1. Главой оккупационного “главного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю” назначен понаех Владимир Терентьев, которого притащили к нам из Краснодара. Сам Терентьев — уроженец Воронежа. Короче, исконный

2. Ватники жалуются на блокировку банковских карт, оформленных ими ранее на сайте российского онлайн-ритейлера Ozon: “Если вы вдруг, как и я, пользовались Озон-картой и в последнее время не могли ее пополнить, больше и не сможете — санкции для карт, отправленных в Крым”. Комментарии: “(Пишет понаехавший с Камчатки в Севастополь рашист) Пора уже лицензии отзывать у компаний, которые исполняют американские санкции на территории рф”, “Та, ОЗОН, где там этот полупремьер? Где Сбер, ВТБ24, Почта россии? А, ну да, только в словах путина мы — россия, в делах — мы так, мулаты”, “А карты, которые отправлены не в Крым? Продолжаем пользовать в Крыму? Как они их вычислили? По номеру? Вряд ли! По прописке?”, “И все-таки по прописке. Вчера поддержка целую портянку скинула. Сейчас даже оформить не даёт. Если хоть раз товар отправлялся в Крым, Озон автоматом думает, что вы/мы зарегистрированы здесь”, “Оформить ее давно уже сюда нельзя”, “Да, есть такое. Мне ответили в поддержке, что невозможно использовать, согласно п. 6.1. договора — подозрительные операции и ещё что-то там. Пополняла карту Озон со своей РНКБ”, “Ни с Киви, ни с чего другого не пополняется”, “Даже не стала пытаться оформлять. Так и знала, что проблемы будут”, “Тоже с этой ерундой столкнулся неделю назад. В поддержке Озон сказали писать на имейл РНКО, оттуда пока молчат. Прям интересно, как они это все добро объяснят”, “Мне тоже сказали в пункте выдачи, что без проблем можно оформить, а когда заморочилась оформлением, оказалось, что нифига не без проблем, а вообще никак”, “(Из Ленинградской области рашист пишет) Уже хохляцкая помойка Крым.Брехалии возбудилась и вынесла этот пост для пропаганды… Вы бы сначала разобрались, на основании чего заблокирована карта, в том числе через ЦБ рф, а потом бы уже тут разгоняли "ЗРАДУ" на радость бандеровским ушлёпкам!”

3. Российский интернет-магазин Ozon провел успешное IPO (первую публичную продажу акций акционерного общества) на американской бирже NASDAQ, в связи с чем, полагаю, и связана блокировка “крымских карт”, которые проработали всего несколько недель.

4. Маршрут из оккупированного Симферополя в московский аэропорт Домодедово занял 8 место в списке самых загруженных международных авиационных направлений в декабре 2020 года, сообщила британская компания OAG. Представьте, сколько русни они нам завезли за 6 лет со всей россии. Стоит напомнить, что ни международные организации, ни страны Запада не ввели санкций, позволивших бы прекратить ежедневное нарушение госграницы Украины авиакомпаниями рашистов

5. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 332 новых случая коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — 82 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 31 114 человек, в том числе 6 591 в Севастополе. Умерло 734 человека, в том числе 228 — в Севастополе

6. Кремлевские т.н. “общественники Крыма” предложили переименовать симферопольскую площадь Куйбышева и присвоить ей имя недавно скончавшегося “председателя общественной палаты Крыма” Григория Иоффе. Жители Крыма комментируют предложение о переименовании: “Символично, что предложила это председатель украинской общины в Крыму (прим — Анастасия Гридчина)”, “Совсем чокнулись”, “М-да. Это как-то чересчур уже даже для 2020-го”, “Кто-то здорово головой влупился об косяк”, “Украинская и белорусская общины — это семейный подряд лже-общественников. Главное, квакнуть вовремя”, “Ну вот, дожились. Нами правят бандиты, мошенники и воры, да и еще улицы переименовывают в имена своих подельников”, “Там их еще дофига таких сидит, и в честь каждого переименовывать? Кто они такие? Во мания величия разыгралась у братии”, “От переизбытка власти начался токсикоз!”, “Дурдом по-крымски”, “За что? Всю жизнь по халявным местам прошарился и мгновенно переобувался”, “Кто такой Иоффе? Человек, который "и нашим, и вашим"? Через пару лет никто даже не вспомнит эту фамилию”, “Давайте сразу Крым в Иоффе переименуем, или всю россию. Или там уже занято?”, “(Коллаборант Сергей Шувайников пишет) Площадь Куйбышева вполне можно назвать Киевской, благо что через нее проходит улица Киевская. Понятно, что слово "Киев" сегодня у многих воспринимается негативно, но грамотные люди помнят, что именно Киев "был матерью городов русских", и именно из града Киева "пошла земля русская"…”, “Площадь можно переименовать в площадь Свободы, Любви, Добра, Дружбы и т.д., но никак не Иоффе — ужас какой”, “Вы что такое говорите: "площадь Свободы", они боятся таких слов” . Напомню, Иоффе — крайне двустульежопая личность (как и Гоблин, Константинов, Поклонская и другие), всегда подстраивался под текущую конъюнктуру — с 2014 года по указке Кремля лил дерьмо на Украину, а до оккупации вылизывал пятые точки украинским политическим деятелям и гнобил сторонников россии

7. Наткнулся на статью, в которой ватоголовый блогер из Севастополя Георгий Седельников сокрушается из-за того, что ихтамнеты обнесли пляж Песочный колючей проволокой. Это еще в прошлом году случилось, но какой слог: “Городской детский пляж "Песочный" обнесли колючей проволокой, как тюрьму. Спасибо военным за "хороший" имидж города. Это же надо, у кого-то мозгов хватило обнести забор колючей проволокой. Они даже не подумали, как это вообще будет смотреться. Всю жизнь сосуществовали рядом два пляжа, один — городской "Песочный", а рядом, через обычный забор — пляж Нахимовского училища. Теперь на пляж, как в тюрьму. Просто нет слов, это наглые и безмозглые действия. В продолжении темы наглых военных, которые ещё захватили и улицу. Нахимовское училище тупо перегородило дорогу (противотанковыми ежами) и использует в своих целях. Там они устроили парковку для военных и сотрудников. Эта дорога городская и улица Сказочная, но наглые военные занимаются самоуправством. Вот так выглядит военный беспредел”

P.S. “Обнесли колючей проволокой, как тюрьму. Захватили и улицу. Просто нет слов, это наглые и безмозглые действия. Вот так выглядит военный беспредел”. А военный беспредел, который россия начала в отношении Украины в 2014 году, ватник так и не заметил, а то бы уже ничему не удивлялся.

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