1. ЮНЕСКО внесла крымскотатарский орнамент “Орьнек” в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. “Решение имеет важное значение для крымскотатарского народа — коренного народа Украины, поскольку будет способствовать защите идентичности крымских татар во временно оккупированном Крыму”, — прокомментировала решение ЮНЕСКО первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар

2. 6 лет назад оккупантами в Крыму были похищены Арлен Терехов и Руслан Ганиев. За годы российской оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений. Шесть из них были впоследствии найдены мертвыми. Судьба еще 15 человек остается неизвестной

3. Немедленно прекратить преследование Мустафы Сейдалиева и всех остальных правозащитников на Крымском полуострове. С таким заявлением выступила ирландская правозащитная организация The Front Line Defenders в связи с административным арестом координатора объединения “Крымская солидарность”

Видео дня

4. Бранці Кремля та їхні родини чекали цього багато років. Депутати нарешті проголосували законопроєкт про захист політв’язнів, який президент Зеленський вносив у Верховну Раду як невідкладний. Попереду друге читання, робота над правками, але важливий фундамент закладено!

5. Супруга политзаключенного Азиза Ахтемов Адиле Ахтемова опубликовала в Фейсбук письмо мужа. Ахтемов рассказал, что заболел в СИЗО. Находясь там в холодных стенах, невозможно оставаться здоровым. Вместе с ним в камере находится 9 человек, а коек всего 6: “Всегда как минимум 3-4 человека сильно кашляют, я же делюсь таблетками, чтобы они поскорее выздоравливали. Начал сразу приводить своё состояние в порядок: тепло одеваюсь, пью горячий чай с лимоном и, конечно же, таблетки, которые передаёт моя жена. Чтобы вызвать медработника, нужно писать заявление, когда приходит фельдшер, то на ощупь проверяет температуру и даёт таблетку "анальгин". Кроме неё, у них больше ничего нет. Крымские татары прошли через депортацию, войну, ссылки, притеснения, обвинения и, несмотря на все, это выстояли, вернулись домой, обосновываясь на голой земле, где не было ни света, ни газа, ни крыши над головой. Если с кем-то случалась бед, все прибегали на помощь. Наш народ сильный! Наш народ несломленный! Наш народ удивительный!”

6. “Чтобы дети с раннего возраста понимали, что крымские татары являются неотъемлемой частью Крыма”, — в Киеве презентовали мультимедийную платформу по изучению крымскотатарского языка для детей “BÜLBÜL” (“Соловей”)

7. Ватник из Крыма пожаловался рашистке-омбудсману Татьяне Москальковой на отказ в получении шенгенской визы в Испании. Ватник является членом экипажа судна, находящегося в испанском порту Лас Пальмас, и настолько тупой, что визу пытался получить в непризнанный в мире аусвайс, выданный рашистами во временно оккупированном Крыму. Оккупанты снова развонялись на весь мир про “ущемление крымчан”. А чем тому ватнику украинский безвиз помешал? Или скрепа не позволила получить украинский загранпаспорт? А может, ватник на Миротворце засветился? Или просто тупой, как я и предполагал? Ох, как много вопросов

8. В Партените горел военный санаторий “Крым” МО рф. Пожаром были охвачены как минимум 4 этажа… Кучненько пошли. Перед этим, напомню, горел захваченный санаторий минобороны оккупантов в Ялте. До сих пор не восстановили. А уже год прошел. Гори-гори ясно, чтобы не погасло — песенка такая была

9. Когда устал выносить липовые приговоры украинским и крымскотатарским активистам, и поехал в Ялту потусить. В Ялте засветился и широко прославился совершенно бухой “судья”-предатель на службе оккупационного режима Юрий Гулевич, который не только сел бухим за руль автомобиля, но и ехал “против шерсти” по улице с односторонним движением.

10. Посмотрите на прекрасную коллекцию заборов имени говени. “А как в 14-ом они лихо пилили заборы, которые ничего не закрывали, мол, смотрите, свобода к вам пришла. Мы ещё тогда обговаривали, что потом поставят больше и выше. Нате, получите”, — прокомментировал фоторепортаж наш крымчанин. Пропагандоны тем временем привели такие цифры: “Общая протяженность береговой линии ЮБК (в границах г. Ялта) около 72000 м, из них обустроенный прибрежный променад — 59424 м. Для прохода доступно 27221 м, недоступно (по разным причинам, включая антитеррористические меры) — 32203 м”

11. Ялта. Медицина ЮБК мертвее всех мертвых… Активная ватница продолжает выть из-за угробленной медицины. Другие ватники гордятся тем, что среди них есть такая активно воющая: “Оксана, Вы боец. Мне за вас уже страшно. Только пришла с поликлиники, там хаос. Затеяли грандиозный ремонт на первом этаже. Пыль столбом стоит во всех кабинетах. В процедурном дышать нечем. Понятно, конец года, нужно оприходовать побольше денег. Медперсонал возмущен. При этом к терапевту записи вообще нет до 30 декабря, а все направления на обследования и к узким специалистам дает он. Замкнутый круг”

12. А знаете, в чем главное отличие Гитлера от Сталина? Гитлер убивал чужих, а Сталин…

P.S. “Тогда казалось, что мы навсегда выскочили из этого концлагеря. Что возврат в прошлое невозможен!!! Ну и та Ялта, и те виды, которых уже нет”