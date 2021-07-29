1. Южный окружной военный “суд” в Ростове-на-Дону продлил крымскотатарскому активисту Эмилю Зиядинову срок содержания под стражей в СИЗО до 3 ноября 2021 года. Четверо детей, супруга и близкие ждут отца дома. До ареста Зиядинов активно поддерживал семьи репрессируемых и выходил с одиночными пикетами

2. Мать политзаключенных Теймура и Узеира Абдуллаевых — Диляра Абдуллаева — провела одиночный пикет возле Офиса президента Украины в Киеве, чтобы привлечь внимание к судьбе своих детей, которых в 2019 году оккупанты в Крыму приговорили к 16,5 и 12,5 годам, оставив без отцовской опеки девятерых малолетних детей

3. Правозащитники насчитали сотни артефактов, уничтоженных оккупантами во время строительства трассы смерти “Таврида” в Крыму. Так, юрист украинского “Регионального центра прав человека” Дарина Подгорная отмечает, что при строительстве трассы было разрыто множество старинных археологических памятников — мусульманское кладбище Кырк-Азизлер, скифское городище Кермен-Кыр и другие. Кроме того, множество варварских нарушений происходит во время строительства военных объектов рашистов. Как сообщила Подгорная, были уничтожены церкви на территории или вблизи военных баз в Крыму, а также некоторые старинные археологические памятники, которые датируются временами Византийской и Османской империй

4. “В Херсонесі окупанти знов побудували щось монструозне. Руйнація не йде — вона несеться”, “Странно, что пока для ускорения работ грунт взрывать не догадались”

5. На Херсонщине радио российских оккупантов вещает как минимум на 34-х радиочастотах. Проблемы с перекрытием украинского FM-радиосигнала российскими станциями существуют во всех 19 населенных пунктах юга области, где побывали правозащитники.

6. Украина, Норвегия, Македония, Албания и Грузия присоединились к решению ЕС о продлении санкций из-за оккупации Крыма россией

7. Ватники в Крыму возмущены и шокированы тем, что “Первый кАнал” заблокировал в Крыму трансляцию Олимпийских игр по требованию Международного Олимпийского комитета

8. Менш ніж за місяць почне свою роботу Кримська платформа. Вона працюватиме в трьох вимірах – урядовому, парламентському та експертному. Як буде працювати платформа і чого від неї очікувати — читайте у матеріалі міжнародної адвокаційниці ZMINA Ярослави Юдіної

9. “Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма”: уже 28 стран подтвердили участие в Крымской платформе

10. Путинская косметичка Хирург возглавил крестный ход в Севастополе на День Крещения Руси — нашей Руси. “Ночные волки” провели за собой колонну из чекистов в рясах с ликами святых, кизяков, строя моряков ЧФ оккупантов и бродячей собаки

11. Вода в Крыму: посмотрите, каким был Крым до и после строительства Северо-Крымского канала, а также до и после начала российской оккупации полуострова в 2014 году

12. Ватостопольці “радіють” черговим мільйонам фублів: “Вот читаешь очередной пост Фимы — *Севастополь получит более 300 млн рублей на развитие водоснабжения* — и удивляешься… то ли человек разжигает недовольство между крымчанами и материковыми жителями страны, то ли… Ведь материковые, слыша (читая), что Крым (Севастополь) в очередной раз получит миллионы, скажут: сидит на нашей шее, и т.д… а живущие здесь прекрасно видят, что стабильное водоснабжение в первую очередь — это заслуга природы, которая в критической ситуации наполнила водохранилище. А власти как всегда очень активно пиарятся на всем чём только можно, надеясь, что, видимо, люди глупые и не видят, что действительно является результатом работы чиновников, а что от них не зависит”, “1). А надо было, наверное, тихонько ничего не говорить/не писать, тогда бы материковые лучше думали, конечно; 2). Всё уже много раз сказано, выводы сделаны; 3). Толку от того, что миллионы выделят… тольятти-2, чёрная дыра. Лучше бы газ по нечерноземью и югам потянули, да дороги подлатали”

13. Покращилось у экскурсоводов Ялты: “Экскурсоводам Ялты не дают работать из-за сорванного горадминистрацией в мае конкурса на размещение НТО. Более того, их штрафуют! В отчаянии люди написали обращение к путину, Аксенову, Павленко”. А в Спортлото не написали

P.S. Гурзуф. Знаменитый 3-метровый забор. Начинается примерно возле церкви и до Аю-Дага. Ну, и Гуровка. Растений уже нет. Ландшафт изменён. Стройка, грязь, таджики. Скоро все зальют бетоном… Вещи, немыслимые ещё 7 лет назад. Посмотрите на поселок с высоты, раной по которому проходит бетонный забор, возведенный оккупантами

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