1. Оккупанты в Ялте провели обыск у местной активистки Людовики Пападополу, которая активно критикует оккупантов в соцсетях, выражая негодование творящимся в Крыму беспределом во всех сферах жизни. Последнее, что она успела сообщить — что она направляется в Симферополь, после чего связь пропала

2. Оккупанты на судилище в Ростове-на-Дону продлили срок содержание под стражей политзаключенному Исмету Ибрагимову, который останется в СИЗО как минимум до 24 июля 2021 года. Крымский татарин задержан рашистами 7 июля 2020 года. Обвиняется в “терроризме”

3. Кремль предложил российским компаниям работать в сворованном Крыму анонимно, чтобы не попасть под полезные санкции Запада. Оккупанты разрабатывают законопроект, которым создадут в Крыму и Севастополе “особые административные районы”, что подтверждает отношение Кремля к Крыму как к оккупированной территорией, для существования которой необходимы иные, отличные от российских регионов условия. При этом государственные компании россии — Почта россии, РЖД, Сбербанк и прочие — в Крым не заходят, что сводит на нет все жалкие потуги Кремля затащить на оккупированную территорию частный бизнес

4. Мнение Портникова о намерении оккупантов создать в Крыму особые зоны: “Решение российского руководства разработать законодательство об особом правовом режиме в аннексированном россией Крыму — фактическое признание того факта, что и спустя почти семь лет после оккупации полуостров находится за правовыми границами россии и оказывается токсичной территорией не только для иностранных инвесторов, но и для российского бизнеса. Когда россия в феврале-марте 2014 года захватила полуостров, я напоминал, что Крым всю историю своего существования был тесно связан с материком — и это география, которую нельзя изменить указом президента россии или подменить Крымским мостом. А с точки зрения международного права, Крым — территория Украины, и это тоже нельзя изменить указом путина или ссылками на результаты фейкового референдума. И что же получается в результате? География властно напоминает о себе приближающейся экологической катастрофой, нехваткой воды, кризисом в сельском хозяйстве — потому что, уверен, никакой мост не заменит Крыму воду из Днепра. И международное право тоже властно напоминает о себе — потому что никто не хочет связываться с оккупированной и незаконно аннексированной территорией! Прежде чем заманивать в "особые районы" российских бизнесменов, Кремль должен был бы объяснить, почему на полуострове вы днем с огнем не отыщете российских государственных компаний! И если Крым — это "дутый субъект" российской федерации, то никакое переименование его административных единиц в "особые административные районы" реальности не изменит — ни политической, ни экономической, ни правовой. Оккупация она и есть оккупация, как там ее ни называй”

5. Оккупанты в Ялте решили снести историческое здание корпуса санатория “Киев” (бывший дом баронессы Меллер-Закомельской), чтобы подготовить территорию к застройке. Кроме строений, на этом участке расположен парк с вековыми деревьями, которые также подлежат уничтожению

6. В оккупированном россией Крыму выявили 148 новых случаев коронавирусной инфекции — это почти все, кого обследовали (+8 смертей). В Севастополе — рекордные 103 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 43 088 человек, в том числе 10 108 в Севастополе. Умерло 1 213 человек, в том числе 409 — в Севастополе

7. Окупований Крим, 2/02/2021. Кізяк Олександр Дерюгін приєднався до путінського рейхспарадизу з Кобзоном, Лановим та хором Олександрова. Після деокупації нехай рашка й трупи своїх “героїв” забирає разом з колонізаторами

8. Коллаборант и боевик из Севастополя Александр Синявский, возглавляющий шарашкину контору “Гражданский штаб в поддержку президента рф в.в. путина”, предложил посадить Навального в Крыму. По мнению имбецила, после этого США будут предъявлять претензии по освобождению Навального не россии, а Украине. За несколько дней до этого у себя в ФБ Синявский опубликовал картинку “Навальному нет места в россии!”. Совпадение? Не думаю! Крым — не россия! Кроме того, Синявский грозно намеревался вместе с “ночными косметичками” провести в Севастополе митинг с лозунгом “Не допустим Майдана в россии!”. Но оккупанты запретили ватникам даже это

9. “Орлята научились правильно одевать юнармейский берет и потренировались в отдании воинской чести” — оккупанты продолжают готовить из детей мясо на убой

10. Паблик Ялты о текущем и будущем… очень трезво: “Нас война ждет”, “Как вы не поймете, для оккупантов вы все — лишние люди. С точки зрения Москвы, вы бесхребетные предатели, а поэтому не достойны нормального к себе отношения. Оккупанты всегда будут делать то, что вас бесит. Они будут рушить ваши мира и вытирать о вас ноги. Просто потому, что они — оккупанты, а вы — желе”, “Вот не согласна. Нет такого отношения к крымчанам. Их просто не замечают. Замечают просто землю, ради которой все и затевалось. А потом понаехи скажут через несколько лет, что они тут давно живут, понадеявшись на то, что фиг их теперь сковырнешь”, “Не все терпилы у нас, не все”, “Мне уже одни понаехи так и сказали: *мы тут давно, с самого начала, с 2014*. А момент был интересный: я не разрешила им рвать абрикосы с дерева у себя за забором. В ответ они сказали, что это общее все, они будут рвать мои абрикосы, как и в прошлом году это делали — потому что они местные”, “Они и свой народ топчут. А мы для них вообще ничто. Под ногами путаемся и мешаем”, “Депортировать всех понаехов-2014. До одного. "Могилы предков" их — с ними. Новорожденных "рожденный в Крыму" — обязательно! ЛУЧШЕЕ — быстрое и эффективное средство от абрикосожеров орды — Крымскотатарская Автономия. Только от названия бежать мостом будут, теряя исконность и шлепки”

P.S. “Бежать мостом будут, теряя исконность и шлепки” — вы даже не представляете, сколько людей в Крыму с нетерпением ждут этого момента!

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