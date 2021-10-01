1. Кабмин Украины утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. “Мы документируем все преступления страны-агрессора и заставим россию платить за эти преступления в международных судах. Мы работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, и в рамках международных договоренностей, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня”, — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

2. В Министерстве по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины пояснили, что предусматривает план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, принятый Кабмином. Ознакомьтесь по ссылке.

3. “Их обоих пытали током”. Около часа ночи 4 сентября у крымского татарина Азиза Ахтемова был проведен обыск сотрудниками ФСБ, после чего его увезли в неизвестном направлении. Более суток семья не знала о его местонахождении. В результате ему предъявили обвинение в “пособничестве диверсии”. Обыск в доме крымского татарина был проведен в связи с несуществующим “повреждением газопровода” в селе Перевальное под Симферополем. Вместе с Азизом были арестованы его троюродный брат Асан Ахтемов и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. Крым.Реалии посетили семьи арестованных крымских татар.

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4. “Российским оккупантам на протяжении более семи лет не удалось разъединить крымских татар, разрушить их единство. Крымские татары не стали проявлять желаемую для оккупантов лояльность, и поэтому от попыток подкупа и формального представительства в органах власти страны-агрессора, перешли к репрессиям в отношении крымских татар”, — заявил Рефат Чубаров к пятой годовщине запрета оккупантами Меджлиса крымскотатарского народа.

5. В суд направлено обвинение в госизмене в отношении еще двух судей-предателей, которые преследовали крымских татар в Крыму и нарушили присягу.

6. Главой оккупационной администрации Керчи рашисты назначили коллаборанта Святослава Брусакова. Напомню, выборов в Крыму нет с момента оккупации полуострова россией. До оккупации власть выбирали мы, после — зато не стреляют и вот это вот все. Рашисты вытирают ноги изо дня в день.

7. На северо-востоке оккупированного россией Крыма зафиксирована массовая гибель птицы. Обнаружено около 7000 трупов пернатых: “По численности погибших больше всего черношейной поганки, ее практически 100% легло, потом идут пеганки и морской голубок. Одиночные особи чомги попадаются”.

8. Сначала эти пид@расы проводят свои военные учения на Опуке и в его окрестностях, а потом удивляются массовой гибели морских птиц у берегов Сиваша.

9. На железнодорожном вокзале Джанкоя замечен эшелон военной техники рашистов, состоящий из десятка военных машин — бронетранспортеров БТР-80. У оккупантов продолжаются бесконечные военно-террористические учения.

10. Российские оккупанты перебросили военную технику по трассе смерти “Таврида”. Большая колонна была замечена в Едыкуйском (Ленинском) районе: машины двигались вглубь полуострова со стороны моста.

11. Бахчисарай. Казачата с какого-то кадетского класса охраняют танк дидов… Збочення, короче.

12. И ветераны Куликовской битвы есть: “В селе Источное Красноперекопского района прошли трехдневные военно-спортивные патриотические сборы казачьих и юнармейских отрядов, посвященные победе в Куликовской битве”, — сообщили оккупанты.

13. Жители Крыма продолжают пребывать в ужасе из-за нового пятиметрового сплошного забора: “Ужас и позорище”, “Мой любимый Крым превратили в отстойную помойку”, “Крымнаш — чья подпись под этим? Тех, кто дает добро на раздерибан нашего Крыма”, “Это Царская тропа ниже, да?”, “Да”, “Это пипец! А выше, на трассе, оползень. Там такой оползень был, что электропровода искрились и весь поселок остался без света, помню. Там, выше, на трассе, уже трещина в см 30 вдоль дороги есть. Скоро сползет на сие великолепие мост”, “Пришли разбойники и устанавливают свои правила”, “Скоро упадет”

“А что тут комментировать? Россиюшка пришла в Крым. Мы тут никто и звать нас никак. Отнеситесь с пониманием”, “Это пипец. Рашисты совсем берега попутали. Конченая страна запретов и заборов”, “Будущее Крыма — это закрытый частный курорт для богатых кланов с материка (прим — из россии). Местные — просто обслуга”

14. А камни никто и не заказывал: “Это камни с неба, которых так ждали!”, “Лично я не ждала, не надо всех по себе мерить! Я открыто говорю, что в Крыму полная жопа во всех сферах!”, “Село Витино, Сакский район. Мы вообще с января без света сидим”, “Село Зеленогорское. Газ не возят, воды нет, вымираем. Куда деваться?”

P.S. Издание “Ґрати” опубликовало рассказ 66-летней крымчанки Галины Довгополой, которую оккупанты осудили за “шпионаж в пользу Украины”. Женщина подробно описала задержание, заключение, этапы и судилище над ней. Также она передала журналистам из Симферопольского СИЗО свой рисунок. “Одного прошу я от всех — никаких сборов денег для меня! Помощь — только широкая огласка и напоминать правительству Украины, чтобы политзаключенных не держали под “сукном”. А мы тут ждем, и каждый из нас борется за жизнь, чтобы не “умереть в россии” за колючей проволокой. Просим всех не забывать о нас! Слава Украине!”. Прочтите письмо политузницы и посмотрите фото.

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