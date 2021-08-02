1. Жители Крыма – о понаехах и жизни в говени: “Где ты видел понаехавших москвичей, которые ездят по правилам? И не только москвичи. Нет дыма без огня. И аварии на дрогах – 99% по вине понаехов. Во все времена, как начинался сезон, так начиналось зашкаливание количества ДТП по вине понаехавших уродов, а ты будешь тут сказки рассказывать. А за последние 7 лет они так охренели, что и видеть их никого не хочется – ни пеших, ни за рулем. До 14-го года эти чмошники даже мечтать не могли поехать в Крым на отдых. Приезжала совсем другая категория отдыхающих. А сейчас быдлятник едет, который может себе позволить пачку Ролтона на троих и хамство”, “Вот умничка!!!!!!”, “В точку!!”.

2. В Севастополе русофобия махровая: “НЕ СОРИ, БЫДЛО. Севастополь — не помойка”, — гласит написанная кем-то на стенах здания надпись.

3. Активнейшего пособника оккупантов Александра Талипова продолжают полоскать по заказу гоблинообразных за его длинный язык и желание пробиться в коридоры оккупационной власти, поближе к кормушке. Теперь рашисты припомнили Талипову, что он давал присягу народу Украины, когда служил в погранвойсках, а его самого снова называют “проукраинским активистом, завербованным СБУ”. Прочтите жабо-гадючью историю.

4. Алушта. Всем любителям подъёма на Демерджинское седло из Лаванды (дачи) через кордон Сорокина — готовимся ходить в обход! Теперь это — частная собственность. Сейчас территорию обносят забором вместе с озером. Жители Крыма счастливы: “Почему продают то, что принадлежит всему народу? Россия оказалась похлеще Украины. Наверное, Крым опять вляпался в историю беспредела”, “Петушары!!!! Вот так доведут людей, а потом революсьён! Зачем так делать? Еще немного и будем вообще жить как в аквариуме, и за выход из дома надо будет платить, и вообще, воздух платный сделайте!!! Все закрыто, все платно. Люди!!!! Очнитесь!! Что вы творите???!!!!”

5. Бывшие граждане “республики Щастя” (Казантипа) — неглупые… даже балалайки, которые так прокомментировали закрытие с маски-шоу накануне дешевой пародии на Казантип: “Крым наш”, “Крымхуйзнаетчей”, “Мусорской и чеченский”, “С таким раскладом вернуть бы его, слишком много *счастья* привалило”.

6. Феодосия. Измерил на разных объектах напряжение в сети ~195-205 В.

7. Из-за понаехавших россиян коронавирус продолжает победоносно наступать на Крым. 500+ новых заболевших в сутки — и это только по официальной статистике — больше никого не удивляет и не страшит. Оккупанты убивают крымчан.

8. Оккупанты в Севастополе застраивают очередной парк — 10% квартир в трех десятках домах отдадут ихтамнетам. Назначенный путиным глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев встал на сторону застройщика, плюнув в скрепные хари вопящего от камней с неба ватного планктона, которому ничего не осталось, как только вылить свое бессилие на страницы самого ватного ресурса — Форпост: “Тот случай, когда лучше промолчать, чем говорить”, “Да пошел вон из Севастополя!!!”, “Как только заканчиваются основания для строительства, их тут же предоставляет новый закон, который допускает особенности регулирования строек. И уже больше 7 лет "особенностей регулирования дерибана" путинцами. Господин президент, Вас дурили и дурят застройщики с Меняйло, Овсянниковым, Развожаевым”, “Нафиг из Севастополя!!!”, “На народ уже давно забили… сами знаете, что”, “Надо писать жалобу путину на Развожаева, что он уничтожает культурное наследие города”, “Вы наивный? Градоначальник выполняет указания свыше”, “50 лет назад высадили и вырастили деревья с любовью к потомкам!!! Не засохли они, как нынче принято… Варвары. Всё уничтожается. Сколько в городе начато строительных работ и брошено? Дороги, парки… Хоть бы это до ума довели”, “Это же надо, как уродуют Севастополь!”, “Похоже, что лозунгом третьего губернатора Севастополя, как и двух предыдущих, стали слова из песни: Твори бардак, мы здесь проездом”, “Зря вы так о губернаторе. Он человек назначаемый, за зряплату работает, выполняет указания. Место "расстрельное". Делает то, что приказано свыше. А "майданы" закончились 18.03.14. Кто не верит – попробуйте. Бронетехника гвардии встретит вас с любовью и пониманием. Только будет поздно. Мне кажется, расслабиться и получать наслаждение — самое верное в этой ситуации. На форуме возмущаться — анкету, которая "там", подпортите, и все. Затаиться и ждать… Ну, а вдруг?”, “А, ещё, наверное, остались иллюзии по поводу возможности влиять на персоналии во власти? Напомню: губернатора назначил "сами знаете кто", а "выборы" — подтвердили, что назначенец жителям нравится”, “Развожаев! Вон из Севастополя!”, “В городе кошмар”, “За ЕР никто в Севастополе не будет голосовать. Им не простят повышение пенсионного возраста, принудительную вакцинацию и уничтожение города”, “Нам присылают списанный хлам”, “По делам их узнаете их. Он как начал в 2014 рвать и курочить наш край, так и продолжает. А Развожаев — всего лишь его очередной инструмент. Варвары захватили нашу родину”, “На этот город наплевать, для него это трамплин. Индейцев в Америке тоже не сильно спрашивали, что можно на их земле делать, а чего нельзя”.

P.S. Еще одно сообщение ватника из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Мы тут все верили, наверно, в россию — как армию, россию — как флот, россию – как защитницу и опору. Никто не верил в лживую и наглую”.

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