1. Легендарный Ватостополь, город русских моряков. Так говорили они… А теперь город, переполненный понаехавшими, превращается то ли в Чечню, то ли в Дагестан… Зато без бандер!? (видео).

2. С 8 по 11 ноября оккупанты снова будут перекрывать построенную для военной логистики скрепу — Крымский мост. Официальная версия для лохов — стандартная: “учения МЧС”. А некоторые ватники еще недавно серьезно думали, что мост строят для снижения цен.

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3. За 6 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1137 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом для полуострова. 33 пациента скончались. Всего на полуострове с марта 2020 года заболело 143 534 человека, 4593 пациента умерло. Зато понаехам больше не надо показывать ПЦР-тест при заселении в отели и санатории Крыма – это требование оккупанты отменили, а вы, крымчане, продолжайте помирать как мухи.

4. Керчь. В больнице пропадает свет, кислород не подается, пациенты мрут… На улицах толпы понаехов. Такая бытовуха нынче у нас: “Классные у нас больницы. Каждый день в пульмонологии 3-й больницы отключают свет. Как результат — кислородные аппараты не подают воздух. Ночью умер мужчина. Кричал, звал на помощь. Пришли, упаковали в пакет, унесли. Всем здоровья, берегите себя и близких. Аноним”, “А в поликлинике вчера ни одного терапевта, и вообще, никто не работает, кроме прививочного кабинета. Заболеешь — сдохни. Главное, чтобы прививка была”, “Вот-вот, а потом они говорят, что с частных больниц ничего не учитывается. Они хотят, чтобы с кладбища учитывалось???”, “Это упрёк? В третьей из четырех участковых трое на больничном — им с температурой выйти на приём?”.

5. Оккупанты решили провести акцию для врачей, бонусом которой станет 3 года тюрьмы. В общем, те медики, которые еще не разбежались от обещанных российских зарплат, — сядут: “Акция "черный список" проводится по всей стране — Росздравнадзор поручил своим территориальным органам заняться врачами на местах. Информацию о врачах-антиваксерах следует передавать в прокуратуру и следственные органы. Документ подписан главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Особое внимание она поручила обращать на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании. По статьям Уголовного кодекса, под которые попадают данные деяния (207.1 и 207.7), медицинским работникам грозит до трех лет лишения свободы”.

6. Про водную катастрофу в Крыму — она на месте. Старокрымское водохранилище превратилось в лужу. Воет пособник оккупантов Александр Талипов, который традиционно обвиняет во всем “крымские власти”, но только не себя и не Кремль: “Мне кажется, крымские власти рано расслабились по водной проблеме. Вначале забили тревогу жители массива Степной в Феодосии — они уже больше месяца без воды. Питающее их Феодосийское водохранилище, резервное для города, полностью пустое, а основной источник для Феодосии — Фронтовое водохранилище — наливное, не получает в этом году воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ, они также обмелели. Воды из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов не хватает наполнять Фронтовое. Теперь тревогу бьют жители Старого Крыма. Городское водохранилище обмелело, это теперь большая лужа. Вчера посетили источник Святого Пантелеимона Целителя в Старом Крыму — он пересох. В прошлом году, чтобы попасть к нему, мы переходили стремительную речку, которая питает Старокрымское водохранилище. Теперь же речки нет, а русло забито мусором. Жители отмечают жесткий график подачи воды: 3 раза в неделю по ночным/утренним часам. В многоэтажки вода плохо доходит. Есть ли план по решению у крымской власти?”.

7. Проблемы с водой в Крыму никуда не делись. И не денутся до деоккупации. Прочтите вой еще одного пособника оккупантов, владельца персональной страницы на Миротворце, Александра Громова: “Выборы сфальсифицировали и расслабились. А крымчане, отдавшие свои наивные голоса великому в.в. путину и его Единой россии, остались одни. Константинов и Аксенов самозабвенно строят сотни тысяч квартир для гостей Крыма, которые приедут жить на полуостров, и сделают их еще богаче. Правда, переселенцы с болот Сургута не знают, что в этом солнечном краю есть небольшая проблема, и имя ей — ВОДА. При росте населения идет резкий рост потребления воды, вода нужна и для жизни, и для работы экономики. Экономика — это рабочие места. Хуснуллин не решил проблему с водой, ищет ее под Азовом, рассказывая сказку периодически вылезающему из бункера деду. И вот осень 21 года. И ситуация, как и писали ранее в группе, неумолимо движется к чрезвычайной. Вы думаете, Аксенов и Константинов перестанут изготавливать из питьевой воды и цемента бетон? Нет. Это вы будете получать воду по графику, заливая ванну и ставя ведро с водой в туалет. Каждый народ несет ответственность за свою судьбу, ленью и невежеством оправдывая свое бездействие. И уже весной 22 года, если не будет аномальных дождей, Крым снова скатится в режим экологической катастрофы”.

8. Коммуняки в оккупированной россией Керчи возложили цветы к памятнику Ленину — “в честь 104 годовщины Великой Октябрьской революции”.

9. До оккупации в Лисьей бухте можно было нудистов встретить… Сейчас все гораздо хуже — ряженые дети-кизяки с оружием в зубах.

10. Говень кормит крымчан исключительно элитными продуктами. С плесенью благородной! Куплено в Симферополе.

P.S. “Был на ярмарке. Купил контрабанды. Половина покупателей продавцу говорят: Дякую! Украинскими продуктами торговать выгоднее, чем наркотиками”. Посмотрите фотографии и сравните цены.