Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. 'Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками'

1. Легендарный Ватостополь, город русских моряков. Так говорили они… А теперь город, переполненный понаехавшими, превращается то ли в Чечню, то ли в Дагестан… Зато без бандер!? (видео).

2. С 8 по 11 ноября оккупанты снова будут перекрывать построенную для военной логистики скрепу — Крымский мост. Официальная версия для лохов — стандартная: “учения МЧС”. А некоторые ватники еще недавно серьезно думали, что мост строят для снижения цен.

Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"
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3. За 6 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1137 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом для полуострова. 33 пациента скончались. Всего на полуострове с марта 2020 года заболело 143 534 человека, 4593 пациента умерло. Зато понаехам больше не надо показывать ПЦР-тест при заселении в отели и санатории Крыма – это требование оккупанты отменили, а вы, крымчане, продолжайте помирать как мухи.

4. Керчь. В больнице пропадает свет, кислород не подается, пациенты мрут… На улицах толпы понаехов. Такая бытовуха нынче у нас: “Классные у нас больницы. Каждый день в пульмонологии 3-й больницы отключают свет. Как результат — кислородные аппараты не подают воздух. Ночью умер мужчина. Кричал, звал на помощь. Пришли, упаковали в пакет, унесли. Всем здоровья, берегите себя и близких. Аноним”, “А в поликлинике вчера ни одного терапевта, и вообще, никто не работает, кроме прививочного кабинета. Заболеешь — сдохни. Главное, чтобы прививка была”, “Вот-вот, а потом они говорят, что с частных больниц ничего не учитывается. Они хотят, чтобы с кладбища учитывалось???”, “Это упрёк? В третьей из четырех участковых трое на больничном — им с температурой выйти на приём?”.

Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"

5. Оккупанты решили провести акцию для врачей, бонусом которой станет 3 года тюрьмы. В общем, те медики, которые еще не разбежались от обещанных российских зарплат, — сядут: “Акция "черный список" проводится по всей стране — Росздравнадзор поручил своим территориальным органам заняться врачами на местах. Информацию о врачах-антиваксерах следует передавать в прокуратуру и следственные органы. Документ подписан главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Особое внимание она поручила обращать на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании. По статьям Уголовного кодекса, под которые попадают данные деяния (207.1 и 207.7), медицинским работникам грозит до трех лет лишения свободы”.

Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"

6. Про водную катастрофу в Крыму — она на месте. Старокрымское водохранилище превратилось в лужу. Воет пособник оккупантов Александр Талипов, который традиционно обвиняет во всем “крымские власти”, но только не себя и не Кремль: “Мне кажется, крымские власти рано расслабились по водной проблеме. Вначале забили тревогу жители массива Степной в Феодосии — они уже больше месяца без воды. Питающее их Феодосийское водохранилище, резервное для города, полностью пустое, а основной источник для Феодосии — Фронтовое водохранилище — наливное, не получает в этом году воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ, они также обмелели. Воды из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов не хватает наполнять Фронтовое. Теперь тревогу бьют жители Старого Крыма. Городское водохранилище обмелело, это теперь большая лужа. Вчера посетили источник Святого Пантелеимона Целителя в Старом Крыму — он пересох. В прошлом году, чтобы попасть к нему, мы переходили стремительную речку, которая питает Старокрымское водохранилище. Теперь же речки нет, а русло забито мусором. Жители отмечают жесткий график подачи воды: 3 раза в неделю по ночным/утренним часам. В многоэтажки вода плохо доходит. Есть ли план по решению у крымской власти?”.

Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"

7. Проблемы с водой в Крыму никуда не делись. И не денутся до деоккупации. Прочтите вой еще одного пособника оккупантов, владельца персональной страницы на Миротворце, Александра Громова: “Выборы сфальсифицировали и расслабились. А крымчане, отдавшие свои наивные голоса великому в.в. путину и его Единой россии, остались одни. Константинов и Аксенов самозабвенно строят сотни тысяч квартир для гостей Крыма, которые приедут жить на полуостров, и сделают их еще богаче. Правда, переселенцы с болот Сургута не знают, что в этом солнечном краю есть небольшая проблема, и имя ей — ВОДА. При росте населения идет резкий рост потребления воды, вода нужна и для жизни, и для работы экономики. Экономика — это рабочие места. Хуснуллин не решил проблему с водой, ищет ее под Азовом, рассказывая сказку периодически вылезающему из бункера деду. И вот осень 21 года. И ситуация, как и писали ранее в группе, неумолимо движется к чрезвычайной. Вы думаете, Аксенов и Константинов перестанут изготавливать из питьевой воды и цемента бетон? Нет. Это вы будете получать воду по графику, заливая ванну и ставя ведро с водой в туалет. Каждый народ несет ответственность за свою судьбу, ленью и невежеством оправдывая свое бездействие. И уже весной 22 года, если не будет аномальных дождей, Крым снова скатится в режим экологической катастрофы”.

Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"

8. Коммуняки в оккупированной россией Керчи возложили цветы к памятнику Ленину — “в честь 104 годовщины Великой Октябрьской революции”.

Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"
Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"
Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"
Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"

9. До оккупации в Лисьей бухте можно было нудистов встретить… Сейчас все гораздо хуже — ряженые дети-кизяки с оружием в зубах.

Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"
Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"
Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"
Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"

10. Говень кормит крымчан исключительно элитными продуктами. С плесенью благородной! Куплено в Симферополе.

Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"
Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"

P.S. “Был на ярмарке. Купил контрабанды. Половина покупателей продавцу говорят: Дякую! Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками”. Посмотрите фотографии и сравните цены.

Новости Крымнаша. "Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками"
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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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