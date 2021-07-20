1. Крымчанин Ферат Сайфуллаев, осужденный оккупантами в 2016 году за участие в “севастопольской ячейке” Хизб ут-Тахрир и отбывший наказание в виде 5 лет лишения свободы, заявил об обыске у него дома и давлении, с помощью которого сотрудники ФСБ пытались добиться от него показаний против других фигурантов сфабрикованного дела. Это стандартная практика в Крыму, когда оккупанты через угрозы, в том числе по отношению к родственникам, выбивают нужные показания против репрессируемых крымчан

2. Депутатская группа парламента Эстонии (Рийгикогу) по парламентским связям с Украиной одобрила инициативу украинских властей по созданию “Крымской платформы” и ее парламентского измерения

3. На автодорогах в окрестностях оккупированного Севастополя появились бигборды с призывами признать независимость созданных россией террористических группировок “ДНР” и “ЛНР”. Лозунг размещен от лица оккупационной партии “Справедливая россия — За правду”

4. После наводнения 4 июля более 300 жителей с. Путиловка Бахчисарайского района остались без воды! ВОДЫ ВООБЩЕ НИКАКОЙ НЕТ!! Илом забился водопровод и донный колодец, по которому вода поступала в село. Оккупанты третью неделю кормят (или лучше — поят) обещаниями. Ватники записали очередную челобитную

5. Шо, и энергомост не помог? Оккупанты потребовали отключить в часы пиковых нагрузок вентиляторы и кондиционеры, а то из-за хилых энергохвостов, запущенных путиным, случаются постоянные аварии на энергосетях, что приводит к веерным отключениям. Короче, на дворе +35

6. Оккупированную Ялту сегодня днем накрыл масштабный блэкаут. Локальные блэкауты происходят по всему Крыму

7. Таврида-Арт — это трофеи непосредственно моля, которому Горный поет дифирамбы: 300 га у моря сперла молодежка при президенте россии: “Хотел заехать на Меганом, но, подъехав сюда и увидев эту патриотическую зону с забором и камерами, понял, что этого места нет, его уничтожили эти черти. Это бесконечное зло, которое рано или поздно Меганом с себя стрясет. Таврида-Арт принесёт горе, оно уже принесло много горя и боли всем тем, кто любит, точнее, любил это место”, — написал понаехавший нацист Горный

8. Горный строчит посты о том, что все катится в Крыму после 2014 года в тартарары и считает идиотами тех, кто едет отдыхать сюда в нынешних условиях. Сравнивает Крым с клятой Европой, которой ватоголовых по телевизору пугают. Прочтите: “А что Крым? А ничего. Если честно, я не понимаю туристов, которые сюда прутся, и начальников, которые считают, что Крым — это достойная альтернатива европейским курортам. Ну вот с хрена ли? Крым однозначно прекрасен, но он изуродован застройкой. Крымские ландшафты и пейзажи безжалостно раскромсаны жуликами и тракторами. Морское побережье распилено и обнесено заборами, и будущее полуострова очень плохое и не интересное. Приезжать сюда ради грязного моря или чебуреков? Ну вот что тут такого интересного, ради чего турист должен выложить сотню тысяч рублей? Мне нравятся курорты Испании, Черногории, Египта, да той же самой Турции, где не все идеально, но… Мне жаль тех, кто здесь жил и живет, и видит, как уродуется это прекрасное место. Как говорят в народе, Крым спасет и очистит большое цунами, которое смоет все это дерьмо с прибрежной зоны. Пляжи должны быть 200-300-500 метров шириной, дорога, а за ней стройте все, что хотите. В 2014 году у нас был шанс исправить ситуацию, но что теперь? А ничего, идёт варварская застройка, власти не контролируют ситуацию, количество шалманов с каждым годом все больше и больше”

9. Дикая жара. Трещат цикады. Таксисты сидят на лавке. Апатия. Нет работы (седьмой год). Турист без денег. Один таксист злится. Семью кормить надо. Зима близко. Но вслух говорит: “А девки какие приезжали. Ё-моё! Харьков, Днепр! А киевляночки! Сисястые! Жопастенькие. А щас что? Тьху! Жабы!”

10. В оккупированном россией Крыму выявили 535 новых случаев ковид (на три меньше, чем днем ранее). Рекордное число больных зафиксировано в Севастополе — 130. В АРК — 405 человек. Восемь пациентов умерло

11. Нарисованный неизвестными Тризуб на памятнике дидам в Севастополе вызвал взрыв пукана у ватоголового анонима, который написал: “Такими темпами Зеленский захватит нас, не использовав для этого ни одного украинского солдата!”

12. Понаехавшая рашистка написала пост на севастопольском паблике, в котором Украину назвала “матерью-алкашкой, которая отказалась от нас”, а россиюшка — “усыновила нас”, а мы, видите ли, неблагодарные, да еще и смеем поливать помоями оккупантов. Пост понаехавшей (который можете прочесть по ссылке) севастопольские ватники разнесли вдребезги. У каждого из этих сообщений — до 698 лайков: “Прекрасно мы жили при Украине, пока такие, как вы, не влезли и все не засрали и пересрали”, “Это точно!”, “100%”, “Осчастливили они нас… До вас все отлично было. А вот с 14-го года все в жопе! Все из-за вас!”, “Согласен”, “Понаехавшие, вы серьезно считаете, что нас осчастливили?”, “А не забрать бы вам все чудеса вместе с чудо губернатором и не поехать домой? Мы вам даже помашем!”, “В точку! Московская, вонючая, заразная клоака”, “Как же Вы правы!”, “Согласна! Эйфория от присоединения уже прошла, и пришло понимание, что быть русским и россиянином — не одно и то же”, “Неучи (понаехавшие) берутся нас поучать”, “К твоему сведению, многие новые проблемы (бешеные цены, транспортный коллапс, задыхающаяся инфраструктура и т.д.) как раз и появились из-за великого переселения народов россии в Крым и Севастополь. Принеси пользу родине — вернись в Сибирь”, “Ничего россия нового не дала. Мост, сказали, построим, и цены сразу упадут. При Украине работу можно было легко найти, а при рф строек много, а сверху сказали — крымчан не брать”, “Из-за вас у нас еще большая жопа”, “Ага, из-за них что на дорогах творится!”, “В школах из-за спасителей мест не хватает, медицина в городе отсутствует”, “Учили нас русскому языку лучше, чем вас (в россии)”, “Убило слово КрымчанИ”. И лишь понаехавшие сообщения жителей Севастополя прокомментировали в таком стиле: “Опаньки, рагулье зашифрованное активизировалось”

P.S. Еще одним сообщением ватоголовой из последнего пункта дайджеста завершу сегодняшний выпуск: “Медицина еще больше ушла в жопу, образование стало хуже, потеряли винзаводы, территории парков, возможность выезда в Европу. В бизнесе не просто гайки закрутили, а просто намертво колом пригвоздили. Крым был свободной и счастливой территорией, хоть и Украины”.

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