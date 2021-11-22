1. 20 ноября в Джанкойском районе местные жители провели вечер писем для политзаключённых. Женщины написали более 100 писем и открыток. Пишите нашим письма, пожалуйста. Это самое главное — знать, что ты не один и все не зря!

2. “Я — в розыске. Куда мне пойти?”: ватоголового Овсепа Минасяна, командовавшего в 2014 году “самообороной южного берега Крыма” и воевавшего против Украины на Донбассе, оккупанты вышвыривают на улицу. Предатель активно воет волчьим воем с 2018 года, за что даже был задержан, когда выходил на одиночный пикет. Пытался объявлять голодовку, жаловался путину. Все без толку! Теперь ватник удивляется, “почему самые активные люди крымской весны”, награжденные “медалью за возвращение Крыма”, остаются на улице, а в Крыму царит — “полный беспредел”. Зато без бандер?!

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3. Первоклассников ялтинской школы оккупанты вырядили в камуфляж и отправили в музей Афгана. Там детей на бильярдном столе знакомили с оружием. Не хватало пиваса и проституток… но это, наверное, будет уже во втором классе

4. В Киеве на 8 марта 2022 года анонсирован концерт рашистского певца Михаила Шуфутинского, которому в 2017 году был запрещен въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение оккупированного Крыма. Видимо, рашист, думает, что срок истек, но в 2020-ом он снова был в Крыму

5. Строительная компания “Консоль” Константинова по решению работающего на оккупантов “Арбитражного суда Крыма” получила в собственность 10-этажный дом в поселке Научный Бахчисарайского района. Его жилая застройка создает угрозу дальнейшей работе уникальной Крымской обсерватории. До оккупации, когда в Крыму была свобода, сотрудники обсерватории остановили застройку Научного с помощью публичных протестов. Тогда на защиту крымской обсерватории встали украинские ученые и международное астрономическое сообщество. Обсерваторию удалось отстоять. Примечательно, что именно в Крым рашисты намеревались перевести часть наблюдений по программам Пулковской обсерватории в Ленинградской области. Та обсерватория уже проиграла борьбу кремлевским застройщикам. Сотрудники обсерватории “с каждым годом становятся более пассивными, опасаясь потерять рабочие места, потому что им некуда идти”, говорит журналист Катерина Резникова. “Это теперь не свободное украинское время, когда можно было отстаивать свои права и выходить на митинги. Видимо, теперь сотрудники обсерватории опасаются. И если еще несколько лет назад они хотя бы активно писали комментарии в открытом доступе, то теперь их (точки зрения) в медиа-пространстве нет”, — подчеркнула журналистка из Крыма Татьяна Курманова

6. За 20 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1221 новый случай заболевания коронавирусом, 36 пациентов скончались (24 в АРК, что стало новым рекордам для республики). Всего на полуострове с марта 2020 года заболело 160 260 человек, 5008 пациентов умерло

7. Здоровья вам и хорошего настроения: “Уважаемые, когда будут бесплатные лекарства? В поликлинике выписали лекарства по рецепту, но лекарств нет. Министерство здравоохранения не выдаёт лекарства по льготе, у пенсионеров отжимают деньги, покупайте за свои. В аптеке говорят: звоните в минздрав”, “Я как-то была свидетелем — женщине по льготной рецепту сказали, что лекарства нет, тут же следующей это лекарство продали, то есть, за деньги есть!”, “За деньги есть”, “Моей маме 69 лет, заболела ковид, сказали, что, кто лечится амбулаторно, выдают бесплатно лекарства. Ей ничего не дали, всё пришлось покупать, а противовирусный препарат стоит 5500 руб., упаковка 40 шт., а нужно на курс две упаковки, а разжижающий кровь препарат — 2700 руб. Может ли пенсионер лечиться? Участковый доктор сказал, что государство не выделяет денег. Анализы тоже пришлось делать в Гемотесте платно. Думается, наши старики никому не нужны!”

P.S. В Украине вчера отмечали День Достоинства и Свободы. До окончательной свободы и полноты человеческого достоинства нам еще далеко. Но оглянитесь вокруг, посмотрите, во что оккупанты превратили сначала свою страну, затем оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и Крым, затем Беларусь… И вы поймете, ради чего стоял Майдан, ради чего на площади по всей Украине выходили люди, ради чего разбиралась брусчатка и жглись покрышки… Чтобы дискредитировать нашу волю к свободе, оккупанты развязали против нашей страны настоящую войну, оккупировав Крым, часть Донбасса, и развернули полномасштабную дезинформационную пропаганду, которой позавидовал бы даже Геббельс. Да, рашисты во многом превзошли нацистов, и это должно стать для нас горьким уроком. Глядя на то, как сегодня чертей бесят и свобода, и достоинство, мы должны понимать, что движемся в правильном направлении, и никогда не останавливаться. И вообще, в “русском мире” слова “незалежная” и “свидомые” произносятся исключительно в уничижительном контексте, ведь им далеко как до первого, так и тем более до второго.