Ватники плачут: “Ребята, ну это жестоко! Ну очень жестоко! Вот так вот топтать память наших предков! Это большая жестокость! Это уродство! Это преступление!”

5. Новые времена — новые традиции: вместо скамеек на набережной Ялты — голый бетон и шурупы на майские праздники. Такая же картина была и в прошлом, и в позапрошлом году

6. Тагииил! Акающие животные пришли покормить зверей в зоопарк. И швырнули корм прямо в спящего тигра, попав ему по голове. В Крыму на майских — аншлаг животных

7. “Как прошел день Победы в Севастополе? Типично. Пьяный мужчина залез на памятник затопленным кораблям”, — причитают гардемарины

8. Несмотря на возмущение крымчан, озаборивание Крыма оккупантами продолжается. Крымчане всех политических взглядов пишут, что полуостров начинает напоминать тюремный лагерь. Особенно смешно читать вопли ватников: “Крым превратится в дикую Абхазию, утыканную воинскими частями. Остальное пофигу”, “Больше заборов — роднее гавань!”, “Нельзя так с Крымом”, “Вся трасса вдоль ЮБК скоро превратится в один сплошной забор? При СССР был закон, запрещающий забор вдоль трассы и побережья, чтобы все виды были открыты. ЮБК — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РОССИИ В МИРЕ. Кто и зачем превращает её в сплошной забор?”, “Какая страна, такие и визитные карточки”, “Крым превращается в страну-зазаборию. Даже санатории ЦК не обносили сплошными заборами. Фигурная решетка — да. Но не профильный забор. Уважаемые депутаты, закон о запрете заборов в Крыму уже просится. Вы раздали и продали землю сплошными массивами. Сейчас строятся многоэтажные дома, возводятся заборы, они целиком закрывают обзор и меняют ландшафтные виды. Мне жаль, что мы теряем такой притягательный облик Крыма”, “Последнему императору Российской империи хватило одной Ливадии и фигурной ограды. Нынешним нужен весь Крым”, “Виды побережья видны только со стороны моря или с дронов”, “Заборная болезнь — бедствие для Крыма!”, “Полстраны — преступники, полстраны — охранники (с). Наш дом превращается в камеру”, “А чтобы ГУЛАГИ не забывали!”, “Крымское гетто”, “Страна лагерей и заборов! Дорвались до заветной землицы”, “Скоро будем видеть только небо, а с боков одни заборы и стены”, “Как же они задолбали своими заборами”, “Вся россия в заборах. Так с чего это в Крыму так нельзя? Этой власти можно все, а вас/нас скоро в клетки загонят, и будет норм”, “Мы настолько привыкли жить в кроличьей норе, что уже перестали удивляться вещам, о которых кричать надо. Заборы — это символ этой норы. Их не скроешь никакими парадами и великими словами о нашей уникальности”, “Еще не так давно понятие террористы и заборы были из области фантастики. Откуда они берутся?”, “Если агрессивно настроенные Америка, Украина, Турция и другие агрессоры вздумают напасть на мирный Крым, мы их достойно встретим заборами, ценами и выжженной землёй! Крымчане могут спать спокойно — враг береговую линию не преодолеет!”, “Организуем среди местного населения ополчение для защиты недвижимости тех бедолаг, что за забором. Ведь они, как правило, имеют реальные экономические и политические рычаги эффективного управления страной. Как без них”, “Моря не видно, а оно есть”, “Ой, что вам не нравится опять?? Что вы лодку раскачиваете?? Всего лишь какой-то заборчик. Зато в рф лучшие ракеты, вакцина и президент!!”

9. Окупований Крим, “курортний” Джанкой. Мілітарі-вистава місцевого путлєр’югенду. Незрозуміло, це ще діти чи просто напівфабрикати майбутніх солдатів рейху. Бережіть нашу демократію і нашу свободу, друзі. Бережіть Україну, інакше вона перетвориться на ось таке болото

P.S. Воем ватников из Алупки завершу сегодняшний выпуск: “Мы вернулись в родную гавань мега справедливую, да? И получается, что никто защитить людей здесь не может. Как нам СМИ все говорят про вражескую Украину и т.д., и т.п. А в итоге мы не защищены здесь никем от российской власти! Потому что просто взяли у людей и забрали смотровую площадку! Просто по беспределу! Там была и детская площадка!”, “Приходили с колясками, любовались видом, получали наслаждение, а сейчас что, забор? Везде забор!”, “С 18-го года этот участок стоял на продаже на Авито, т.е. уже были переоформлены документы под российское законодательство. Мы меры предпринимали, но почему-то ялтинская администрация никак не реагировала. Значит, не были заинтересованы в том, чтобы мы имели свою смотровую площадку, которая тут исторически находилась, и детская площадка”, “Алупка — самый лучший город в Крыму! А получается, что инфраструктуры у нас нет, детский садик тоже закрывают, пляжей у нас нет, и вообще, всё плачевно!”. Да, всё очень плачевно, и не без вашего участия

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