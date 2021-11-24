1. Оккупанты в ужасе от того, что Украина использует нейросети для отслеживания россиян, незаконно посетивших Крым. Причем способов, чтобы узнать имя нарушителя, масса. Так что, рашисты, хорошо подумайте, если есть чем думать и имеются остатки совести, прежде чем переться в наш украинский Крым.

2. Разоблачена схема, по которой Сбербанк россии, несмотря на регулярные публичные заявления об отсутствии намерений работать в Крыму, массово оформляет ипотечные кредиты понаехавшим для приобретения недвижимости на оккупированной территории. Чтобы стать счастливым владельцем крымской ипотеки от Сбербанка, нужно: — произвести регистрацию (“прописку”) на территории Краснодарского края (можно временную); — воспользоваться для поиска недвижимости на оккупированном полуострове и начала оформления ипотеки услугами дочернего предприятия Сбербанка — “Центра недвижимости от Сбербанка”; — для окончательного оформления документов, выехать из Крыма в город Темрюк (Краснодарский край), где в отделении Сбербанка №8619/0336 по ул. Октябрьская, 137 получить подготовленные документы

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3. Бюджет оккупированного Крыма в 2022 году будет на 71% состоять из дотаций российского бюджета, т.е. из карманов “дорогих россиян”. Крым сейчас кормит россию примерно так же, как он кормил Украину до оккупации, по заверениям отдельно упоротых ватоголовых. Хотя до оккупации ситуация у нас была куда лучше, т.к. работали порты, процветало сельское хозяйство и животноводство, работали молокозаводы и т.д., и т.п.

4. Шевченковский районный суд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года гражданина рф Владимира Грибанова, бывшего директора “государственных компаний” “Крымдорсвязь” и “Севастопольское МППЖТ” в Крыму, незаконно созданных оккупантами на базе украденных у Украины крымских филиалов госпредприятий. Грибанов заключил соглашение со следствием

5. Посмотрите видеоблог Евгения Лешана о коррупционной связи арестованного бывшего руководителя оккупационного “министерства культуры Крыма” и давней соратницы Гоблина Арины Новосельской с ООО “Меандр”, которое строит в Симферополе “Центр детского искусства” на месте снесенного театра кукол. Эта же фирма приложила руку к разрушительной “реставрации” Хансарая в Бахчисарае, Воронцовского дворца в Алупке и лестницы на горе Митридат в Керчи

6. Ватоголовое руководство Херсонеса, понаехавшее с наросийских болот, воет из-за того, что ЮНЕСКО отказывается с ними контактировать и считает Крым украинским, а также верит отчетам украинской стороны, в которых говорится о варварском использовании Херсонеса, уничтожении его исторической ценности и использовании в качестве пропаганды. На эту ересь понаехавшей директрисы и ставленницы путина Елены Морозовой резко отреагировали даже пропагандоны Форпост: “К какой именно категории правды относятся многочисленные свидетельства очевидцев, мешающая горожанам спать круглосуточная стройка, заливка бетоном мощных фундаментов на территории античного города, уничтожение многолетних краснокнижных деревьев при помощи экскаватора и автокрана, а также перформансы под названием "Грифон" и "Опера в Херсонесе", ради которых соорудили массивные конструкции прямо на территории музея-заповедника, и добавленные к ним новые фестивали — в статье не уточняется”. Юнеско и украинские отчеты поддержали даже упоротые севастопольские ватники, которые воют из-за уничтожения оккупантами сакрального Херсонеса: “Черные археологи — везде вне закона, как мародёры-гробокопатели”, “Молодец ЮНЕСКО!”, “И что далее? Руководству Херсонеса и "заказчикам" сверху это только на руку — будут уничтожать с еще бОльшим усердием. Похоже, руководство музея стремится к снятию статуса Всемирного культурного наследия”, “Это и понятно! Кто с больными на всю голову (прим — оккупационным руководством Херсонеса) станет общаться!?”, “Херсонес тупо грабят… Причем организованно, это именно руководством… С ними международный трибунал должен работать, а не ЮНЕСКО”, “Ну да. Питерская водоканальщица, далекая от археологии, попутала древнее городище с "местом для отдыха", цинично превратив его в вертеп на культурном слое вместо бережных археологических раскопок и исследований. Не в те руки попал историко-археологический заповедник, как и Севастополь оказался в руках некомпетентных и коррумпированных чиновников, превращающих белокаменный красавец-город в бетонное гетто без воды и с жестоко вырубаемыми зелеными зонами”, “Тут я с ЮНЕСКО полностью солидарен”, “Хоть ЮНЕСКО заступится за севастопольцев от этих понаехов”, “Пусть ЮНЕСКО объявит санкции в отношении всех объектов россии, входящих в ЮНЕСКО. Может, так можно будет достучаться до твердолобых”, “ЮНЕСКО игнорирует, а руководство музея-заповедника Херсонес-Таврический, возглавляемое главной водоканальщицей, этим активно пользуется”

7. Крымчанин сообщил о передвижение военных заправщиков оккупантов: “18 одиниць на базу в Перевальне. Явно не порожні. Думаю, що це все призначається для заповнення резервуарів, а не техники прямо зараз”.

8. В Севастополі планують створити ще один музей — знов про Другу Світову війну. На цей раз планують будівництво на таврському некрополі Черкез-Кермен

9. “В Севастополе проводится проверка по факту парковки машины (BMW) на крыше ДОТа (“ВОВ”)”, — сообщили оккупанты. Вата полыхает. Немец на доте! Прокол в патриотическом воспитании! Деды на палке не сработали! Опять понаехи не чтут! Победобесие малоэффективно, больше ада! Бандеры — они вот, рядом! Это краткое содержание комментариев чтобы не утомлять вас скриншотами

10. Симферополь. Школа юного ихтамнета

11. Нет повести печальнее на свете… чем опустевшие в оккупации ЖД вокзалы Крыма. И мост не помог…

P.S. Татьяна из Севастополя не знала, что вся ее родная говень — это огромная тюрьма: “Сделали из Севастополя тюрьму с заборами и запретами. Как говорят, все лучшее — детям”