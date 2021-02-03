1. Оккупанты в Джанкойском районе нагрянули к активисту общественного объединения "Крымская солидарность" Надиру Алиеву, общественному защитнику Айдеру Сулейманову и корреспонденту объединения Аблямиту Зиядинову, и вручили им предостережения "о недопустимости нарушения закона". Оторванные от реалий рашисты боялись, что крымские татары выйдут сегодня митинговать в поддержку Навального, над которым начался суд в Москве

2. Тактическая группа Военно-морских сил Украины провела в Черном море тренировку с кораблями ВМС США по программе PASSEX. "Проведя двустороннее тренировки на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство. Взаимодействие и двусторонние учения с нашими партнерами проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности. Я с нетерпением жду будущих совместных учений с украинским флотом", — отметил командир ракетного эсминца ВМС США коммандер Томас Ралстон

3. Верховная Рада приняла постановление об утверждении санкций в отношении Республики Никарагуа, которая в нарушение международного права открыла т.н. "почетное консульство" в оккупированном россией Крыму. Напомню, "почетным консулом" Никарагуа в Крыму назначили Олега Белавенцева, которого в Украине в 2019 году приговорили к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины. Олег Белавенцев — один из координаторов вооруженной агрессии россии против Украины в Крыму.

4. Ассоциация "Друзей Крыма" была создана российскими оккупантами в 2017 году. Цель — приучить мир к мысли, что Крым — "российский"; что "референдум" под дулами автоматов был законным, а санкции, введенные за оккупацию полуострова — надо отменить. По ссылке посмотрите видеоблог о том, кто и как в Чехии продвигает идеи законности оккупации украинского Крыма и другие интересы Кремля

5. Прокуратура АР Крым и города Севастополь направила в суд обвинительное заключение в отношении крымского судьи, причастного к преследованию заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Предателя обвиняют в государственной измене

6. В Керчи столкнулись военный кран оккупантов и легковой автомобиль. "На место прибыли как гражданская, так и военная полиция. Машины перегородили половину дороги", — сообщили пропагандоны. Военной техники рашистов все больше — как и ДТП с ее участием

7. Севастополь. Ватник жалуется: "Прошу помощи в поисках преступников. Жена сделала замечание в маршрутке паре, которая громко материлась. Они вышли вместе с ней на остановке. Мужчина держал мою супругу, пока его спутница наносила ей удары. Жене удалось их сфотографировать. Возбуждено уголовное дело. Происшествие произошло на остановке "Фиолент. Военная часть". Избитая, как и автор этого сообщения, вероятно, из понаехов, т.к. в Севастополе не говорят "маршрутка", в Севастополе говорят "топик". Нападавшие, судя по внешности, тоже понаехи. Зато без бандер!

8. Снова прорыв: Севастополь, по статистике оккупантов, вошел в пятерку регионов с наибольшими темпами роста преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (банковские карты, интернет, телефон) — 134,6% роста

9. В поликлинике Феодосии пациенты подрались из-за очереди к врачу. Сначала один сломал другому челюсть. Избитый в ответ достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика. До оккупации мы о таком и мечтать не могли! Путен — бох! Слава расейской медицине!

10. В оккупированном россией Крыму выявили 138 новых случаев коронавирусной инфекции — это почти все, кого обследовали (+9 смертей). В Севастополе — 99 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 42 585 человек, в том числе 9 904 в Севастополе. Умерло 1189 человек, в том числе 400 — в Севастополе

11. Посмотрите, как выглядит сейчас Загорское водохранилище — четвертый по величине (после Чернореческого, Симферопольского и Партизанского) искусственный водоем естественного стока в Крыму. Это водохранилище питает Ялту

12. Ватнейший крымский паблик испытывает безудержную радость от зазаборивания мыса Меганом ради путинского форума "Таврида": "Доступ к морю и свободное передвижение… Да, куда уж свободнее", "Вот зачем было врать людям?", "Есть такая пословица: бесплатный сыр только в мышеловке", "Припоминаются обещания и события крымской весны", "За все надо платить!!! И иногда Сергея А. (прим — Гоблина) чисто по-человечески жалко"

13. "Посмотрите, как радуются наши небратья из Украины. Благодаря Аксенову, новость о лишении Ерманова депутатского мандата стала темой № 1, в том числе в украинских СМИ и среди украинских ютюб-блогеров. Они прям радуются и ликуют, смеются над нашими судами и вангуют, что в россии все плохо, суды продажные, и вообще, якобы мы живем в концлагере. Хочу огорчить всех недругов — суд вернет Константину Ерманову мандат, и мы докажем, что в 2014 году крымчане сделали правильный выбор. Мы не позволим Аксенову дестабилизировать Крым, как бы ему этого ни хотелось!", — написал упоротый коллаборант-предатель Виктор Сажин. Отчаянный и беспомощный гнев ватника вызвал видеоблог Дениса Казанского под названием "Депутат из Керчи предал Украину и поддержал захват Крыма. Теперь россияне унижают и преследуют его", в котором Денис рассказал, как оккупанты вышвырнули Ерманова — соратника Сажина — за его длинный язык

P.S. Завершу выпуск наблюдениями нашего человека из оккупированного Севастополя: "С утра в городе необычайно много машин полицаев. Если даже в нашем ватном гнезде русского фашизма оккупанты так боятся суда над "небутербродом", который сегодня проходит аж в Москве, то, сдается, мы накануне большого шухера… Титаник присоединил к себе айсберг".

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