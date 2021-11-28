1. “Ми пам’ятаємо”: жители оккупированного россией Крыма в соцсетях публикуют свечки в память о жертвах Голодоморов

2. Оккупанты арестовали на 12 суток задержанного накануне координатора “Крымской солидарности” Дилявера Меметова только за то, что он освещал встречу крымских татар с адвокатом Эдемом Семедляевым, которого 23 ноября выпустили после 12-дневного ареста

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3. Россиянка сделала новый паспорт, чтобы попасть в Украину. В старом паспорте у нее уже стоял запрет на въезд на 3 года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Ватница думала обмануть наших пограничников, и теперь имеет запрет и в новом паспорте, но уже на 10 лет

4. Бухой ихтамнет в Севастополе избил мужчину на остановке общественного транспорта. После нескольких ударов кулаком, когда пострадавший упал, ихтамнет продолжил избивать ногами лежачего человека и несколько раз ударил его головой об асфальт. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом глазницы и сломанное ребро. “Вежливые”, говорили они

5. Каждый раз, когда ватники воют из-за уничтоженной оккупантами медицины в Крыму, я вспоминаю, как ватники, развесив уши в 2014 году, ждали ту самую российскую медицину из телевизора. Чего теперь воете, спрашивается? А, тупики? Прочтите сообщения с ялтинского паблика: “Анонимно, пожалуйста! Скажите, народ, что происходит с нашей детской поликлиникой? Все нормальные врачи оттуда уходят, за последнее время наблюдается массовое увольнение сотрудников. Собралась с ребёнком к невропатологу, так уже, оказывается, и невропатолога нет. А Лора уже нет лет 5, если не больше. Где это видано, чтобы люди так мучались? Почему мы должны тратить бешеные деньги на частных врачей? Обеспечьте нормальные условия для работы врачей, поднимите зарплату. Что происходит??? В Крыму медицина просто на нуле. Об этом не раз писали в группе. Скоро в поликлинике вообще врачей не останется, если так будет продолжаться. Да и те, кто остался, какие-то все озлобленные, хамят. Видно, за копейки не очень хочется работать, у людей неудовлетворённость. Непонятно, почему никто не занимается этим вопросом? Просвета никакого!”, “(Понаехавшая пишет) Жила в разных частях нашей необъятной родины. Ситуации с медициной худшей, чем в Ялте, не видела нигде. Ее (бесплатной медицины) в Ялте просто нет”, “Это же оптимизация прошла, приехали иногородние врачи, получили квартиры, средние з/п 40 тыс, качество медицины на уровне… Чувствуете, как пиз@ежом пахнет? То ли ещё будет”, “Надо потерпеть, скоро прожиточный минимум будет повыше, можно будет лечиться в платной клинике”, “То, что озлобленные сотрудники, так это точно”, “Как можно не видеть, что идёт целенаправленное вредительство?”, “Побольше жалоб и кляуз, и последние уйдут”, “Так везде, и, поверьте, в Ялте далеко не самый худший вариант. Есть места, где даже скорая не приезжает!”, “ЗП маленькие”, “Это не зарплата, это милостыня. То ли еще будет”, “(Из Донецка ватник пишет) Это точно не сюда писать нужно, а президенту!”

6. Паблик Севастополя. Добавить нечего: “Россия уничтожает Крым так, как Украине и не снилось”, “Не уничтожает, а *осваивает*. Через 20 лет никто и не вспомнит, как оно было на самом деле((( Что очень грустно”

7. Новогодняя атмосфера из Симферополя: “Черная пятница. Черный юмор. Походила по магазинам. Посмотрела цены. Придется сказать детям, что Дед Мороз умер от коронавируса”

8. В Феодосии атмосфера в духе “зато не стреляют”: “Уважаемые феодосийцы! Сегодня на Симферопольском шоссе 34/35 была стрельба по окнам!!! Насчитали 11 отверстий. Кто-нибудь что-нибудь знает, что это было?????”

P.S. Бывший помощник путина Владислав Сурков, который по приказу Кремля курировал военные действия против Украины, начиная с захваты Крыма и позже — развязывания войны на востоке нашей страны, совершил очередную явку с повинной в статье с громким названием “Куда делся хаос? Распаковка стабильности”. В статье оккупант честно заявил, что для сохранения действующего режима в рф, нужно “экспортировать хаос” в соседние государства и устраивать там беспредел. И привёл в пример удачной реализации этого проекта — Украину. “Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Её нужно выносить куда-нибудь подальше, экспортировать для утилизации на чужой территории. Экспорт хаоса — дело не новое. Разделяй и властвуй — давний рецепт. Разделение — синоним хаотизации: сплачивай своих, разобщай чужих, и будешь править и теми, и другими. Разрядка внутренней напряженности (которую Лев Гумилев расплывчато называл пассионарностью) через внешнюю экспансию. Римляне делали это. Все империи делают это. На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для россии постоянное расширение — не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия. Имперские технологии эффективны и сегодня, когда империи переименованы в сверхдержавы. Крымский консенсус — яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны”. Вот такой у них “крымский консенсус”… Сегодня, в День памяти жертв Голодоморов, нам всем нужно помнить, что главная задача россии как была, так и осталась — уничтожение как можно большего числа украинцев и ликвидация нашей государственности!