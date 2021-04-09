1. Осужденному на 16,5 лет колонии политзаключенному Теймуру Абдуллаеву оккупанты продлили срок содержания в ШИЗО еще на 15 суток. Один из гестаповцев колонии как-то сообщил Теймуру, что его пребывание в ШИЗО прекратится только тогда, когда он согласится сотрудничать с администрацией и даст показания против других крымских татар. В противном случае пообещали, что он "сгниет в ШИЗО". По ссылке прочтите письмо матери политузника

2. Россия проводит масштабную переброску десантных и артиллерийских судов Каспийской флотилии в Черное море. Тем временем в шести украинских портах — Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный и Николаев — на два дня ограничили лоцманскую проводку из-за военно-морских учений, в ходе которых наши воины будут тренироваться отражать атаки российского агрессора

3. Керчь. Опять на Опуке идёт "война". Бахают так, что стёкла ходят ходуном. И несколько раз было слышно, как самолёт пролетал. Все правильно, скоро курортный сезон, асвабадители готовятся, это же здравница мирового уровня, правда, временно окутана колючей проволокой и заборы везде.

4. Глава МИД Словакии Иван Корчок выразил готовность его страны присоединиться к работе "Крымской платформы". Об этом он сказал 7 апреля во время телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Как уточняется, глава МИД Словакии "заверил в безусловной поддержке словацким правительством суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне дестабилизирующих действий россии"

5. Вчера в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" во время оформления судна из Турции пограничники обнаружили трех граждан рф, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали оккупированный Крым. Рашистам запретили въезд на 3 года и вышвырнули из страны

6. Если бы не чеченцы, тут бы давно были солдаты НАТО… Понаехи пляшут свои танцы на набережной оккупированной Ялты

7. Наблюдая за "реставрационными" работами в многострадальном Хансарае, не удивлюсь, если рашистские рукожопые "реставраторы" умудрятся вклинить в аутентичную (что уже под большим вопросом) восточную архитектуру элементы рузких теремков. Вот тогда они точно будут орать на весь мир, что Крым — это исконно рузкая земля, и что крымских татар, а вместе с ними и других народов в Крыму, никогда не было… Всё идёт именно к этому! Ненавижу!

8. ГОСТы рф соблюдены: оползень сошел на трассу смерти "Таврида" в районе Севастополя, перекрыв один из въездов в город. Оккупанты винят дожди, а не то, что эти рукожопы массово вырубают деревья и растения, которые могли бы сдерживать огромные насыпи на обочинах. Короче, это русня… Дорогу обещают открыть только завтра

9. По тем частям трассы смерти "Таврида", где пока еще не было обвалов и оползней, рашисты продолжают гонять свою военную технику

10. Он устал и утонул: шторм опрокинул в море часть аварийного причала №6 на набережной Ялты. Причалы после осенне-зимних штормов оккупанты не ремонтируют уже 7 лет, а только выводят их из эксплуатации. Ялтинский порт, как и ВСЕ остальные в Крыму, загибается из-за оккупации и введенных вследствие нее полезных санкций

11. Деньги не пахнут. Расследователи Scanner Project обнаружили на новой станции водоснабжения оккупированного Симферополя насосные системы немецкой компании Siemens и датской Grundfos, установленные в обход санкций Евросоюза. Эти насосные системы, прибывшие из "загнивающего Запада", видны на видео с места открытия станции, опубликованном пропагандонами телеканала "Россия-1"

12. Оккупанты заявили, что Андрей Сенченко, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов и Петр Порошенко, перекрыв Северо-Крымский канал, совершили "террористический акт", организовали "террористическое сообщество", "диверсию" и "экоцид". Оккупанты хотят засудить не только вышеупомянутых лиц, но и "привлечь Украину к международно-правовой ответственности"

13. У некоторых жителей оккупированной Керчи в рамках круглогодичной акции "зато без бандер" из кранов потекло то ли дерьмо, то ли кофе

14. Сцарь сказал — бояре бросились исполнять, а холопы оплатят эту бурную деятельность из своих карманов: оккупанты приступили к поиску пресной воды для Крыма под Азовским морем

15. В Симферополе ночью горела воинская часть №6917 на улице Субхи, д 1. Подробности не известны. Может, какой лапоть самозапылал

16. Новый Свет. Жуткий, масштабный пожар был вчера. Частные дома сгорели и около 20 гаражей

17. Евпатория. Бывший детский курорт. Детки-ихтамнетки совершили марш-бросок за аквадискотеку говени

18. Урок физкультуры в Джанкое теперь у детей проходит с автоматами в руках

P.S. Рашист из Татарстана пишет на Фейсбуке у Гоблина: "Пришел к выводу, что в россии нет судов, прокуратуры и полноценных выборов. Все ложь и фальсификация. Однако я за Крым российский, и если вам, Аксенов, удастся в Крыму наладить справедливую судебную систему, то я рад". Перевожу: сам я живу в дерьме, и я очень хочу, чтобы и Крым погряз в дерьме! Ибо мне АбиднА жить в дерьме одному! Самая скрепа вам

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.