1. Национальный союз писателей Украины (НСПУ) принял решение о прекращении публикации авторов из тех стран, которые на площадке ООН и в других международных организациях выступили против территориальной целостности Украины. Среди таких стран указаны россия, Армения, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия и Судан. Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, “круглые столы”, конференции и т.д.) с дипломатическими представительствами вышеуказанных стран, и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины. В НСПУ отметили, что исключением из нового правила могут стать произведения уже умерших классиков. Также опубликовать свои работы смогут современные писатели из указанных стран, публично поддерживающие территориальную целостность Украины и осуждающие агрессию российской федерации

2. Оккупанты решили этапировать из Крыма в россию пятерых политзаключенных второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”: Ризу Изетова, Ремзи Бекирова, Раима Айвазова, Шабана Умерова и Фархода Базарова, которых арестовали в марте 2019 года

3. “Суд” в Крыму закрыл дело против журналиста Вилена Темерьянова, на которого полицаи не смогли правдоподобно сфальсифицировать протоколы: “При изучении материалов дела было видно, как сотрудники полиции, люди, которые составляют административные протоколы, пытаются показать, что наш доверитель является организатором какого-то утопического митинга или мероприятия массового, которого не было на самом деле. Поэтому никакого состава правонарушения в материалах дела ни мы, сторона защиты, ни судья не узрели”, — сообщил активист Сервер Чолакчик

4. Верно служит рейху: экс-директор винзавода “Массандра”, экс-директор винзавода “Новый Свет”, а ныне — глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко стала “заслуженным работником сельского хозяйства россии”. Соответствующий указ подписан лично путиным за то, что коллаборантка помогла раздерибанить вышеуказанные заводы, а теперь через нее продолжат дерибан Ялты

5. Смотрящая путинская шестерка Марат Хуснуллин заявил, что в Крыму “круглосуточно ведутся поиски воды” и делается “максимальная ставка” на бурение скважин, а не на опреснение, как утверждал Гоблин. По словам Хуснуллина, опреснение — крайний и очень дорогостоящий вариант

6. Константинов призвал жителей оккупированного Крыма “не ждать воды из крана”, а “изменить отношение” к ней в своей голове. Тогда, по мнению коллаборанта, все проблемы будут решены. Это что-то вроде манны небесной, только в интерпретации Константинова: “Для Крыма вода — это ценность. Наша задача депутатского корпуса, для профильного комитета — это всю свою деятельность посвятить тому, чтобы школы, детские садики, предприятия поняли одну простую вещь: не надо ждать воды из крана, надо сначала здесь (прим — в голове) изменить отношение к воде. Вода в Крыму — ценность. Была, есть и будет. Если мы это поймем, у нас эта проблема исчезнет очень быстро. Но не делай тех вещей, без которых можно обойтись, особенно вещи непродуманные, вещи неэкономичные и в бытовом выражении просто глупые”

7. Надія на сніжну зиму танула під жорстоким зимовим сонцем. +19. Водосховищам — капець.

8. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 331 новый случай коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 87 (+6 смертей). Количество зараженных увеличилось до 31 532 человек, в том числе 6 678 в Севастополе. Умерло 748 человек, в том числе 234 — в Севастополе

9. Недовольство так велико, что даже севастопольские пропагандоны (Примечания) и Лента.сРу напечатали вот эти вопли ватоголовых крымчан, которые обвиняют понаехавших в катастрофе с распространением коронавируса в Крыму: “Откуда в Крыму зараза? Крымчане расплачиваются своим здоровьем за этот курортный сезон — это мнение сейчас звучит на каждом углу. Люди крайне недовольны сложившейся ситуацией с коронавирусом. Вот что говорят люди: во всем виноваты москвичи. Это им не терпелось свалить в отпуск из своего зараженного города. В самом начале заболевших было мало, и всех клали в стационар, отслеживали связи. Если бы Крым не открыли, у нас сейчас не было бы этого вала заболевших. Мы расплачиваемся за это курортное лето. Много знакомых болеет. В основном все лечатся дома — больницы забиты, врачи не справляются. В Крыму с медициной и так было не очень, а теперь просто кошмар. Не госпитализируют даже тяжелых. Какая нужда была ехать на отдых именно этим летом? Сидели бы по домам и отдыхали на своих дачах”

10. Воющие от колючей проволоки на пляжах Севастополя ватники ещё в Партените не были! Вот где “военный беспредел”! Лучшую часть набережной, которая вплотную подходит к Аю-Дагу, ихтамнеты обнесли забором для санатория МО! Простым смертным оставили убитую часть с менее привлекательными видами и состоянием

P.S. Завершу выпуск сообщением крымчанки, для которой, как и для многих из нас, в 2014 году Крым был не “присоединен”, а оккупирован: “Ненавиджу новорічні свята, бо гостро в ці дні відчуваю якусь вразливість та безпорадність. І я не можу радіти новому року окупації твого дому”.

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