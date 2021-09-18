1. “Пообіцяй мені”: некоторые Граффити в оккупированном россией Севастополе радуют глаз.

2. “Асан с виду хрупкий парень. Но когда мы виделись на очной ставке, он был особенно изможден, держался за живот и дрожал — то ли от холода, то ли от причиненной ему боли”: адвокат Николай Полозов опубликовал вторую часть тюремного дневника политзаключенного Наримана Джеляла. Прочтите.

3. Полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Швиденко находится в СИЗО Симферополя, его обвиняют в совершении диверсии. Об этом политзаключенный Иван Яцкин рассказал адвокату Николаю Полозову. Украинский военнослужащий был задержан в июле 2021 года.

4. Администрация исправительной колонии номер 6 ФСИН рф по Астраханской области присвоила политзаключенному Меджиту Аблямитову, которого оккупанты посадили на 6 лет, статус лица, “склонного к террористической деятельности” .

5. Редактора крымскотатарской газеты “Авдет” Шевкета Кайбуллаева оккупанты в лице “судьи” Веры Сериковой оштрафовали на 5 тысяч рублей после массовых задержаний под зданием ФСБ в Симферополе 4 сентября.

6. КПВВ “Чаплинка” на админгранице с временно оккупированным россией Крымом не будет работать еще месяц: продолжаются ремонтные работы.

7. В Крыму началось трехдневное голосование на “выборах” в Госдуру. Вату сгоняют на избирательные участки под песни советской эстрады. Не хватает гимна совка для полной картины этого ада. Первыми галочки приперлись ставить исконные — “военные пенсионеры и члены их семей”. Этот же контингент и под эти же песни мчался на оккупендум в 2014 году. Все завезенное из мухосрансков совковое быдло должно быть максимально быстро и жестко депортировано на свои исконные болота. Пусть в дырки в полу срать ходят. Любите ТАМ свой совок, расию, путина…

8. “Франция не признает ни легитимность организации, ни результаты выборов (прим — в Госдуру), которые состоятся в Крыму”, — заявили в МИД страны. А не признать выборы по всей россии снова всему миру будет слабо.

9. Оккупанты перед “выборами” в Госдуру “провели” очередной наноопрос, согласно которому в Крыму все зажили счастливо и богато. Ватники комментируют результаты: “Ложь!!!!!!!! Такой жизнью не могут быть все довольны!!!!!!!!”, “Чем мне быть довольной??? Сдав анализы ребенку в среду, я даже в понедельник не могу получить результаты. Больше недели я не могу взять талон в МФЦ через эти странные Госуслуги, т.к. уже на 8 утра нет записи”, “Может, все наоборот?”, “Абсолютно ТУПОЙ соцопрос. Например, я доволен, что вообще еще живу”, “Наверное, под выборы опрос делали? Тот, который независимый?”, “С кабмина вышли для опроса или внутри провели?”

10. На восьмом году оккупации, в преддверии “выборов” в Госдуру, ватники на севастопольском форуме перечислили, чего лишила их родная говень за 7 лет. Прочтите.

11. Перед “выборами” оккупанты раздали (позиционировалось как от путина) пенсионерам подачку в размере 10 тысяч рублей, а силовикам — по 15 тысяч. Ватники остались недовольны: “С душком. Подача аккурат перед выборами. К тому же, выплачена из карманов тех, кого обманули с пенсионной реформой”, “Вообще-то, из бюджета, причём из общего котла”, “А почему Росгвардии добавили по 15 000 руб? У них зарплаты большие, ипотека беспроцентная, оплачивают снятие жилья”, “А кто нас прессовать будет? На собрания запрет, на митинги запрет!!! А если нарушил — вот они, их защитники!!!”, “Врачи и учителя, учитесь работать с дубинкой — тогда, может, и о вас вспомнят”, “Маловата будет щедрость президента. Если куплю штаны и рубаху, на бельё не останется. Если куплю матрац, на штаны не хватит”, “На самом деле, очень страшно за тех людей, которые радуются подачкам властей. Это как у вас украли из кармана кошелек, в котором лежало 100 рублей, но вор вдруг решил вернуть вам пять копеек на проезд, и вы его горячо за это благодарите. Обдирают нас как липку, а мы и радуемся, как папуасы, когда им дарили стеклянные бусы и забирали в это же время настоящие богатства”, “За рост цен, тарифов, пенсионного возраста кто ответит? И будет ли индексация пенсий после этой предвыборной подачки?”

12. Оккупанты в Крыму выставили на продажу очередной санаторий. На этот раз решили раздерибанить керченский санаторий “Парус”, расположенный на площади в 1,3 га на берегу Азовского моря.

13. Любопытные сообщения пишут ватники и оккупанты в теме “Вход на Херсонес” на севастопольском ватофоруме: “Была на Северной (стороне Севастополя). Грязь, какой не видывала на Захарова. Встретила преподавателя школы, разговорились. Смеется, мы, оказывается, неплохо жили до 14-го года”, “(Рашист из запоребрика пишет) То, что россия вам абсолютно чужая, уже давно ясно, и можно не повторять. Но Крым и Севастополь — это россия, причём навсегда, и тут будут именно российские законы, которые вам придётся соблюдать. Если вам не подходит эта страна и её законы, подумайте о другой”, “Вот не поверите: последние годы только о том и думаю, как сделать нашу страну другой. Ведь ТО, что мы себе вернули, просто "уму не растяжимо" (охарактеризовать это иначе, оставаясь в рамках приличий, затрудняюсь). В этом и самим жить невозможно, и перед посторонними стыдно за такой беспредел”, “Материковые оккупанты”, “И вот так случилось, что в Севастополе не осталось ни одного грамотного историка? Все вымерли сразу после 2014, чтобы возглавить музей”.

P.S. Завершу выпуск актуальным сообщением нашего крымчанина: “Бюджетников принуждают идти на “выборы” и голосовать за Единую россию. Ватник сказал, что у него есть своё мнение. На что начальник жёстко ответил: твоё мнение осталось в Украине: придёшь, проголосуешь, сфотографируешь и мне покажешь! Ватник бурчит: вообще нас за людей не считают… Зрадники — не люди!!!”. Больше сообщений из Крыма, рассказывающих о массовом сгоне стада на “избирательный участки”, прочтите по ссылке. Многие именно этого и хотели, когда в марте 2014-го бежали на оккупендум. Только непонятно, чего теперь воют. Жрите овес!

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