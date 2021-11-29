1. В Крыму стартовал марафон, в ходе которого люди собирают деньги. Эти средства отправятся на погашение штрафов активистам, которых оккупанты преследуют по административным статьям. Инициативу “Единство дороже штрафов” поддерживают люди с разных районов Крыма. Крымчане фотографируются с деньгами, публикуют эти фотографии в своих личных аккаунтах в социальных сетях и присылают их в “Крымскую солидарность”.

2. В Крыму восемь гражданских журналистов приговорены к 20 годам тюрьмы, и еще один находится под домашним арестом

3. У готелі “Прем’єр Палац” Кримськотатарський Ресурсний Центр представив ексклюзивний документальний фільм “Поверніть мого тата!”. У картині зібрані історії дітей, чиїх татів посадили чи насильно викрали після окупації Криму

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4. Коллаборанта, экс-депутата путинской партии ‘Единая россия” и бывшего депутата оккупационного горсовета Ялты Юрия Ломенко обвинили в государственной измене. ФСБ утверждает, что Ломенко “шпионил” в Крыму для СБУ, собирал и передавал Украине сведения, составляющие “государственную тайну”. Друзья Ломенко, напротив, говорят, что у него весьма пророссийские взгляды. К примеру, он помогал организовывать оккупендум на территории Симеиза в 2014 году. Эксперты предполагают, что у ФСБ новая тактика: “Не нужен — и на тебя цепляют ярлык предателя и шпиона”.

5. Ялтинский грузовой порт приплыл в родную говень и превратился в кладбище кораблей

6. И даже письма путину не помогли: “Прошёл год, как мы объединились для защиты аэродрома "Заводское"! За это время на лётном поле нарыты котлованы, а прокуратура в своих ответах пишет, что строительство не ведётся! Было множество звонков, обращений и встреч, но попасть на приём к главе Крыма не удалось. Нас не хотят слышать на местном уровне. А мы верим, что здравый смысл возобладает, и аэродром продолжит свою работу, как база ГУП "Универсал-Авиа " и Симферопольского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ!”, — пишут ватники Напомню, ватоголовые уже записывали челобитные к сцарю с мольбами не застраивать аэродром “Заводское” в Симферополе, куда орки свезут тысячи “исконно русских крымчан” из своих мухосрансков. Ватники, описывая ужасы своего бытия, трусливо говорили о том, чего “не стало несколько лет назад”, то есть, в 2014 году. До оккупации украинское госпредприятие “Универсал-Авиа”, базирующееся в Заводском, сотрудничало с ООН, пилоты получали по $5000 в месяц… Вот так мы сильно ущемлялись… Активная фаза застройки территории аэродрома “Заводское” начнется в 2022 году.

7. Оккупанты в Севастополе намерены уничтожить 40 га леса, чтобы на его месте построить очередной победобесный комплекс, посвященный “великой отечественной войне”. Пропагандоны задали вопрос: “Нужен ли Севастополю еще один военный музей вместо леса?”. Даже скрепоносцы уже против скреп: “НЕТ. Это равносильно вопросу: нужно ли добить Крым, где самым ценным являются его рекреационные возможности”, “Севастополю нужно правительство из местных, а не из этих бестолковых и воровитых”

8. Ялта. Постоянная Рубрика “Всеоченьплохо”. Будни тоталитарной секты любителей путина “НОД”. Освободительное движение от здравого смысла. Запоребриковый десант

9. Поклонская опубликовала постановочное видео, которое больше напоминает прелюдию к “немецкому кино”. По всей вероятности, пока в Кабо-Верде коллаборантка не собирается. Посмотрите видео и почитайте комментарии

10. “О НАС: Мы из Сибири, Сургута. Нас зовут Кристина и Александр. Жили некоторое время в прекрасном Крыму. После поехали пожить в Грузию, в Батуми, застряли там на полтора года. После поехали в Украину… и дальше наш путь продолжается…”. Рашисты рады, что обманули украинских пограничников. Всем советуют никогда не говорить, что были в Крыму! Поможем рашистам стать чуточку популярнее. Они, кстати, уже стали закрывать свои видео после резонанса в соцсетях

11. Жители Крыма комментируют очередной вой понаехов из-за огромных цен на аренду и покупку недвижимости: “Валите домой, лапти! Хоть какой то фильтр от вас — заоблачная цена аренды”, “Как только понаехи вернутся в свои загаженные мухосрански, то и у нас будет нормальная цена и на недвигу, и на аренду”, “Так это вы же и ломаете! Сдаешь вам с ремонтом, а квартира после вас, как после войны! Естественно, потом никакой ремонт не захочется снова делать. Не свое — не жалко, так вы относитесь. За это и цена. Ну и плюс еще все едут и едут к нам(((”

P.S. Еще одно сообщение ватника из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “В 2014 у наших новых соотечественников, приехавших в Крым с бескрайней россии, в кошельках не было других купюр, кроме 5000. Я уже тогда всем говорил, что нас ожидает сумасшедшая дороговизна и инфляция (не та, которую рисует Росстат). Весной 2014-го материковые (прим — россияне) чуть ли не на подводах с лошадьми вывозили своими легковушками с прицепами весь товар с Эпицентра на Победы по тем дешевым украинским ценам. Так что не надо тут пафоса, типа “крымчане окуели со своими ценами”. Вы сами привезли сюда свою дороговизну и нищету”.