1. Сыграть на Евро-2020 стоило хотя бы ради того, чтобы напомнить всем, что россия — лживый, подлый оккупант, Крым — это Украина, а заодно поджечь седалищные места орде путинских рашистов и показать комплекс неполноценности этой недоимперии: “Пушков связал поражение сборной Украины с формой футболистов: контур Крыма не помог”. И это заявил оккупант, чья страна вылетела с чемпионата задолго до Украины.

2. Санкции только на пользу: УЕФА оставил в силе запрет на участие крымских клубов в чемпионате россии и еврокубках. Амбарный замок и ров с крокодилами вокруг Крыма, добавили в УЕФА.

3. На сегодняшний день у 191 ребенка в Украине родители являются политзаключенными. В январе 2021 года у 33 детей наблюдались серьезные диагнозы вследствие пережитого стресса. Сейчас количество таких детей достигло 40.

4. Крымский татарин, фигурант “четвертой бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир” Эмиль Зиядинов, согласно международным критериям, является политическим заключенным. К такому выводу пришли в правозащитном центре “Мемориал”.

5. Прекрасную историю рассказал нам пропагандон из Севастополя Виктор Ядуха — это тот, которого из лживых “Примечаний” в сентябре 2019 года поперли с главноредакторского кресла, с которого он Украину помоями поливал: “Президент одной из крупнейших в Крыму АЗС Сергей Бейм рассказал журналу “Компания”, как Измайловская ОПГ выбивает у него в российских судах давно погашенный украинский долг. И не только у него: “они же якобы купили не только мой долг. Эта группировка захватила большое количество крымских активов на 20 млрд рублей, большое количество санаториев и недвижимости в Крыму. Кто не смог им активно сопротивляться, тот лишался своей недвижимости”.

6. Оккупированную Ялту с ночи заливает дождем. Гремит гром, сверкают молнии. Соцсети в панике, у людей появилась еще одна фобия. На фото — Ялта в молниях, снимок сделан со стороны Массандры.

7. После обеда стали появляться видео подтопления центральной части Ялты, которая еще не оправилась после двух предыдущих потопов. Русла рек так и остались не чищенными. Куда именно оккупанты направили “21 тысячу военных” — осталось загадкой.

8. Подтапливать начало и Гурзуф, некоторые дороги превратились в реки.

Вся грязь снова полилась в море.

9. Феодосия. Темно и с неба льет как из ведра. Машины превратились в лодки (видео).

10. Новый Свет и бурные реки грязной воды вместо дорог. Так сказать, климатическое оружие в действии (видео).

11. Не отстает и Коктебель, который тоже заливает дождем (видео).

12. Раздольное. Льет как из ведра. Все поля затоплены. Дожди обещают еще несколько дней (видео).

13. По традиции течет как решето “международный” — гордость пропагандонов рф — новый аэропорт Симферополя. Всё снова заставлено тазиками.

14. Малоречка (Алушта). Многоводная сегодня. Ливень сопровождался шквалистым ветром (видео).

15. Больше всех удару стихии сегодня подвергся Бахчисарайский район. Сошли сели. Еще недавно почти пересохшие реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов. Движение по дорогам перекрыто, подтоплены десятки домов.

16. Керчь. Аршинцево. Очередной пляж ушел в хАрошие руки. Жители жмутся к забору (видео).

17. Мордвиновский парк в Ялте. Какие-то турЫсты из Тольятти изуродовали краснокнижное дерево, выцарапав на нем свои имена и название города. Лишняя хромосома со скрепой и Шампань-боярышник. Варвары!

18. До оккупации о терроризме мы слышали только по телевизору, а теперь нас о нем предупреждают везде — и на почте, и в общественных туалетах. Терроризм прошел!

19. Стремительный рост: в оккупированном россией Крыму за 3 июля выявили 449 новых случаев заболевания коронавирусом. Их них 118 — в Севастополе. 13 пациентов скончалось.

20. На севастопольском ватофоруме написали о признаках фашизма в россии. Такие точечные прозрения происходят повсеместно уже восьмой год.

P.S. Пока тонет Крым, Меласский парк (сосед Форосского) уничтожают совсем не дожди… а варвары говени. Ватники жалуются, что им “упорно и агрессивно навязывают психологию рабов”. И не поспоришь. В самой россии давно уже так, а из вас еще вся “дурь” украинской свободы не выбита.

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