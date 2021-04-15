1. Оккупанты провели обыск в доме Абдуселяма Селяметова в селе Заречное Симферопольского района, изъяв всю технику. Крымский татарин уже несколько лет находится за пределами Крыма. Оккупанты заявили, что “обыск проводился в рамках следствия по другому уголовному делу, связанному с терроризмом”

2. Оккупанты 9 апреля заявили, что задержали в Крыму “исламистов”, готовящих теракт. “Ґрати” выяснили, что это 29-летний Изет Аблямитов, проживающий в селе Брянское Бахчисарайского района, и 21-летний Дмитрий Обуховский из села Молодежное Симферопольского района. Адвокат Обуховского Ислям Велиляев рассказал, что незадолго до задержания его клиент принял ислам и взял себе мусульманское имя Ислам-Муслим, о чем знал круг его общения. Крымчанин настаивает на том, что все, что якобы нашли оккупанты во время обыска — черную сумку со взрывчаткой, два цилиндрических предмета с жидкостью в ведре, шприц с перчатками и мобильный телефон с двумя сим-картами и открытой страницей в ВКонтакте, где якобы Обуховский призывает к террористической деятельности — было подброшено самими же оккупантами.

3. На мать политзаключенного Арсена Абхаирова Зелиху Абхаирову оккупанты открыли административное дело за одиночный пикет в поддержку сына, которого рашисты посадили на 13 лет, и других политузников. Пикет состоялся 31 октября 2020 года

4. Адвокат арестованного оккупантами в Крыму внештатного сотрудника Радіо Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко — Алексей Ладин — заявил, что его подзащитному сотрудник ФСБ снова угрожает убийством в случае отказа от признательных показаний, данных журналистом под пытками . Есипенко тем временем удалось через адвокатов передать на волю листок бумаги, на котором он написал: “Редакции Крым.Реалии. Спасибо за поддержку и освещение моего дела в Украине и во всем мире! Дякую! І Слава Україні! 12.04.2021”

5. Политзаключенным “дела Хизб ут-Тахрир” Олегу Федорову, Азамату Эюпову и Эрнесту Ибрагимову оккупанты в Крыму продлили арест до 15 июля 2021 года. Крымчане арестованы после массовых обысков, которые рашисты провели 17 февраля 2021 года

6. Артиллерийские и танковые резервы ВСУ вблизи Крыма учились держать оборону. Танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожения российского противника

7. Севастополь. Кача. Летають бляшанки

8. В Крыму продолжается интенсивное перемещение военной техники рашистских захватчиков

9. Белый дом выпустил сообщение после переговоров Байдена с убийцей: “Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины, а также призвал россию снизить напряженность”

10. НАТО продолжит расширять сотрудничество с Украиной и Грузией по вопросам безопасности на Черном море, заявил во время брифинга в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг, добавив при этом, что НАТО “работает над тем, чтобы в полной мере использовать статус Украины как партнера с расширенными возможностями”

11. Зеленский утвердил стратегию деятельности Представительства президента Украины в АРК.

12. В Николаеве во время оформления иностранного судна пограничники Херсонского отряда обнаружили двух рашистов, нарушивших правила въезда во временно оккупированный Крым и выезда из него. Рашистов пинком под зад выдворили из страны и запретили въезд на 3 года

13. Коллаборант Константинов обрадовался закрытию Турции для россиян и пообещал обеспечить их водой в Крыму, куда снова ломанутся ковидники. А крымчан обеспечить водой не пообещал. П — приоритеты. Тем временем в Ялте об обещаниях Константинова обеспечить понаехов летом водой еще не знали, а потому глава оккупационной администрации города Янина Павленко сообщила, что “сформированного к турсезону запаса воды не хватит для ее круглосуточной подачи населению”

14. “Валентина Матвиенко возмутилась тем, что одни сутки в гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе “все включено”. Получается, что Матвиенко не нравится проверка россиян на “патриотизм”? Это возмутительно и непатриотично!

15. Гурзуф. На улице женщина громко кричит в телефон: “Вот это дали туркам пососать!! Закрыли нафиг! Поэтому все поднимают цены на жильё, и ты, Нина, поднимай. Минимум на 30%. Исправь на сайте!!!”

16. Нечего шастать по Турциям, когда “мир, труд, май”, парад впереди. Такое ощущение, что тех, кто пролетел с Турцией, хотят загнать в Крым, счастливые рожи изображать… Боже, убереги от этой саранчи.

17. Основатель “Русского блока”, львовянин Александр Свистунов раньше был украинским миллионером. А теперь побирается в оккупированном Крыму, никому не нужный, без жилья и без денег. Отблагодарила россиюшка за службу и предательство Украины

P.S. “Ходила из Рабочего уголка в Алушту. Думала, отдохну душой, налюбуюсь природой: морем, горами, цветущим миндалем… Когда ходила зимой или в плохую погоду, то так и было. А сейчас… как тараканы выползли понаехи… Самодовольные, пихаті, акающие… Фотографируют, восторгаются, радуются ворованному… Нет настроения гулять и смотреть на эти огидні рожи… Так хочется увидеть, как они будут бежать отсюда как крысы… А сколько вырублено деревьев в Рабочем уголке и по дороге туда! И понастроено высоток-муравейников! И еще строятся… И заселены они понаехами”.

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