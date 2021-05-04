1. “Весь мир содрогнулся от нелепости обвинений и жестокости палачей, ведь пытки, избиения и абсурдные обвинения в адрес проукраинских активистов и украинских журналистов — дежурный сценарий оккупационных властей Крыма. Раздев догола и надев на уши провода, они подключали электрический ток. Били в живот, по ногам и в пах. Угрожали подключить ток к гениталиям”. Послушайте обращение жены Владислава Есипенко ко Дню свободы прессы

2. Литва никогда не признает оккупацию россией части территории Украины и будет действовать в направлении деоккупации этих территорий, заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой: “Мобилизация вооруженных сил россии на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, осуществляющиеся нелегальными группами, которые поддерживает Москва, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как движителя политического влияния. Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины”. Он добавил также, что нельзя допустить, чтобы “Украина снова вернулась в прошлое”. Кроме того, президенты Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместную декларацию о солидарности народов в условиях современных угроз общей безопасности

3. Россия продолжает активно использовать захваченные территории для собственного обогащения, расхищая украинские недра в Черном и Азовском морях. А помогает ей в этом судно компании из Казахстана, которое работает на оккупантов на украинском шельфе Черного моря.

4. Форосская резня. Сдулись экстремисты после одного протокольчика. Фсе, малята, парку — йок. Хорошие трофеи у говени. В следующий раз ФЛАГИ выбирайте правильно! Если вас говень хоть так, хоть КАК обвиняет в экстремизме, так пусть хоть ЗА ДЕЛО! Да и толку будет больше — процесс пойдет в единственно верном направлении. А Крыму поможет только деоккупация.

5. Питерский бизнесмен Денис Петров признан виновным в хищении двух миллиардов рублей из севастопольского бюджета. Понаех получил 7 лет колонии. Он был подрядчиком строительства очистных сооружений в Севастополе. Теперь ни денег, ни очистных. Гребут понаехи миллиардами! А этого посадили только потому, что вовремя с кем-то не поделился).

6. Детям в Артеке оккупанты рассказывают, что весь мир — враги, россия — не агрессор, а в Украине — “фашиствующий режим, который хочет развязать войну на Донбассе”, но россия, побряцав оружием, всех снова спасла. Оккупант в погонах попросил детей “впитывать то, что им будут здесь давать”, чтобы “потом принести это в свои школы, в свои города, своим друзьям”. Детей, свезенных со всей россии, развлекали милитари представлениями

7. В ялтинском Центре культуры работает детский музыкальный театр Ильи Резника “Маленькая страна”. На входе в Центр размещен экран, на котором крутят видео с детьми в военной форме, что говорит нам о том, ЧЕМУ тут обучают детей и к ЧЕМУ готовят. Возле Центра в 2015 году был нарисован огромный мурал, высотой в несколько этажей, с ребенком в военной форме, колорадками, серпом и молотом и надписью “Отечественная война. 70 лет победы”

8. Оккупанты продолжают гонять свой военный металлолом по земле и в небе

9. С утра вода в Карантинной бухте оккупированного Севастополя снова покрылась пленкой. Налетом родной говени, так сказать…

10. На реке Биюк-Карасу, ниже плотины Белогорского водохранилища, оккупанты демонтировали земляную дамбу, сооруженную в 2020 году подразделениями ихтамнетских трубопроводных войск: “Всю осень и первую часть зимы власти не использовали воды Белогорского водохранилища, позволяя водоему пополнить свои водные объемы. Зато, соорудив дамбу в русле Биюк-Карасу, в образовавшийся пруд сбрасывали воду из Тайганского водохранилища, которую военные качали по наземным трубопроводам на Симферополь. Сейчас в Тайганском водохранилище не осталось полезного объема воды — оно на грани высыхания. Поэтому теперь начали сброс с Белогорского водохранилища на нужды юго-восточного Крыма”, — прокомментировал ситуацию местный житель Решад Меметов. Напомню, в сентябре 2020 года ихтамнеты ниже Белогорского водохранилища перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу и начали выкачивать воду для нужд Симферополя. При этом ниже по течению была уничтожена речка, которая обеспечивала водоснабжение населенных пунктов на востоке полуострова

11. Ялта. Набережная/4-ый причал: шалманы со жрачкой и сувенирами, ворованный парусник “Херсонес”, заборы и ободранные конструкции однодневного фестиваля “Дорога на Ялту”, который прошел 1 мая

12. Оккупанты обязали при въезде в Крым в течение первых пяти дней делать два теста ПЦР с разницей в сутки и обнародовать результат в российском реестре

13. В то время, когда админкордон с материком закрыт рашкой почти наглухо, с пропиской не крымской заехать практически нереально, крымчан выпускают 1 раз в год, впускают с ДВУМЯ тестами на ковид, по Крыму гуляют стада, не соблюдая ничего, с территории, где смертность от коронавируса вышла на первое место в мире

P.S. Знакомый ватник пожаловался на “кругом бардак” и констатировал, что “семь лет идем по наклонной”. С тоской вспоминал, цитата, “простые и понятные украинские времена”. Я заметил, что ватники порой очень сильно откровенничают, когда не знают твоей позиции в отношении россии и Украины. И лишь единицы готовы прямо в глаза признать, что они лоханулись и их развели.

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