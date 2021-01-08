1. В оккупированном Севастополе 6 января на вечерних праздничных службах по случаю Рождества Христова, как и во все предыдущие годы, исполняли колядки и щедривки на украинском языке. И ниче, челюсть не выкрутило никому.

2. "Оказались иностранцами на собственной территории": в 2021 году граждане Украины могут лишиться своих земельных участков на территории оккупированного россией Крыма. В марте 2020 года путин подписал указ №201, включив 80% территории Крыма в перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у "иностранцев" и "зарубежных юридических лиц". Таковыми оккупанты теперь считают и крымчан, которые отказались от аусвайсов. В оккупационном Госкомрегистре Крыма сообщили, что в "собственности граждан Украины на полуострове — почти 10 тысяч участков". По ссылке прочтите советы экспертов, как гражданам Украины отстоять свою землю в Крыму.

3. Севастопольские ватники на ватофоруме готовятся к вододефициту: "Ну, дык, пора готовиться. Я готов: родник, где беру питьевую воду, не пересыхает никогда, не пересох он и этим летом. Вчера набрал литров 70, на пару недель хватит, если посуду не мыть. А зачем её мыть? Надо привыкать вылизывать. Купил биотуалет, все жидкости для него… Продержимся! В крайнем случае — поедем жить на дачу: там вода своя с глубины 60 метров. Тоже никогда не заканчивается. Главное, не паниковать, врагов не радовать, а то хАхлы и так уже скачут на всех форумах: радуются болезные".

4. Жители Крыма стали завидовать жителям Севастополя: "П*доры. Гонят нашу воду на Севастополь. Нашу прекрасную, чистейшую воду. А нам через фильтр советских времен дают ржавую, вонючую субстанцию 6 часов в сутки. Бочки бл*ди поставили с такой же грязной жижей. Суки бл*дские", "У нас вообще сначала поставили бочку, а потом, через пару дней, она пропала. Либо сперли, либо решили, что она нам не нужна".

Напомню, в водохранилищах, снабжавших водой Симферополь, воды не осталось –только мертвый объем, который невозможно использовать.

5. Плюющийся в доллар идиот из Белгорода на крымском паблике выразил мечты россиян: "Лучше шваркнуть по куеву, и водичка польется по советскому каналу". В ответ на это крымчане предложили ему в таком случае готовиться к доллару по 300 и хлебу по 800, а рашист написал, что ему на доллар плевать. В ответ на "плевать" рашисту было предложено изучить ценообразование.

6. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 232 новых случая коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — рекордные 91 (+6 смертей). Количество зараженных увеличилось до 34 309 человек, в том числе 7 375 в Севастополе. Умерло 843 человека, в том числе 264- в Севастополе.

7. Вам Шойгу надул ковидники! Бегом туда все: "Прекратите беспредел в 7 горбольнице (Симферополя), прекратите убивать больных людей. Обратите внимание на бесчинства, которые там творит медперсонал, часами не обращая внимание на больных и их мольбы о помощи", "В Феодосии не лучше. Заболевшие по 5-6 дней ждут визита врача по вызову. Естественно, приходится заниматься самолечением".

8. Евпатория. Заболели родственники. Знала, что в Крыму проблема с лекарствами, искала дексаметазон по всем аптекам. Но не была готова к тому, что проблема найти медсестру, чтобы ставить капельницы, такая же, как и найти лекарства.

9. Несмотря на тяжелейшую ситуацию с распространением коронавируса, в Крым массово продолжают переть ковид-беженцы со всей россии. Ватники иронично просят понаехов везти с собой 10 литров воды на одного человека в сутки.

10. Чув, як продавці на ринку розмовляли: "Понаїхало повно всяких, а в ресторан чи кудись не йдуть, сидять з бухлом на лавочках…".

11. Оккупанты в Крыму активно втягивают детей в различного рода комсомольские и пионерские секты. Хотел спросить про родителей этих детей, но это был бы риторический вопрос.

12. Крим, який ми втрачаємо. Мечеть у селі Гавр (Ğavr, тимчасово — Плотинне), 1926 рік та наші часи. #Qırım #CrimeaIsUkraine.

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего человека из Гурзуфа: "Много заболевших. Болеют семьями, коллективами. Те, кто не болел, завидуют тем, кто уже переболел. Потому что сверхдержава – только по ТВ, а в аптеке — лекарств нет, скорая едет 20 часов, и мест в больнице нет. Надежда на свой организм, а тут уже как повезёт"…

P.P.S. Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Желаю благополучия вашим семьям, душевного равновесия и бодрого духа!

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