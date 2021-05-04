Новости Крымнаша. Семь лет идем по наклонной

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Семь лет идем по наклонной

1. “Весь мир содрогнулся от нелепости обвинений и жестокости палачей, ведь пытки, избиения и абсурдные обвинения в адрес проукраинских активистов и украинских журналистов — дежурный сценарий оккупационных властей Крыма. Раздев догола и надев на уши провода, они подключали электрический ток. Били в живот, по ногам и в пах. Угрожали подключить ток к гениталиям”. Послушайте обращение жены Владислава Есипенко ко Дню свободы прессы

2. Литва никогда не признает оккупацию россией части территории Украины и будет действовать в направлении деоккупации этих территорий, заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой: “Мобилизация вооруженных сил россии на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, осуществляющиеся нелегальными группами, которые поддерживает Москва, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как движителя политического влияния. Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины”. Он добавил также, что нельзя допустить, чтобы “Украина снова вернулась в прошлое”. Кроме того, президенты Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместную декларацию о солидарности народов в условиях современных угроз общей безопасности

3. Россия продолжает активно использовать захваченные территории для собственного обогащения, расхищая украинские недра в Черном и Азовском морях. А помогает ей в этом судно компании из Казахстана, которое работает на оккупантов на украинском шельфе Черного моря.

4. Форосская резня. Сдулись экстремисты после одного протокольчика. Фсе, малята, парку — йок. Хорошие трофеи у говени. В следующий раз ФЛАГИ выбирайте правильно! Если вас говень хоть так, хоть КАК обвиняет в экстремизме, так пусть хоть ЗА ДЕЛО! Да и толку будет больше — процесс пойдет в единственно верном направлении. А Крыму поможет только деоккупация.

5. Питерский бизнесмен Денис Петров признан виновным в хищении двух миллиардов рублей из севастопольского бюджета. Понаех получил 7 лет колонии. Он был подрядчиком строительства очистных сооружений в Севастополе. Теперь ни денег, ни очистных. Гребут понаехи миллиардами! А этого посадили только потому, что вовремя с кем-то не поделился).

6. Детям в Артеке оккупанты рассказывают, что весь мир — враги, россия — не агрессор, а в Украине — “фашиствующий режим, который хочет развязать войну на Донбассе”, но россия, побряцав оружием, всех снова спасла. Оккупант в погонах попросил детей “впитывать то, что им будут здесь давать”, чтобы “потом принести это в свои школы, в свои города, своим друзьям”. Детей, свезенных со всей россии, развлекали милитари представлениями

7. В ялтинском Центре культуры работает детский музыкальный театр Ильи Резника “Маленькая страна”. На входе в Центр размещен экран, на котором крутят видео с детьми в военной форме, что говорит нам о том, ЧЕМУ тут обучают детей и к ЧЕМУ готовят. Возле Центра в 2015 году был нарисован огромный мурал, высотой в несколько этажей, с ребенком в военной форме, колорадками, серпом и молотом и надписью “Отечественная война. 70 лет победы”

8. Оккупанты продолжают гонять свой военный металлолом по земле и в небе

9. С утра вода в Карантинной бухте оккупированного Севастополя снова покрылась пленкой. Налетом родной говени, так сказать…

Новости Крымнаша. Семь лет идем по наклонной

10. На реке Биюк-Карасу, ниже плотины Белогорского водохранилища, оккупанты демонтировали земляную дамбу, сооруженную в 2020 году подразделениями ихтамнетских трубопроводных войск: “Всю осень и первую часть зимы власти не использовали воды Белогорского водохранилища, позволяя водоему пополнить свои водные объемы. Зато, соорудив дамбу в русле Биюк-Карасу, в образовавшийся пруд сбрасывали воду из Тайганского водохранилища, которую военные качали по наземным трубопроводам на Симферополь. Сейчас в Тайганском водохранилище не осталось полезного объема воды — оно на грани высыхания. Поэтому теперь начали сброс с Белогорского водохранилища на нужды юго-восточного Крыма”, — прокомментировал ситуацию местный житель Решад Меметов. Напомню, в сентябре 2020 года ихтамнеты ниже Белогорского водохранилища перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу и начали выкачивать воду для нужд Симферополя. При этом ниже по течению была уничтожена речка, которая обеспечивала водоснабжение населенных пунктов на востоке полуострова

Новости Крымнаша. Семь лет идем по наклонной
Новости Крымнаша. Семь лет идем по наклонной

11. Ялта. Набережная/4-ый причал: шалманы со жрачкой и сувенирами, ворованный парусник “Херсонес”, заборы и ободранные конструкции однодневного фестиваля “Дорога на Ялту”, который прошел 1 мая

Новости Крымнаша. Семь лет идем по наклонной

12. Оккупанты обязали при въезде в Крым в течение первых пяти дней делать два теста ПЦР с разницей в сутки и обнародовать результат в российском реестре

13. В то время, когда админкордон с материком закрыт рашкой почти наглухо, с пропиской не крымской заехать практически нереально, крымчан выпускают 1 раз в год, впускают с ДВУМЯ тестами на ковид, по Крыму гуляют стада, не соблюдая ничего, с территории, где смертность от коронавируса вышла на первое место в мире

Новости Крымнаша. Семь лет идем по наклонной

P.S. Знакомый ватник пожаловался на “кругом бардак” и констатировал, что “семь лет идем по наклонной”. С тоской вспоминал, цитата, “простые и понятные украинские времена”. Я заметил, что ватники порой очень сильно откровенничают, когда не знают твоей позиции в отношении россии и Украины. И лишь единицы готовы прямо в глаза признать, что они лоханулись и их развели.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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