1. Крымские будни в оккупации: двери своего дома для активистов “Крымского детства” открыла семья политзаключённого Ленура Сейдаметова, который огульно обвинён оккупантами в “терроризме” и находится под стражей с 17 февраля 2021 года.

2. “Режим путина — это преступный режим; путин — серийный убийца”: с такими словами депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус заявил о причастности россии к взрывам в Чехии, напомнил об агрессии против Украины, в т.ч. оккупации Крыма, а также призвал Европу дать консолидированный ответ агрессору

3. На 43 году жизни помер крымнашист, лидер сербского отделения кремлевского проекта “Ночные волки” Саша Савич, награжденный оккупантами медалью за захват Крыма и лично встречавшийся с путиным. Вот такой вот оккупендум в Крыму был — даже из Сербии быдло притащили

4. Оккупанты сегодня закрыли три района Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Ограничения будут действовать до 31 октября. Это узурпации суверенных прав Украины как прибрежного государства, заявляли ранее в МИД Украины

5. Редкий случай: сегодня у Крыма работают одновременно два беспилотных разведчика США RQ4, с позывными FORTE10 и FORTE12

6. С 24 апреля в Симферополе оккупанты ввели новый график подачи воды — большинство районов города будет получать ее с 6 утра до полуночи. Воду из водохранилищ не используют — только из скважин, что усугубляет катастрофу и ее последствия для Крыма

7. Севастополь. Медицины нет — ее убила говень. Вата воет: “В самый черный список департамент здравоохранения. Сколько еще будет беспредел с талонами? Талоны к гастроэнтерологу (на комплекс) взять невозможно, эндокринолога детского нет, аллерголог — где-то там, потом, в отпуск. Я сегодня с 4 утра пыталась записаться на госуслугах — так там такого учреждения как "центр охраны матери и ребенка дгб #5" — нет. Позвонила на комплекс в 8:30, талоны все разобраны. Кем и когда — неизвестно. Дальше единая городская регистратура — талонов нет. Зачем нужен департамент здравоохранения Севастополя, если он ни за что не отвечает и ничего не контролирует? Талонов нет, врачей нет, лекарства детям-астматикам с декабря закупить по неизвестной причине не могут. Жалоба на министерство здравоохранения написана, на кремлин.ру написана, сейчас еще на генеральную прокуратуру рф напишу”, “Список можно продолжать бесконечно... Малышам первого года жизни не проводят скрининги, и только не надо про ковид. Значит, как в частном порядке, так все можно сделать, да ещё и у тех же врачей, к которым не попадёшь бесплатно. Про массаж в поликлинике я вообще молчу, мне даже просто интересно, есть он там или нет? Регионального календаря прививок нет, национальный календарь — это как прожиточный минимум, вроде и деньги есть, но прожить на них невозможно, и т.д. Можно продолжать эту волшебную тему”, “Полностью поддерживаю! Неделю не могу взять талон к участковому терапевту. Та же проблема с отоларингологом. Звоню на горячую линию, а также пытаюсь записаться через госуслуги. Пишет, что на ближайшие 2 недели талонов нет. Прикреплена к больнице #4 на Силаева. Ужас и кошмар! Раньше такого беспредела не было!!! 2 участковых, и оба заняты на 2 недели вперёд. А если какие-то острые боли? Как вообще записаться к врачу? На горячую линию звоню с 7:30 утра. Во-первых, не дозвониться, а когда дозваниваюсь, говорят, что талонов нет”

8. Всех излечит, исцелит, добрый доктор Замполит… В Керчи тоже есть проблемы с талонами и врачами, зато нет проблем в работе аптеки, носящей название “Советская”. Любопытно, ассортимент в аптеке соответствует названию? В общем, назад в прошлое… В одной из симферопольских аптек тем временем уже началось победобесие. Да, в аптеках тоже

9. Километры новых заборов. Жители Крыма продолжают выкладывать видео со все новыми и новыми заборами, которыми оккупанты загораживают уникальную природу южного берега украинского полуострова. Некоторые ватники с ужасом тоскуют за… СССР. За Украиной тосковать запрещено: “ЖУТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, “Гектары за забором, террористы замучили. Вот хочешь или нет, вспоминаешь СССР, придется за коммунистов голосовать”, “А чё у них земля в аренде?”, “Никто никаких документов не видел, только слова”, “Так это самозахват”, “Парк поделён на 22 кадастровых номера, это как понимать”, “Нахрена они припёрлись к нам, кто знает?!”, “Это Форос????”, “От Дюльбера до Фороса”

10. Самое прикольное в том, что украинские агенты проникли в местные администрации по всей территории Залесья… и компрометируют там россиюшку, но до упоротых в Крыму еще не дошло: “Пока в Крыму не будут нормально работать администрации городов, всегда будет лазейка для желания повернуть всё назад. Порой создаётся впечатление, и не такое уж оно и обманчивое, что часть чиновников сознательно ведут так работу, чтобы вызывать недовольство у населения властью. И это недовольство адресуется не беспомощным руководителям части крымских городов, а руководству страны. Наверно, они, чиновники Крыма, этого и хотят. Особенно любят своих градоначальников керчане. И что, в Симферополе не знают этого? Керчане всё чаще сравнивают работу нынешней администрации с администрацией Осадчего (прим — был мэром города до оккупации). Считаете, что это пустяк? Такие вот "пустяки" привели к уничтожению СССР. Почему в Керчи выключили центральное отопление? Ладно, понизили днём, но а ночью, при температуре 7-8 градусов, так и не подали в дома тепло. Очередной пустячок? А грязь и расходование денег на ужасные архитектурно-градостроительные "шедевры"? И так задайся целью, можно насчитать десятки ляпов. И почему в городе-герое до сих пор не работает полноценно станция Керчь-Южная?”

P.S. “Ужас и кошмар! Раньше такого беспредела не было!!!”, — жалуется ватница на угробленную оккупантами медицину в Севастополе. О, это страшное для рашистов слово “раньше”. И если одни на полном серьезе тоскуют за СССР, то для других совершенно четко слово “раньше” означает Украину — золотые времена Крыма до оккупации его россией.

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