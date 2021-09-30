1. Оккупанты в Симферополе в количестве 12 человек обыскали жилье 74-летней матери лидера общественной организации “Гражданский корпус “Азов-Крым” Станислава Краснова, который живет на материковой части Украины. В квартиру пенсионерки рашисты ворвались в 6 утра, выломав дверь. После обыска пожилую женщину отвезли в ФСБ, где допрашивали несколько часов. Из квартиры, в которой после себя оккупанты оставили погром, были украдены личные вещи и техника.

Видео дня

2. Прочите аналитическую статью бывшего узника Кремля, журналиста Николая Семены о том, как понаехавшие рашисты заселяют Севастополь, и во что при этом превращается украинский город, оккупированный россией.

3. Зато без бандер: пара понаехов из Магадана приперлась в севастопольский бар, где рашист начал бить морду своей самке. Сотрудники бара попытались разнять дерущихся, на что зачинщик драки 6 раз ударил сотрудника заведения ножом в горло. Самка понаеха, за которую пытались заступиться, крикнула своему ухажёру, чтобы тот бежал, но его поймали. Пострадавший скончался.

4. С паблика Севастополя. Вот оно шо, оказывается! БЕндеровцы, значит… Чмурында из Пензы. Не исключено, что приперлась до 2014 года: “А СКОЛЬКО КОРЕННЫХ СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ живет сейчас в городе? 15%!!!!! Остальные понаехи с ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ, притащились в 2000-х +/-. А теперь эти “местные” все свое бескультурье и злость — все западэнцы такие, селюковость не вытравишь — перекладывают на материковых, которые приехали после 2014 года!!! Открою тайну: НИ В ОДНОМ ГОРОДЕ МАТЕРИКА НЕТ СТОЛЬКО ХАМСТВА!!!! Как с этим жить и что с этим делать??”

5. Туристы остались в 2013-ом, а это — “соотечественники”: “Ну и "туристы" пошли… Сначала водички попить попросил, а потом зарезать угрожал… И снова разбой: житель Ставропольского края напал на крымчанина. К 33-летнему симферопольцу обратился незнакомый мужчина и попросил попить воды. А после, под угрозой применения предмета, похожего на нож, украл золотую цепочку и две тысячи рублей. По горячим следам полиция задержала 21-летнего ранее судимого за кражу жителя Ставропольского края”.

6. Состояние здоровья политзаключенного “второй симферопольской группы”, 61-летнего Сервета Газиева, перенесшего микроинсульт, существенно ухудшилось после применения к нему физического насилия. В Межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону, где находился крымчанин, перед выпиской его повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду.

7. “Судья” “Киевского районного суда” Симферополя Екатерина Чумаченко признала виновным в нарушении “ограничений режима повышенной готовности” Решата Белялова, который был среди людей, подвергшихся массовым задержаниям под зданием ФСБ 4 сентября. Ему назначено наказание в виде 10 тысяч рублей штрафа.

8. В суд направлено обвинение в военном преступлении в отношении предателей Андрея Тишенина и Артура Шамбазова, которые пытали Александра Костенко. Предатели служили в СБУ, но прогнулись под рашистов и отрабатывают 30 сребреников в гестаповской ФСБ россии.

9. Украинский журналист Андрей Цаплиенко получил письмо от арестованного оккупантами в Крыму фрилансера Крым.Реалии (проект Радіо Свобода) Владислава Есипенко: “Через несколько недель Владислава ждет последнее судилище и приговор оккупантов. ФСБшники давят на Владислава и требуют молчать, чтобы не получил еще больший срок. Но Владислав передал мне это письмо через митрополита ПЦУ в Крыму Климента. Он говорит, что страшнее пыток электрическим током то, что о нем просто забывают. Мы мало что можем сделать, чтобы помочь человеку за кремлевскими решетками. Прошу оставить под постом слова поддержки для Владислава”.

10. В очередной раз незаконно приперевшаяся в Крым рашистка Лариса Гузеева заразилась коронавирусом и была госпитализирована, вернувшись в Москву. Рашистка рассказала, что “приехала на три дня в Крым, чтобы в местной клинике справиться со стрессом и похудеть. Перед отдыхом она выразила надежду на то, что на полуострове ее “обнулят и переформируют”.

11. Дивіться відеоблог про те, як під виглядом “благоустрою” окупанти знищують Херсонес Таврійський — місто, що збереглося протягом двох тисяч років, може не пережити російську окупацію.

12. Ялта. Возвращение легендарной секты НОД на улицы города — свидетелей стабильности. Пожалуй, самая сильная пропаганда наркотиков, которую мы когда-либо видели.

13. Евпатория. Верните Даниленко! И вообще, верните: “Я тоже за Даниленко. При почти полном отсутствии финансирования со стороны Украины наша Евпатория при Даниленко была чистым и приятным городом, а сейчас, с таким громадным финансированием ФЦП, стало намного грязнее и хуже”, “К сожалению, так уже не будет. Страна другая, система и законы. Да и вряд ли бы сейчас он согласился”. Какие все-таки смешные и до ужаса тупые эти ватники.

14. Евпатория. “Террористы” тренируются преодолевать непреодолимые антитеррористические заборы, установленные рашистами возле школы .

15. Принесла вам апалченочку, защитницу Дамбаса! Почему-то воно в Севастополе осело. Непонятно. В Гардемаринске занимается, естественно, мошенничеством. Зайдите на инсту сепарши — такой смеси комического с ужасным на одной морде редко когда увидишь!

P.S. Во всем виноват Майдан, говорили они: в этот день, 29 сентября 2003 года, россия начала строительство дамбы в Керченском проливе у берегов Крыма с целью захвата украинского острова Тузла и “присоединения” его к россии. До полномасштабной военной операции по захвату Крыма оставалось чуть больше 10 лет (видео).

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.