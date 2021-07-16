1. “Придет время, и ты будешь каяться”: фрилансер украинской службы Радіо Свобода и Крым.Реалии Владислав Есипенко, арестованный оккупантами в Крыму по обвинению в шпионаже и хранении боеприпасов, написал открытое письмо генеральному продюсеру гнусного и лживого телеканала “Крым-24” Олегу Крючкову, который брал “признательное интервью” у Владислава Есипенко после его задержания, зная, что украинец читает “признание” с листка бумаги, в присутствии чекистов и после жесточайших пыток

2. “То, что он выжил — это чудо”. Прочтите и посмотрите, как живет семьи журналиста Есипенко до и после его ареста. Сегодня в Крыму продолжилось судилище над украинцем

3. “Нужно не молчать” — супруга политзаключенного Сейрана Хайретдинова — Зарема — рассказала о жизни семьи после ареста мужа, который до обыска и ареста помогал другим крымским татарам, за что теперь обвиняется в “терроризме”

4. “Дело Ивана Яцкина. Сегодня (14.07.2021) я встретился в СИЗО Симферополя с украинским политзаключённым Иваном Яцкиным. Администрация СИЗО оказывает на него давление и не предоставляет медицинскую помощь, которая необходима в связи с обострением хронической болезни”, — написал адвокат Николай Полозов. П

5. В Крыму прошла акция в поддержку 61-летнего политузника второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Сервета Газиева, который недавно перенес микроинсульт в СИЗО Ростова-на Дону

6. Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также льготных категорий граждан Украины, пострадавших из-за российской агрессии

7. Следователи СБУ с февраля 2014 года открыли и провели расследование более чем 23-х тысяч уголовных производств в отношении преступлений, которые связаны с российской военной агрессией против Украины

8. Работа КПВВ “Чаплинка” на административной границе оккупированного Крыма с материковой Украиной приостановлена еще на месяц. Ориентировочно пункт пропуска откроют после ремонта 15 августа. “Каланчак” и “Чонгар” работают в штатном режиме

9. Оккупанты проводят благоустройство Демерджи… заборами: “Судя по появившемуся забору, озеро тоже становится чьей-то собственностью, точнее, уже стало. Охренеть! Заборчики, заборчики… Продолжение заборчика… Ааа… Капец, офигеть можно!”, — констатировал счастливый очевидец

10. Витрина “русского мира” погрязла в нищете: в Крыму процент бедных выше общероссийского в 1,5 раза. Оккупированный полуостров снова в лидерах — доля малоимущих составляет 14% от всего населения. В Севастополе за чертой бедности живет 7,9% горожан

11. Что ни день, то новый рекорд: в Крыму на утро 15 июля оккупанты зафиксировали новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 — 500 случаев. 381 — в АРК и 119 — в Севастополе. 11 пациентов умерло

12. А у нас время офигительных историй от сокрушающихся ватников: “Поговорили с оператором (МТС). В итоге оказалось, что симки в Крыму находятся мягко говоря не совсем в российском роуминге и если подключить международный роуминг, то снимается ряд ограничений, например, скорость интернета, чтобы симка за границей не загнала телефон в глубокий минус!”, “Звонил сегодня в Казань — тридцатка в минуту… Казань вообще наша?”

13. Уже давно открыты почти все официальные пляжи Ялты, но остающийся замусоренным “собачий пляж” у 9-го причала порта продолжает притягивать двуногих. Ещё и детей с собой в воду тянут. “Свинья везде пляж найдёт”?

14. Руссо-туристы из Санкт-Петербурга прекрасно отдохнули в Севастополе. Прочтите атмосферную историю из легендарно-белокаменного: “Пропала девушка в Ленинском районе Севастополя. Поясняю кратко. Ходили на пляж БТК, докопались 5 мужиков, несколько из них — уроженцы Донбасса. Предложили выпить пива и поесть шашлыка. Моя девушка согласилась, хотя я отговаривал. Вместо пива оказалась водка. Через некоторое время посыпались угрозы в наш адрес. Мужики забрали ее паспорт, типа спросив, сколько лет. После чего она один раз появилась в поле зрения, а затем пропала. Учитывая их угрозы, есть подозрение на похищение. Заявление уже написано. Службы вызывал прямо на месте, в тот раз они не приехали, только когда уже повторно вызвал с друзьями в 10 вечера. Возраст 19 лет. У нас еще должен был быть рейс обратно в Петербург 15 числа, вот пытаюсь всеми силами его отменить. Если кто видел, отпишитесь в комменты или в лс!! Дело срочное”. Позже выяснилось, что девушка нашлась — счастливая, но уставшая…

15. Незаконно прущее в Крым на поезде Москва-Симферополь руссо-туристо помочилось прямо на спальное место в купе. Так же незаконно прущие в Крым попутчики ссыкуна почему-то были не рады этому перформансу. Зато без бандер! Ватники, вы этих в 2014-ом звали?

P.S. Жители Крыма в соцсетях массово требуют ужесточить требования к понаехавшим, которые беспрепятственно прут в Крым, заражая крымчан коронавирусом и отнимая последние места в больницах. Это хорошо, что до ваты доходит, что всё зло, все беды, все проблемы — из россии

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