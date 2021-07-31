1. В оккупированном Крыму в возрасте 83 лет скончалась мать крымскотатарского режиссера Ахтема Сеитаблаева — Субие ханум Налбандова. “Сегодня (29.07.2021) крымскотатарский народ потерял писательницу, педагога, актрису, певицу, автора и ведущую первой телевизионной детской крымскотатарской программы”, – написал Рефат Чубаров. А ведь из-за проклятых рашистов сын даже на похороны матери не сможет приехать! Соболезную семье…

2. Приговорённая оккупантами к 12 годам заключения за “госизмену” 66-летняя жительница Севастополя Галина Довгополая написала письмо Олегу Сенцову: “Держали меня в полной изоляции. Консула Украины так и не допустили, хотя я просила просто минутного свидания без единого слова. Но, несмотря на все это, я знаю, что ни при каких обстоятельствах со мною я не отрекусь и не предам Украину… Скоро меня куда-то отвезут и мне останется только связь с консульством Украины в Москве, как это было раньше. Если выживу (все же возраст), то моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым, не могу больше видеть, как он гниет сейчас, новости смотрю по телевизору, фильтрую. Дорогие наши, скоро "нормандский формат", напомните З.В., чтобы включил вопрос об обмене. Наши тут очень надеются. От себя обещаю активную работу на благо Украины. Заканчиваю. Я постараюсь выжить. Берегите себя и Украиночку! Привет Кольченко, Балуху, Ж. Панову и всем мои друзьям. Не забывайте нас” .

Напомню. приговор пожилой женщине вынес “судья” Игорь Кожевников, которого рашисты притащили в Крым из Смоленска.

3. В первый месяц оккупации Крым накрыли тропические ливни обещаний и проектов от оккупантов. Благодаря россии Крым станет туристической, инвестиционной Меккой, новой Кремниевой долиной. Да что там — даже новым космодромом, с которого в небо полетят первые в истории космические туристы. Однако в дальнейшем все стали свидетелями не инвестиционного бума, а настоящего гоп-стопа — захвата украинских государственных и частных предприятий под видом так называемой “национализации”. Как и с захватом военных частей, ширмой для разбоя рашистов выступали преступники из ОПГ “Самооборона Крыма”. Вооруженные гопники захватывали заводы, объекты Черноморнефтегаза и аграрные компании, а уже вслед за ними заходили российские чиновники и бизнесмены. Факты классического рейдерства и разбойного захвата прикрывали фиговым листком “национализации” в интересах несуществующего “крымского народа”. Хотя то, каким образом это происходило, прямо противоречило законодательству самой россии, согласно которому, в случае национализации таких активов, государство выплачивает владельцу компенсацию за потерю имущества или выгоды. Ничего подобного в Крыму, естественно, не происходило. Следовательно, ограбленные украинские владельцы вынуждены судиться с россией в международных судах и инвестиционных арбитражах. По ссылке история о том, как работает крымский ландромат — прачечная грязных денег российских олигархов и коррумпированных чиновников, которые по милости путина поделили между собой оккупированный Крым

4.“Недоступно в вашем регионе” — прочтите аналитику о том, как российская трансляция Олимпийских игр “Первым кАналом” оказалась недоступной в оккупированном россией Крыму

5. Стекловата Крыма в восторге: “Смотрю Олимпиаду, и понять не могу, что это???? На федеральных каналах слово “россия” заменено на “НАШИ”. Так это и есть величие, рывок, прорыв, или что это?????????”. Вот так КрымНАШ бумерангом ударил по скрепостану, да так ударил, что вату попердолило!

6. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила о подозрении военному комиссару Юрию Лымарю за “нарушение законов и обычаев войны”, а именно — за призыв крымчан в армию россии. Лымаря рашисты притащили к нам из Астрахани.

7. На админгранице Крыма с Херсонской областью возобновляется бесплатное тестирование на коронавирус при въезде на материк. Можно также пройти вакцинацию в пунктах вакцинации на Херсонщине.

8. Вату в Крыму неистово трясет после очередного избиения понаехавшими чеченцами жителей полуострова. Предатели Украины верещат про притеснение русских, и предлагают бросить бухать и начать заниматься спортом, чтобы иметь силы противостоять кавказцам на улицах городов. А помните, как эти же ватники боялись вымышленных “поездов дружбы” с материковой части Украины? Отож. Прочтите.

9. Предателя Украины и активнейшего пособника оккупантов Александра Талипова понаехавшие карманные писаки, сидящие на подсосе у ОПГ “Гоблин и Ко”, теперь называют “проукраинским блогером”.

10. Роскомпозор зачем-то заблокировал некоторые сервисы хранения картинок, и вообще, много чего заблокировал. Некоторые украинские новостные сайты отображаются без картинок, а интернет стал вялым и глюкавым. Доколе это будет продолжаться?

11. Архивное видео. Крым. Когда действительно хочется стереть себе память и посмотреть этот шедевр еще раз: “Время для этого процесса (прим — “вхождение Крыма в состав россии”) уже ушло. Сегодня мы живем в Украине! У меня украинский паспорт, украинское гражданство! Поэтому обсуждать все проблемы необходимо только в дружеских, братских отношениях… Я не раз выступал с обращением, что я являюсь гражданином Украины. Никаких переделов и возвратов! Чем россия отличается от нас? Только количеством полезных ископаемых и площадью! Та же самая абсолютно ситуация! Тот же чиновничий произвол абсолютно на всех местах! Такой же низкий уровень жизни!”, — заявлял Гоблин до вторжения россии в Украину и оккупации Крыма.

P.S. Слова Гоблина из последнего пункта дайджеста прокомментировал и наш евпаториец: “Есть пророссийские политики, есть проукраинские, а есть — продажные, как, впрочем, и вся крымнашеская вата в Крыму”.

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