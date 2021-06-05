1. 4 июня в Киеве от коронавируса скончалась 48-летняя Елена Лысенко (Батракова). Она является основательницей Керчь.ФМ. Независимая журналистика в Керчи началась именно с нее. В 2014 году Елена осталась верна профессии и Украине, потому продолжила говорить правду, но уже на материке. Она покинула Крым, как оказалось, навсегда… "С глубокой скорбью сообщаем: нас постигло большое горе. С нами нет больше подруги и коллеги Елены Лысенко (Батраковой). Ее жизнь оборвалась сегодня из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Мужественный человек, Елена всегда боролась за справедливость, всегда помогала пострадавшим от оккупации Крыма, кто жаждал помощи. Керчанка, она оставила Крым после событий 2014 года, сделав собственный бескомпромиссный выбор, выбрав свободу и независимость убеждений и поступков, и в дальнейшем делала все возможное для приближения времени освобождения любимого ею Крыма, нашего украинского Крыма.

Оптимистка, душевная, доброжелательная и надежная в несчастье и радости, Елена всегда останется такой в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елены. Вечная память тебе, наш друг навсегда!", — написали в Крымской правозащитной группе, где работала крымчанка, у которой остался 19-летний сын — он сейчас находится в реанимации, борется с коронавирусом. Светлая память Елене.

2. "Крым всегда был русским": Узбек-Джами — одна из старейших сохранившихся мечетей Крыма. Ее построили в 1314 году, и на сегодняшний день ученые считают 700-летнюю мечеть главным памятником Ордынской эпохи на полуострове.

3. Даже некогда поддерживающие оккупацию ватники стали что-то подозревать. Дадим слово Дмитрию Демчуку, которого оккупанты не допустили к бюджетному корыту: "Не секрет, что реальные рейтинги провластных партий в Крыму близки к нулю. Сильно за это не переживают власти полуострова, ибо за три выборных дня "на пеньках и в багажниках" нарисуют сколько надо себе голосов. При этом они осознают, что народ не глуп и увидит эти массовые фальсификации, а значит, надо позаботиться о замыливании обмана красивой картинкой. На эту картинку потекут миллиарды бюджетных средств вместо того, чтобы развивать науку, культуру, медицину. Про независимые СМИ и общественные организации вообще в Крыму говорить не стоит. Они все финансируются из бюджета или приближенными олигархами, а значит, целиком и полностью подконтрольны режиму и, кроме пропаганды, они ничего не могут дать народу. Единственный пока глоток свободы слова в Крыму — это зажимаемые со всех сторон "эшниками" (прим — сотрудники оккупационного "Центра по противодействию экстремизму") соцсети. Как простой крымчанин не вижу никакой войны цивилизованного мира с властями Крыма, их просто игнорируют, как нелегитимные. А они набивают себе цену этой придуманной войной. Большинство даже провластных блогеров констатируют разворот мнений крымчан в пользу Украины. Думаю, это связано с несбыточностью данных Кремлем обещаний крымчанам в 2014 году. Уже даже самый упоротый патриот видит ложь и замануху в данных обещаниях, только не каждый готов об этом заявить публично, дабы не потерять работу, бизнес, имущество и свободу в конце концов". Больше прочтите по ссылке.

4. Ной, ласточка, ной! Говени плевать на твой вой! "Вот и пришел конец шикарной природе с. Лазурного. Сначала таблички со словами "Частная собственность", теперь заборы начинают расти", — цитата счастливых крымчан.

5. Недавно оккупанты назвали захваченную и угробленную ими Ялту "самым гламурным городом россии". Жители бывшего города счастья, которые помнят, каким он был до оккупации, мягко говоря, пришли в недоумение: "Можно было бы просто добавить, что в 1941-1945 годах Ялта была самым гламурным городом Германии, посмеяться и забыть. За 7 лет аннексии россия не только ничего не сделала для придания гламурности Ялты, а с точностью до наоборот — изуродовала Ялту до неузнаваемости!!! То есть, если приличных отелей, ресторанов и магазинов в Ялте как минимум не прибавилось, то все ночные клубы закрылись, а красиво одетые люди пропали вообще!!! С первых же дней благодаря россии в Ялте пропали даже вкусные продукты, а главное, ласкавшие взгляд (именно гламурные!) морские круизные лайнеры, ежедневно заходившие в Ялтинский порт в течение полугодия, и сходившие с них красиво одетые иностранные туристы! И чтобы понять, о чем я пишу, достаточно просто выйти на ялтинскую набережную и трезво взглянуть на морской порт, а затем на то, что шарится вокруг вас и что там напялено! И вы сразу поймете, что оказались в таком говне, которое даже слепоглухонемой с отсутствием обоняние никогда не спутает с гламуром! Впрочем, если это и есть гламур, то тогда только представьте, что творится в той россии, а главное, каким гламурным городом Ялта была до марта 2014 года".

6. Как мерять тоску в гламурах? Почитайте комментарии жителей Ялты к предыдущему посту: "Мы (до оккупации) днем одевались наряднее, чем нынешний турист вечером", "Тут не поспоришь. В те годы на набережную неопрятно одетого человека даже под дулом автомата никто не смог бы выгнать!", "Все будет хорошо. Мы еще это (нынешнее) время будем вспоминать с ужасом, как плохой сон", "Из серии — в нашу гавань заходили корабли", "Да. Заходили корабли до 2014 года. А теперь только говно заплывает: *Херсонес* да *Верхний Волочек*! Ждем *Нижний*…", "У них свое понимание гламура. Первое время в начале оккупации, когда повалили понаехи, я искренне не понимала, почему у них глаза поперек, ведь дела наши были уже тогда весьма не очень. А потом эти добрые люди стали говорить: вы просто не понимаете, как классно живете, все другое, люди другие, классные, мир другой", "Та мы-то как раз понимали", "Вот именно (понимали)", "Для людей из Тундры тут полно гламура. Для них и написали. Реально гламурные люди из россии, Москвы приезжали в Ялту еще в 2014 году, а потом перестали", "Я чувствую горечь и боль за любимый город. РФия делает все, чтобы убить Ялту. Правда — горькая, но это правда. Хорошо в нашем городе только друзьям путина. Мне страшно за судьбу Ялты", "Подтверждаю! Красиво одетых людей нет!!! На набережной пролетариат голимый в дешевых спортивных костюмах! Это жах! Редко можно встретить каблуки и красивое платье! Ходит серая масса", "Могу лишь добавить, что в большинстве этих довольно редких случаев каблуки и красивые платья принадлежат ялтинским девушкам, а не приехавшим в свой (с) Крым".

P.S. Еще одним сообщение из последнего пункта завершу сегодняшний выпуск: "Подписываюсь под каждым словом!!! Особенно касаемо круизных лайнеров и плохо одетых людей в последние годы на набережной. Раньше мы, местные, выходили вечерами, садились на скамейки и разглядывали приехавших из Украины отдыхающих — вот уж где было на что посмотреть!! Глаза разбегались. С тоской вспоминаем с подругами это счастливое время".

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