1. В оккупированном Крыму систематически происходят нарушения прав детей со стороны оккупантов. В частности, сотрудники ФСБ приходят в школы к крымскотатарским детям и проводят так называемые профилактические беседы. Об этом на пресс-конференции рассказала менеджер Крымскотатарского ресурсного центра Зарема Бариева: “Раздают анкеты и пытаются выяснить настроения в семьях и их склонность к доносительству”. Кроме того, тысячи детей в Крыму становятся жертвами милитаризации. Оккупанты навязывают ученикам культ войны и ненависть ко всему украинскому. Бариева также привела несколько вопиющих примеров, которые шокировали общественность: “В частности, когда сотрудники ФСБ пришли в школу к Бекиру, сыну политузника Усеина Куку, который был арестован в 2016 году. Цель их заявления в школу — было то, чтобы провести беседу с ребенком и оправдывать свои незаконные действия. Беседа проводилась в отсутствии матери ребенка с разрешения руководства школы”.

2. Адвокаты Николай Полозов и Эмине Авамилева посетили в СИЗО Наримана Джеляла: “Никакие письма Нариману не доставляют. Руководство на вопрос адвоката отвечает, что письма у цензора, и он ещё не проверил, а оперативники СИЗО говорят Нариману, что ему попросту никто не пишет, поэтому и писем нет (что является явной неправдой). Нариман все так же находится в камере спецблока СИЗО с ещё одним арестантом, информация из внешнего мира до него практически не доходит. Вместе с тем даже в условиях информационной и фактической изоляции он продолжает борьбу за свободу, правду и справедливость. Не только за себя или других политзаключённых. За каждого”

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3. Тупоголовый президент Болгарии Румен Радев в ответ на вопрос журналистов повторно прокомментировал свою гнилую позицию по Крыму: “Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским”

4. В Москве от коронавируса умер актер Валерий Гаркалин, который в 2014 году не поддержал оккупацию Крыма и подписал обращение инициативной группы по проведению Конгресса интеллигенции “Против войны, против самоизоляции россии, против реставрации тоталитаризма”, но испортил некролог незаконными поездками в Крым

5. Центр журналистских расследований развенчивает мифы о подсанкционном ялтинском отеле Mriya Resort & SPA и британской премии World Travel Awards, которую оккупанты называют “туристическим Оскаром” и свидетельством того, что мероприятие признает российский статус Крыма. Нет, не признает. Детальней прочтите по ссылке и посмотрите видеосюжет

6. Остались и без спорта, и без мастера: “Спортмастер тоже санкций испугался. Убрал все товары с сайта для Севастополя и Крыма. Так и закроются, глядишь”, — жалуются ватники

7. Белогорское водохранилище входит в пятерку самых больших в Крыму (всего таких водоемов на полуострове 23). Его полностью заполнили водой в 1972 году для орошения сельхозугодий в долине реки Биюк-Карасу и питания соседнего Тайганского водохранилища. После начала оккупации, что стало причиной перекрытия Северо-Крымского канала, функция водоема изменилась: оно превратилось в “донора” для наливных водохранилищ Восточного Крыма, а в прошлом году еще и Симферопольского водохранилища. Ныне из-за засушливой осени Белогорское водохранилище вновь заметно обмелело и вплотную приблизилось к “мертвому объему”.

8. В говени все — фейк. А уж “отказ от украинского гражданства” — всем фейкам фейк: “Подскажите, пожалуйста, как быть. При трудоустройстве на работу в государственное бюджетное учреждение (ГБУ) начальник отдела кадров требует документ об отказе от украинского гражданства. Отсылает меня в консульство Украины. Я гражданин рф, гражданство получил, как все крымчане, сразу после референдума. Аргументирует своё требование тем, что, получается, у меня двойное гражданство, и я могу вести шпионаж в пользу Украины, и, как вариант, с просроченным украинским паспортом сбегу на Украину. И грустно, и смешно. Подскажите, пожалуйста, как быть?”, “Мне такую бумажку в паспортном делали, укр. паспорт потом сдаёте на хранение в отдел кадров”

9. Оккупанты в Севастополе решили оштрафовать торговца. А знаете, за что? А вот за что: “В одном из торговых павильонов местный житель продавал головные уборы, на которых были изображены листья конопли. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятая продукция является рекламой наркотических средств”. Жители Крыма прокомментировали новость: “Кепка, да и кепка! Вы, бл@, ловите тех, кто суррогатом торгует”, “А масло конопляное я употребляю, покупаю в магазине, а на бутылке — веточка конопли. Это тоже реклама наркотиков?”, “Это просто п*здец какой-то, вот оно — вся раша в одном флаконе, фашизм в самом расцвете. Чиновники миллиарды воруют, и ничего им, а тут какому-то мудаку привиделась картинка на кепке не та”

10. Ежедневные рекорды: за 19 ноября на территории оккупированного Крыма было выявлено 1224 новых случая заболевания коронавирусом, 32 пациента скончались

P.S. Оккупанты вывезли в Москву и арестовали на 2 месяца коллаборантку и активную свою пособницу Арину Новосельскую, которая занимает пост “министра культуры Крыма”. Ее обвиняют в получении взятки в размере 25 млн рублей за “общее покровительство” компании “Меандр” при строительстве театра кукол в Симферополе. Старый театр рашисты снесли, а на его месте возвели нечто, похожее на тюрьму. Для справки: Новосельская получила от оккупантов огромное количество наград, грамот и медалей, в том числе за захват Крыма. Муж Новосельской — нотариус, в былые времена обслуживал ОПГ “Сейлем”, когда Аксенов и получил свое бандитское погоняло “Гоблин”. Все активные предатели Украины у оккупантов на особом счету, но совсем не на том, на каком они мечтали оказаться, когда прогибались под Кремль в 2014 году. Все может закончиться тем, что коллаборанты к концу оккупации будут мечтать оказаться в украинской тюрьме, а не в каком-нибудь “лифте” .