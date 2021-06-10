1. В т.н. “Центральном районном суде Симферополя” оккупанты огласили заочный приговор Эдему Бекирову. “Судья”-предатель Сергей Деменок приговорил крымского татарина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в размере 150 тыс. руб. Напомню, в 2019 году оккупанты освободили Эдема Бекирова для участия в обмене между Украиной и россией. Сейчас активист находится в Киеве, но судилище над нам все равно продолжилось. Крымский татарин приговор прокомментировал так: “Российская судебная система показала свое истинное лицо. Вчера прокурор просил 4 года, сегодня уже 7 лет — одна ночь принесла еще 3 года срока. Если людей заочно приговаривают к таким длинным срокам, то что можно сказать о тех людях, которые сейчас там находятся? Это 105 человек, которые осуждены незаконно. Поэтому с этим государством никто в мире не хочет общаться или вести какие-либо дела. Я думаю, такие сроки дают для устрашения народа, чтобы показать: “сидите тихо, будете шевелиться, мы даже заочно вынесем вам сроки”.

2. Оккупанты в Алуште назначили имаму мусульманской общины “Алушта” Юсуфу Аширову новый штраф в размере 5 тысяч рублей за “незаконную миссионерскую деятельность”.

3. Сильный хлопок в небе над Симферополем (8:45). Военные самолёты. Где-то раз в год, чаще весной, происходит мощный бах от преодоления скорости звука. Дрожат стекла домов, сработали сигналки авто. Кто это разрешает делать над городом — не ясно?! А в 10:30 — гудящий, тяжёлый военный самолёт

4. Оккупанты разрешили застраивать Форосский парк многоэтажками. Еще больше парковой территории пойдет под снос. Отдельные территории парка, который рашисты поделили на зоны, можно застроить на 27-40%. Ну что, снова жаловаться путину побежите, ватники, или дошло?

5. Вчера вброс сделали, что вода в Крым с материка “просачивается”. Константинов опроверг эти заявления и снова заявил, что днепровская вода Крыму не нужна и при этом очень опасна: “Нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать”. Только я не могу теперь понять, так Украина сделала благо крымчанам, отключив подачу “грязной” воды? Чего тогда воете без устали? Смехотворные иски готовите? В геноциде обвиняете?

6. Даже некоторые обитатели севастопольского форума не соглашаются с тем, что днепровская вода вредна для Крыма: “Уже почти год как вся эта радиоактивная дрянь из донных отложений распространяется по всем днепровским водохранилищам, из которых там пьет воду население. Через пару лет мор от онкологии гарантирован”, “Я не знаю, как насчет радионуклидов в Днепре, но достоверно известно, что Севастополь пьет уже полгода компот из радионуклидов и тяжелых металлов из Кадыковского карьера. По 17 тыс кубов в сутки”.

7. Севастополь. Зіткнулась днями з однією ватною тютєю, от ватна від мізків до дупи. Так от, вона видала, що “тільки при Україні й жила”, а зараз навіть колектор каналізаційний не відкачують, а після відстою зливають у бухту, та ніякої управи не має!

8. “Керчане постепенно переходят, как говорится, на подножный корм, стараясь, во-первых, наесться и заготовить впрок витамины, а во-вторых, сэкономить, ведь котлеты из кабачков и капусты раз в пять дешевле, чем из мяса. Да, мясники не то чтобы в прогаре, но большого навара у них нет. Туша не разлетается за два дня, как они привыкли, парное мясо появляется на прилавках не чаще раза в неделю, а случаются и вовсе казусы торговой жизни продавцов мяса, когда они в будние дни вовсе не открывают свои прилавки, чтобы не затариться непродаваемым товаром. В майские каникулы на центральном рынке только и слышалось: как вы тут с такими ценами и зарплатами выживаете?!”. Прочтите мнение жителя оккупированной Керчи о том, как крымчане выживают в послемостовой жизни, которую в 2014 году оккупанты рисовали райской

9. Рашистов продолжает неистово бомбить: российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором “обратил внимание на политический лозунг” на новой форме сборной Украины. Но больше рашистам, конечно же, правильная карта Украины с Крымом не нравится

10. Заразное руссо-туристо прет: за прошедшую неделю в оккупированном россией Крыму заболеваемость внебольничными пневмониями выросла на 16%. И каждый день растет число заболевших ковидом

P.S. “На международных площадках и в СМИ касательно Крыма много говорится о давлении на крымских активистов, об ущемлении прав крымских татар и украинцев, о сворачивании свободы слова на полуострове… Но, по большому счету, с 2014 года бесправными стали все крымчане. Именно в 2014 году крымчане столкнулись с беспрецедентно мощной пропагандистской атакой со стороны Москвы, которая оглушила их умы. Она накрыла Крым словно цунами, лишая людей рационального мышления. У кого-то возникала эйфория, у кого-то уныние, кто-то озлоблялся, кто-то ликовал, кто-то в спешке покидал родной дом, ставший небезопасным… Но все когда-то проходит. Так и эффект от того колоссального воздействия на умы крымчан прошел. И теперь уже они поняли, что стали тогда в 2014 году жертвенными агнцами для кремлевских небожителей и их крымских наместников Сергея Аксенова и Владимира Константинова. Возможно, еще не все это осознали, кто-то исправно ходит на работу, смотрит каналы "Крым 24" и "Россия 24" и считает, что все нормально. Но стоит ему перестать "идти в ногу", как это осознание быстро приходит. В современном Крыму, будь ты простым работягой, живущим от зарплаты до зарплаты, или предпринимателем с круглой суммой на банковском счете, или крымскотатарским коллаборантом, соблазнившимся руководящей должностью, ты все равно никто для пришедшей в Крым российской системы. Эта система не знает ни жалости, ни сострадания, она может лишь использовать людей в своих целях и интересах. Эта система не желает слышать голос людей и не позволяет слышаться этому голосу. Большинство крымчан это поняли и внешне смирились, но только внешне. Внутри у все большего числа людей зреет протест. Он зреет от бесправия, от вводящего в уныние роста цен и падения собственной платежеспособности, от бесперспективности…”.

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