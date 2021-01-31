1.На конец 2020 года в местах лишения свободы в рамках “крымских” уголовных дел, по данным Крымской правозащитной группы, находятся 109 человек, лишенных оккупантами свободы по политическим или религиозным мотивам. После “обмена” в сентябре 2019 года новых освобождений с участием крымских политических заключенных не происходило. В 2020 году были лишены свободы еще не менее 24 человек. Подробней прочтите по ссылке.

2. Родители крымских школьников сообщили о требованиях классного руководителя отчитываться о том, что дети делают в выходные 30 и 31 января, а также 2 февраля. Требования распространяются в школьных родительских чатах: “Уважаемые родители! Снова пришло в школу письмо о несанкционированных митингах 31 января и 2 февраля. Большая просьба проконтролировать детей, где они находятся. В центре города лучше не быть вообще, там в дневное время будет дежурить вся администрация”, “В связи с политическими событиями нам завтра надо сдать директору школы список, где указать, где вы будете находиться в субботу и воскресенье. А точнее, вы с детьми!!! Завтра дети пусть мне и принесут записки от вас, где вы укажете ФИО ребенка и укажете, что в субботу он будет там-то, в воскресенье — там-то. Дети должны быть строго с вами. Нигде одни не ходят, особенно в центре. Если вдруг планы поменялись, вы звоните мне, я звоню директору и т.д. Я понимаю, что это, как бы мягче сказать, не очень. Но таковы жизненные обстоятельства. Завтра жду списки”.

3. Жителям поселка Советское Рустему Меннанову, Асану Сейтхалилову и Эльдару Сейт-Эминову оккупанты вручили очередные предостережения “о недопустимости нарушения закона”. Аналогичные “предостережения” ранее вручили и другим крымским татарам, среди которых были правозащитники, журналисты и активисты “Крымской солидарности”. Не поверите, но оторванные от крымских реалий рашисты переживают, что крымские татары могут пойти за Навального митинговать.

4. Сообщено о подозрении “следователю” ФСБ (бывший СБУшник) Дмитрию Грамашову, который в 2014 переприсягнул оккупантам и преследовал в Крыму журналистку Центра журналистских расследований Анну Андриевскую, которая была вынуждена покинуть оккупированный Крым.

5. Оккупанты провели военно-террористические учения, в ходе которых обучали ихтамнетов стрелять из минометов и автоматов.

6. Отрицательный рост: объем производимой в оккупированном Крыму сельхозпродукции снизился в среднем на 15% по сравнению с 2019 годом. В отдельных отраслях уровень падения составил до 40%.

7. За годы оккупации животноводство в Крыму также встало с колен, продемонстрировав, как любят говорить российские пропагандоны, отрицательный рост. В частности, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 25% по сравнению с дооккупационным 2013 годом. На четверть уменьшилось и поголовье свиней, овец и коз. Больше всего сократилось поголовье птицы — на 41%. Производство молока снизилось на 40%, яиц — на 45%.

8. Встаем с колен: по итогам 2020 года в оккупированном россией Севастополе урожай фруктов и ягод снизился на 12-18% по сравнению с 2019 годом. В сравнении с дооккупационным периодом производство картофеля снизилось в 2,6 раза, фруктов и ягод – в 1,6 раза.

9. Освобожденные оккупантами от бандеровскй воды жители Симферополя никак не нарадуются новым реалиям: “Кока-кола с крана — это вам не шутки”, “Я бы хотела посмотреть, чтобы хоть одна власть имущая особа искупала своего ребенка в такой воде. У знакомых после таких купаний ребенка обсыпало, теперь лечат!!! Не купать детей и не купаться самим — тоже не вариант. Мы же не в средневековой Европе. Уже становится не смешно, а очень грустно, увы. Качество воды не поддается никакой критике. Скоро в луже вода будет чище”.

10. Керченские пропагандоны описали состояние воды в Северо-Крымском канале в районе Керчи. Сюда по каналу оккупанты гонят воду из скважин и водохранилищ, когда вода в них была: “Вряд ли в нормах водоохраны предусмотрен слив с дорог в водную артерию. Тем не менее в районе Семисотки вода с дороги прямиком течет по бетонному желобу в Северо-Крымский канал. Воды стало меньше, чем полгода назад. Вода заилена и в грязи. К ремонту бетонной одежды канала никто так и не преступил. Тем не менее вода ни разу не пересыхала и понемногу, но все же пополняет Керченское водохранилище, поэтому на сегодняшний день проблем с водоснабжением Керчи нет. Осталось только эту воду сохранить, не растратить, не расплескать”.

11. В оккупированном россией Крыму выявили 178 новых случаев коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — рекордные 103 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 41 815 человек, в том числе 9 603 в Севастополе. Умерло 1155 человек, в том числе 389 – в Севастополе.

P.S. В качестве исследования около получаса посмотрел телевизор. Там все по-старому: россия встает с колен, путин поднял науку на небывалый уровень, армия всем показывает кузькину мать. Россию все боятся, а тот, кто не боится, мечтает в нее переехать. Сильнее всех в болоте лжи тонут крымские пропагандоны. Такого уровня вранья и лицемерия не было, пожалуй, даже на советском ТВ. Конечно же, они не рассказывают об уровне падения абсолютно всего. Коротко крымское мозголом-телевиденье выглядит примерно так: россия подняла Крым с колен; крымские татары с облегчением вздохнули — этой теме посвящен целый телеканал “Миллет”, созданный оккупантами вместо закрытого “АТR”. А если и озвучиваются какие-то проблемы в любой из сфер жизни, то это преподносится исключительно как “последствия украинской разрухи”, с которыми героически справляется россия. А если не справляется — то все равно героически… Представьте, что творится в черепной коробке человека, который смотрит это годами…

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