1. С января по сентябрь 2021 года российские оккупанты передали в “суды” больше ста дел против крымчан, которые не желают служить в российской армии. Всего с 2015 года оккупанты незаконно призвали в армию рф более 34 тысяч крымчан.

2. В суд передано обвинение против начальника управления боевой подготовки Черноморского флота россии, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Его обвиняют в подстрекательстве украинских офицеров к госизмене в Крыму.

3. Еще раз про финансирование терроризма: безтомосные в Крыму имеют КИЕВСКУЮ регистрацию. Каждая ваша копейка в их храме может оплатить ЭТО: “В бригаде береговой обороны (Севастополь) освящен ракетный комплекс Утёс”. Для убийства КОГО?

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4. Новый день — и новый рекорд: за минувшие сутки в Крыму выявлено 905 новых больных коронавирусом, в том числе 301 — в Севастополе. 24 человека скончались, в том числе 7 — в Севастополе.

5. Кримські татари покликали турок у Крим в 1475 р., щоб здатись та стати їхніми васалами. Отаку дурню розповідають в археологічному музеї Кафи (Феодосії). Крім того, велика і могутня русня розповідає, що правильно перейменували Кафу у Феодосію. Проте досі не знає, де саме було розташовано античну Феодосію. Жалюгідні довбні. Так, в мене досі горить.

6. Шел гардемарин по лесу (как обычно привык) и встретил забор… Психов в говени много — надо их в севастопольский лес селить. Оккупанты построили новый прекрасный забор. А ваш старый лес уберут! А то психов много в Залесье, и все в Гардемаринск хотят! В*тники в комментариях таки начали что-то подозревать: “А елки-то где? Автор, на фото Сосна Крымская. При СССР и при Украине — краснокнижная. При россии — ненужный сорняк”, “А вы что думали? От Крыма не оставят ничего, кроме асфальтов и высоток”.

7. Паблик Севастополя. Обсуждают дикие цены: “Может, еще один мост построить?”, “А может, в Украину вернуться??? Поменяли шило на мыло, а мыло на пузыри”. На последнее сообщение отреагировал Владимир Ковалев, который понаехал в Крым из Хабаровского края, и в ужасе догадывается, что его, как и других понаехов, таки зачистят, причем сами крымчане: “Не! Не надо! Не простят! Зачистят! А в Крым заселят свидомых западенцев! Теперь хошь-не хошь, а придется учиться жить в россии с ее вечным бардаком”.

8. Автор из Воркуты: “Х*ли ваша жалоба, народ? Вы же орали РОССИЯ, РОССИЯ. Нате, получите. И что же вы теперь жалуетесь? Принимайте теперь все как есть. Сейчас врачи все опытные, хорошие ушли в частные клиники. Так что все”. Не так и орали, как вы вперлись.

9. Атмосфера говени: “Опубликуйте, пожалуйста. Возможно, это кому-то поможет уберечься от беды и неприятностей. Сегодня на территории Максимовой дачи (Севастополь), в людном месте со стороны СТ Тополёк неадекватный мужчина напал на подростков. Дети шли на пикник, мужчина, встретив их, выхватил из рук одного подростка шампуры, приставил к горлу одного из ребят. Также забрал некоторые личные вещи, угрожал. Затем, встретив прохожих, эти вещи вернул. Направился дальше в сторону города, как ни в чем не бывало. Приехала полиция, составили необходимые документы и побеседовали с родителями, прибывшими на место”, “Сукааааа, уже монголы понаехали, надо восстановить народную дружину, срочно!!!”, “Блин… Ну почему всех идиотов тянет всегда в Крым?! Ну почему не в Тайгу?”, “То ли еще будет”, “Нехрен было в Крым понаехов пускать”.

10. Крупнейшая страховая компания рф “Ингосстрах” отказалась работать в Крыму, послав на путина ватоголового Юрия Югансона из Севастополя. Крымские ватники и понаехи в комментариях под постом воют воем: “Крым — снова не россия? Или: как застраховать гражданскую ответственность при эксплуатации дрона в Севастополе? Кстати, на днях Сбер предложил пробную подписку на Сбер-прайм. На три месяца — бесплатно. Я повёлся. Том ОККО есть. Попытался скачать их приложение — болт! На вашей территории сие невозможно!”, “Мдя. Это надолго”, “А что непонятно или ново? Санкции, и никто не хочет связываться с "партнёрами". Сбербанка тоже нет в Крыму”, “Ничего не попишешь. Таков теперь статус Крыма надолго”, “Я авто не могу застраховать неделю”, “Ха! Снова… Вы попробуйте крымскую недвижимость застраховать у страховщика с рейтингом выше А++ — тот еще квест!”, “О, я тут попробовал КАСКО купить, и мне все болт показали”, “Я вам больше скажу — даже если у вас и появится страховка, вполне возможно, что при возникновении какой-то проблемы (не дай Бог) придётся обращаться по месту фактического существования страховой, например, куда-нибудь на Дальний восток. Так что выбирайте страховщика тщательнее”, “Было бы из чего выбирать”, “К сожалению, в Крыму ещё очень многое отличается от остальной россии не в лучшую сторону. Самое неприятное — это скрытая обдираловка, где всё законно. Это и приобретение сим-карт, и наличка-безналичка для приезжих, и невозможность позвонить на 900 и некоторые другие номера. Цены тоже поразили. Что на Шевченковском рынке, что на Центральном. Осенью самые оптимальные съедобные помидоры — по 180. А есть и по 250! В молочный зашёл — больше полтысячи оставил. Разглядываю, что купил, и переспрашиваю цены. Всё правильно! Впервые в этом году остался неприятный осадок от "отдыха"…”, “Всего 8 лет прошло, и картина начала проясняться…”, “Она была ясной и раньше”, “Но не для всех. А нынче ширятся ряды прозревающих”, “Валбериз Апп качаем с сайтов, а то обновить и скачать с Плей маркета нельзя — не в той стране родились, пишет. А так, работает доставка возле дома. Ещё даже не все российские ресурсы могут позволить себе такую роскошь”, “Народ жалуется, что сайт Спортмастера перестал принимать онлайн заказы у крымчан. Идёт отсылка в офлайн магазины. Ждут развития событий”.

P.S. “Не устают удивлять долбодятлы, неспособные на восьмом году оккупации понять, что россии так и не удалось убедить даже себя в принадлежности Крыма ей. И не удастся никогда — на этом тему можно закрывать”, — написал евпаториец, комментируя в*тный вой про пользу санкций.

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