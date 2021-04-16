1. Мать осужденного на 12 лет политзаключенного Эскендера Абдулганиева Эмине Абдулганиеву оккупанты вызвали в гестапо для составления админпротокола за одиночный пикет в поддержку сына. Пикет прошел 31 октября 2020 года

2. Севастополь. Бухой ихтамнет с друзьями приперся в магазин и начал требовать продать ему пиво. Продавщица ответила, что пива нет. После этого ихтамнет показал свою исконность и скрепность, начав орать на девушку: “Х*й мой соси, ёпта! Я щас в задницу тебя вы*бу, швабра еб*ная! Ёб*ный насос, ёпта, мразь ссаная! Гадюка еб*ная, ёпта! Тебя, бл*ть, муж еб*ть не будет! Ты страшная, ёпта! Я сказал, налей мне попить, пид*расина ссаная!”. В конце своего перфоманса ублюдок украл из магазина бутылку с напитком и ушел вместе с дружками, крикнув в адрес девушки: “Пошла на х*й, тварь!”. И таких высвободителей в Крыму — тьма!

3. США ввели санкции в отношении 6 российских технологический компаний и 32 юридических и физических лиц. Из США также высылают 10 российских дипломатов. Санкции затронули суверенный долг россии. Под новые санкции также попали руководители силовых ведомств оккупантов в Крыму, а также министры из оккупационного правительства Крыма

4. Руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко сообщил о провокациях российских оккупантах в Азовском море: “Ночь была жаркой. Не менее 5 катеров ФСБ осуществляли согласованные провокационные маневры. По данным источников, ночью в ответ на угрозы российского корабля нашим морякам пришлось предупредить о готовности использовать оружие”

5. Служба безопасности Украины проводит в Херсонской области “масштабные многоэтапные антитеррористические учения”. Особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с оккупированным россией Крымом. В учениях, кроме СБУ, принимают участие Вооруженные силы Украины, Госпогранслужба, Нацполиция и Госслужба спецтранспорта

6. Секретарь Совета безопасности мордора Николай Патрушев притащил свою тушку в Крым и заявил об угрозе терактов в Крыму из-за деятельности США, ЕС и Украины. Отдельно отметил, что Украина едва ли не каждый день пытается организовать теракты на полуострове. В общем, проверяйте подвалы — русня способна на все!

7. Севастопольские пропагандоны из “Примечаний”, комментируя приезд Патрушева в Севастополь, опубликовали статью под заголовком: “Наступление Украины на Крым может начаться после провокаций. Провокации могут быть связаны с гибелью украинских военных”. Накачка продолжается

8. “Российские спецслужбы, вероятно, будут "выполнять план" по поиску "шпионов", "провокаторов". Российские суды будут выносить новые приговоры. А российские пропагандисты будут рассказывать, как в Крыму борются с западной и украинской угрозой — чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации на полуострове”.

9. Тема запугивания терактами очень выгодна россии, но в Крыму в это не верят ни ватники, ни нормальные крымчане. Сергей Акимов: “Конечно, для меня, как для крымчанина, все эти разговоры о террористах и терактах — это что-то страшное. Когда Крым был в составе Украины, мы такое видели только в новостях по российскому телевидению и в фильмах-боевиках. Теперь Крым в этом живет. В рф, практически с первого дня создания этого государства, люди живут в страхе и даже уже привыкли к такому явлению как терроризм. Все эти "предотвращенные теракты" больше похожи на плохой спектакль. Конечно, очень страшно, что крымчане оказались в таком положении, это и есть те "камни с неба", о которых восторженно писали российские СМИ в 2014 году”. Энвер Шерфиев: “До 2014 года в Крыму не было никаких террористов и экстремистов, но как только на полуостров пришла так называемая "крымская весна", в Крыму внезапно появились, якобы террористы и экстремисты. Хотя сколько лет мы, крымские татары, а также люди других национальностей и вероисповеданий жили в Крыму мирно, и не было каких-либо угроз террористического характера! Но российская власть в Крыму видит теоретическую угрозу в любом сплочении (объединении), которое действует отдельно от Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) и РПЦ. Напротив, сама россия и принесла теракты в Крым! Стоит вспомнить Керчь 2018 года, когда в политехническом колледже были убиты дети. Вот такая "надежная защита"!”.

10. Байден Меркель обсудили по телефону концентрацию российских войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины и выразили поддержку нашей стране

11. Феодосия. Почти целыми сутками гудят тяжёлые самолеты.

12. Оккупанты в Алуште заявили, что отберут воду у местных жителей, чтобы напоить ею понаехавших рашистов. П — приоритеты: “Мы переходим на серьёзный график для того, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой. Для наших жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов. Но при этом санаторно-курортные комплексы у нас находятся по географическому положению так, что у них вода будет”. Ужесточенный график для местных жителей вступит в силу со следующей недели

13. “Туристам в Ялте придется мыться по часам”, — сообщили пропагандоны. Жители Крыма комментируют: “(Кизяк Сергей Акимов пишет) И в море купаться тоже по часам, им не привыкать, они крепостные”, “Добро пожаловать”, “Чего вообще воду тратить? Море рядом!”, “И это не смешно, и так в транспорте дышать нечем!”, “Старая русская привычка — сначала делать, а потом думать”

14. Под процессуальным руководством Прокуратуры АРК и Севастополя суд наложил арест еще на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для незаконной перевозки пассажиров в аэропорт оккупированного Симферополя

15. Сегодня видел на трассе одного голосующего клоуна. Он пытался остановить машину, размахивая российским флагом, размером с полковое знамя. Правда, при мне желающих подвести клоуна не было.

P.S. Командующий войсками Южного военного округа мордора Александр Дворников 14 апреля притащился в оккупированный Крым, где заявил, что военно-террористические учения россии продлятся 2 месяца. Своими покатушками и нагнетанием военной истерии рашка нанесла невероятной силы удар по последнему аргументу разочарованной и голодной крымской ваты — “мирному небу”. Единственный тезис говени, за который отчаянно цепляется крымская и прочая вата в Крыму — “ЗАТО НЕ СТРЕЛЯЮТ”, судя по реакции в соцсетях, испаряется. И угрозы россии начать осуществлять теракты в Крыму лишь усиливают ностальгию по спокойным временам, с которыми у все большего числа вчерашних адептов россии ассоциируется Украина

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